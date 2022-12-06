Началась установка забора, который отсечёт две удобные пешеходные дорожки от Дворца творчества к остановке «Октябрьская». Они окажутся внутри закрытой территории дачного посёлка «Трамвай», как недавно уже оказалась перекрыта забором улица Рабочая вдоль другой стороны поселка. При этом московские и зеленоградские чиновники, похоже, признают, что перекрытие прохода — ненормальная ситуация, но валят ответственность за обеспечение прохода друг на друга.
Жители попросили редакцию «Зеленоград.ру» начать сбор подписей против огораживания привычных пешеходных маршрутов.
О планах по установке ограждения стало известно еще в конце августа от членов «Трамвая». Дачное товарищество решили огородить строго по границам принадлежащего ему земельного участка (см. кадастровый план на карте). Внутри этих границ лежит и заасфальтированная улица Рабочая, и пешеходные дорожки к остановке «Октябрьская», которые всегда были общедоступными. Ставить забор с воротами на Рабочей улице начали еще в сентябре, а в ноябре эту работу завершили — и полностью закрыли проход через улицу. Теперь начали закрывать и проход от автобусной остановки.
На запросы редакции в префектуре ответили, что границы дачного посёлка расширены (с 10,6 до 11 гектар) по решению суда, которое началось в 2020 году. Поэтому сейчас ограждение устанавливается в рамках землеотвода «Трамвая» в соответствии с проектом.
При этом префектура утверждает, что неоднократно поднимала в Департаменте имущества вопрос о возможности сохранения пешеходной дороги, ведущей от автобусной остановки в Дворцу творчества. Но департамент «отказал в возбуждении исковой работы».
Действительно, известны примеры, когда департамент через суд возвращал гражданам право пользоваться дорогами, которые оказались в частной собственности. По действующему законодательству, отмечали тогда в департаменте, местные жители могут беспрепятственно пользоваться улично-дорожной сетью, а земельные участки, по которым проходят «местные дороги» не могут быть приватизированы.
Департамент городского имущества на запрос редакции сообщил, что на земельный участок у «Трамвая» имеется право постоянного (бессрочного) пользования на основании судебного решения 2015 года. Но ставить заборы можно только участки, предоставленные в аренду (согласно постановлению правительства Москвы № 636-ПП от 13.11.2012). Поэтому ставить забор на участке, предоставленном в постоянное бессрочное пользование, недопустимо, утверждают юристы департамента.
Таким образом, считают в департаменте, забор «Трамваю» ставить нельзя, а уже установленная ограда должна быть демонтирована. И отвечает за это как раз префектура. Департамент направил «всю информацию» по земельному участку в префектуру «для выявления нарушений и последующего демонтажа ограждений».
Сами жители обращались в префектуру с просьбами не закрывать пешеходные дорожки — особенно те, которые ведут от остановки «Октябрьская» ко Дворцу творчества. Ими активно пользуются и воспитанники Дворца, и их родители, и жители 9 микрорайона. К тому же, рядом с Дворцом творчества скоро введут в строй новый спорткомплекс «Спутник Арена» с бассейном, который тоже привлечёт много посетителей, не только жителей района.
Альтернатива пешеходным дорожкам, которые будут перекрыты — это тротуар по другой стороне автомобильного проезда между Панфиловским проспектом и Дворцом творчества. При этом и дети, и взрослые вынуждены будут дважды пересекать автодорогу: один раз по «зебре» без светофора у выезда на Панфиловский проспект, второй раз — без всякой зебры на углу территории Дворца творчества, на перекрёстке дорог внутрь 9 микрорайона и в посёлок «Трамвай».
Безопасным, особенно для детей, этот маршрут не назовёшь — раньше пешеходные дорожки от остановки «Октябрьская» выходили прямо к калитке Дворца творчества и пересекали только узкий и не самый оживлённый поворот в «Трамвай».
Однако именно этим маршрутом советуют пользоваться в префектуре, когда дорожки от остановки перекроют. На аргументы, касающиеся безопасности, чиновники не ответили, но принесли жителям извинения за доставленные неудобства.
Что касается альтернативной дорожки через лес вместо улицы Рабочая — по словам жителей, прямо вдоль нового забора уже протоптали проход по кустам и сугробам. Более «цивилизованный» путь — заложить петлю через лес по грунтовым и заснеженным тропинкам между 9 и 12 микрорайонами.
Заасфальтировать эти дорожки нельзя, отвечают жителям в префектуре — Мосприрода отказывается, так как весь лес стал особо охраняемой природной территорией (ООПТ) и поэтому якобы «строительство дорожно-тропиночной сети» здесь запрещено. Однако, как следует из переписки редакции с ведомством, тропинки, которые сейчас могли бы заменить Рабочую улицу, в принципе можно укрепить гравием и щебнем. Ничего нельзя сделать только с участками тропинок, которые идут по берегу реки Сходня в лесу — это зона охраняемого ландшафта. Остальной лесопарк в этом месте относится к прогулочной зоне, где разрешено благоустройство территории.
Жители 9 и 12 микрорайонов обратились в редакцию «Зеленоград.ру» с просьбой организовать сбор подписей против перекрытия прохода. Зеленоград.ру" запускает общественную кампанию, цель которой — обеспечить свободный проход через территорию дачного товарищества «Трамвай» — по дорожкам, проход по которым был доступен до ноября 2022 года. Если вы поддерживаете эту цель, заполните форму ниже — от вашего имени мы будем требовать от властей обеспечить проход через территорию «Трамвая»