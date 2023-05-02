Для прохода в 9-й микрорайон вдоль поселка «Трамвай» могут сделать новую дорожку Существующая улица огорожена забором, а чиновники предлагают ходить по грязи 02.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Проход в 9-й микрорайон через улицу Рабочая администрация дачного поселка «ИТР Трамвая» закрыла ещё в конце прошлого года. С тех пор многочисленным посетителям Дворца творчества, школы и просто местные жители ходят по грунтовой тропинке через лесопарк. Теперь московские власти обсуждают благоустройство этой тропы, хотя раньше предлагали ходить по грязной и опасной просеке. Но для решения в пользу жителей нужна ваша помощь.

Об этом редакции «Зеленоград.ру» стало известно из переписки в департаментом имущества. Сейчас «прорабатывается вопрос» о благоустройстве пешеходной дорожки, расположенной с другой стороны забора «Трамвая», на территории лесопарка, сообщили в департаменте. Раньше чиновники отвечали, что сделать там дорожку невозможно в принципе, ведь это особо охраняемая природная территория (ООПТ).

Другое дело, что «прорабатываться» этот вопрос может неопределенно долго. Похоже, ни зеленоградские, ни тем более московские власти не очень понимают, что их потворство перекрытию прохода по улице Рабочей доставило существенные неудобства для жителей 9, 12 и 4-го микрорайонов и ухудшило пешеходную связность зеленоградских районов. Например, зампрефекта Дмитрий Морозов предлагал в качестве альтернативы «тропинку, проходящую по просеке». Разумеется, эта тропинка абсолютно не благоустроена и небезопасна: на ней нет освещения и твердого покрытия, не всякий родитель отпустит своего ребенка идти на занятия по такой тропинке (отпустил бы сам Морозов своих трёх дочерей на эту тропу, неизвестно).

Вообще, предложение от чиновника ходить по грязной лесной тропинке при наличии полноценной улицы, расположенной к тому же на земле, находящейся в собственности города Москвы, совершенно удивительно.

Что можно сделать?

Однако любой чиновник может менять свою позицию под общественным давлениям. Поэтому просим вас потратить десять минут и отправить вопрос о сроках благоустройства этой дорожки в отвечающие за это ведомства. Текст может быть примерно такой: Мне стало известно, что в настоящее время органами исполнительной власти прорабатывается вопрос о благоустройстве пешеходной дорожки для прохода из 12-го в 9-й микрорайон Зеленограда, расположенной вдоль улицы Рабочая по территории ООПТ «Комплексный заказник «Зеленоградский». Поддерживаю благоустройство данной дорожки и прошу сообщить сроки его проведения.

Конечно, можете написать что-то от себя. Отправить можно в один или несколько адресов:

  • департамент природопользования (сайт)
  • префектура ЗелАО (сайт)
  • управа района Старое Крюково (почта)
  • совет депутатов района Старое Крюково (почта)

Примерно через месяц вам придёт ответ. Большая просьба — пересылать нам эти ответы (в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru). Их анализ и сопоставление могут дать дополнительную информацию.

Почему бы не открыть проход по улице Рабочая?

Формально улица рабочая находится на территории дачного товарищества «ИТР Трамвая». По всем фактическим признакам, как и проход ко Дворцу творчества от Панфиловского проспекта (он также проходит по территории «Трамвая»), улица Рабочая должна быть так называемой «территорией общего пользования», перекрывать проход по которой нельзя. Это в феврале подтверждала и замруководителя департамента Ирина Дегтярева, утверждая, что все транзитные пешеходные и транспортные внутренние проезды на территории «Трамвая» являются территорией общего пользования (письмо есть в редакции «Зеленоград.ру»). Дегтярева отдельно подтвердила, что это касается и улицы Рабочей. Однако уже в апреле департамент «переобулся» и поменял позицию — дескать, улица Рабочая является территорией общего пользования, но только для жителей самого «Трамвая». Почему позиция поменялась, пока непонятно.

Кроме того, похоже, у департамента остаётся право принудительно установить на улицу Рабочую так называемый публичный сервитут (право прохода). С такой инициативой может выйти и префектура, и местные жители. Пока же улица Рабочая со стороны лесопарка выглядит немыслимо — она огорожена забором со всех сторон, а зимой её даже не чистили целиком.

Что дальше?

Редакция «Зеленоград.ру» продолжает вести по просьбе жителей общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и полному демонтажу ограждений со всех сторон «Трамвая» — в том числе по улице Рабочей. Это требование поддержало уже около 3000 зеленоградцев. Присоединиться — на странице zelenograd.ru/stoptram.

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Установить право прохода (публичный сервитут) по улице Рабочей
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сюжет: ограждение вокруг "трамвая", особо охраняемые природные территории (оопт)
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Для прохода в 9-й микрорайон вдоль поселка «Трамвай» могут сделать новую дорожку Существующая улица огорожена забором, а чиновники предлагают ходить по грязи Истории
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