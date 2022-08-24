



Задержавшийся на год срок ввода — ничто по сравнению с отложенным чуть ли не на 50 лет строительством этого ФОКа. «Взгляд архитектора» на его историю так описывали в префектуре: «По сути, это вторая очередь строительства молодежного комплекса, ведь здесь еще в 70-80-е годы прошлого века планировался молодежный культурно-спортивный центр. Проектирование и возведение Дворца творчества детей и молодежи велось с 1971 по 1989 год (архитекторы Покровский, Стискин, Петкевич), а строительство спортивного ядра рядом с дворцом было отложено на долгие годы. Все это время не прекращались попытки вернуться к данному проекту, выполнено несколько вариантов, в том числе архитекторами „Зеленоградпроекта“ и „Моспроекта-4“. Но только в 2020 году началось строительство по окончательному проекту. С вводом ФОКа архитектурно-градостроительный облик площади Колумба будет завершен».