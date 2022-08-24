Новый спорткомплекс, построенный рядом с Дворцом творчества, обрёл название — «Спутник Арена» написано на вывеске. «Спутник» — по названию детско-юношеской спортивной школы №112 «Спутник», под управление которой будет передан спорткомплекс. А слово «арена» последнее время добавляют к названиям больших спорткомплексов с футбольными полями. Так получаются «Ахмат Арена», «Донбасс Арена», «Газпром Арена» или, как в нашем случае, «Спутник Арена».
К концу августа спорткомплекс выглядит вполне готовым, по крайней мере, снаружи: убрали строительные бытовки перед фасадом, монтируют автоматические ворота в ограждении, стадион привели в порядок, красивая подсветка украшает фасад.
Официально объявлен срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию спорткомплекса — 4-й квартал, то есть до конца 2022 года. О том, что этот спорткомплекс почти достроен, сообщал в июле Мосгосстройнадзор.
В префектуре ожидали, что строительство закончится еще в первом полугодии. В феврале подрядчик вёл финальные отделочные работы, кабинеты готовились под завоз мебели, рассказывал в радиоэфире «Зеленоград.сегодня» зампрефекта Дмитрий Лавров. «Комплекс будут сдавать с мебелью, под ключ, — пояснял он. — Там будут наши спортивные школы и будет коммерческая составляющая на части площадей — думаю, можно будет покупать абонементы в бассейн и заниматься».
Задержавшийся на год срок ввода — ничто по сравнению с отложенным чуть ли не на 50 лет строительством этого ФОКа. «Взгляд архитектора» на его историю так описывали в префектуре: «По сути, это вторая очередь строительства молодежного комплекса, ведь здесь еще в 70-80-е годы прошлого века планировался молодежный культурно-спортивный центр. Проектирование и возведение Дворца творчества детей и молодежи велось с 1971 по 1989 год (архитекторы Покровский, Стискин, Петкевич), а строительство спортивного ядра рядом с дворцом было отложено на долгие годы. Все это время не прекращались попытки вернуться к данному проекту, выполнено несколько вариантов, в том числе архитекторами „Зеленоградпроекта“ и „Моспроекта-4“. Но только в 2020 году началось строительство по окончательному проекту. С вводом ФОКа архитектурно-градостроительный облик площади Колумба будет завершен».