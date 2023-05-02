Другое дело, что «прорабатываться» этот вопрос может неопределенно долго. Похоже, ни зеленоградские, ни тем более московские власти не очень понимают, что их потворство перекрытию прохода по улице Рабочей доставило существенные неудобства для жителей 9, 12 и 4-го микрорайонов и ухудшило пешеходную связность зеленоградских районов. Например, зампрефекта Дмитрий Морозов предлагал в качестве альтернативы «тропинку, проходящую по просеке». Разумеется, эта тропинка абсолютно не благоустроена и небезопасна: на ней нет освещения и твердого покрытия, не всякий родитель отпустит своего ребенка идти на занятия по такой тропинке (отпустил бы сам Морозов своих трёх дочерей на эту тропу, неизвестно).

Вообще, предложение от чиновника ходить по грязной лесной тропинке при наличии полноценной улицы, расположенной к тому же на земле, находящейся в собственности города Москвы, совершенно удивительно.