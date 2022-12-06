Зеленоградская префектура: пытались сохранить дорогу, но в департаменте ничего не сделали

На запросы редакции в префектуре ответили, что границы дачного посёлка расширены (с 10,6 до 11 гектар) по решению суда, которое началось в 2020 году. Поэтому сейчас ограждение устанавливается в рамках землеотвода «Трамвая» в соответствии с проектом.

При этом префектура утверждает, что неоднократно поднимала в Департаменте имущества вопрос о возможности сохранения пешеходной дороги, ведущей от автобусной остановки в Дворцу творчества. Но департамент «отказал в возбуждении исковой работы».

Действительно, известны примеры, когда департамент через суд возвращал гражданам право пользоваться дорогами, которые оказались в частной собственности. По действующему законодательству, отмечали тогда в департаменте, местные жители могут беспрепятственно пользоваться улично-дорожной сетью, а земельные участки, по которым проходят «местные дороги» не могут быть приватизированы.