Префектура попросила ГИБДД контролировать парковку на тротуаре возле незаконного выезда из дачного поселка «Трамвай» 15.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Обращение о «необходимости взятия на контроль» территории между дачным поселком «Трамвай» и Панфиловским проспектом направила префектура в адрес зеленоградского ГИБДД. Чиновники просят полицию «принять действенные меры по пресечению нарушений правил дорожного движения». Об этом зампрефекта Дмитрий Морозов сообщил в ответ на запрос местного жителя о парковке на тротуаре — «почему машины не забирает эвакуатор?»

Однако проблема не только в парковке на тротуаре — все выезды «Трамвая» на Панфиловский проспект оказался незаконным. Сначала выяснилось, что «Трамвай» не обращался за согласованием этих выездов в Москомархитектуру. А потом стало ясно, почему — «Трамвай» просто захватил себе часть городской земли со стороны Панфиловского проспекта, построив на нём забор и ворота для заезда/выезда. В январе управа потребовала от председателя правления ДНТ «ИТР Трамвая» добровольно убрать забор, однако пока он стоит на месте.

По утвержденному проекту планировки территории «Трамвая», выезд из поселка возможен только по улице Калинина на проезд от Панфиловского проспекта в Дворцу творчества (ранее это улица Кирова). А выезда на Панфиловский проспект вообще не должно быть. Почему ГИБДД не пресекает незаконное движение по тротуару, непонятно.

Законность деятельности «Трамвая» привлекла пристальное внимание местных жителей из-за того, что ДНТ начал перекрывать проходы к Дворцу творчества — из 12-го микрорайона и со стороны Панфиловского проспекта, захватив территорию общего пользования. Хотя власти и заставили убрать забор со стороны Панфиловского, но, возможно, это временное решение. А проход из 12-го микрорайона так и остается перекрытым. Вызывает вопросы и то, как «Трамвай» получил землю, которую пытается огородить.

Редакция «Зеленоград.ру» по просьбе жителей ведёт общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и демонтажу ограждений «Трамвая». Это требование поддержало уже более 2800 зеленоградцев. Присоединиться можно на странице zelenograd.ru/stoptram.

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Метки:
безопасность дорожного движения, панфиловский проспект, сюжет: ограждение вокруг "трамвая", днт «итр трамвая»
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