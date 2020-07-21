Три особо охраняемые природные территории созданы в Зеленограде: комплексный заказник и два памятника природы. Что не попало под охрану 21.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документы о создании трех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Зеленограде: комплексного заказника «Зеленоградский», а также памятников природы «Голеневский ручей» (в лесу между 9 и 12 микрорайонами) и «Малинское болото» (в лесу между 8 микрорайоном и Октябрьской железной дорогой). Зеленоградский заказник — самая большая из вновь созданных ООПТ и занимает четверть территории Зеленограда.

Комплексный заказник — это такая территория, где под охраной находится весь природный комплекс, а не отдельные его части (определенные виды растений, животных и т.п). Площадь учреждённого заказника — почти 940 га. Ранее предполагалось, что она будет больше — 962,26 га составляла площадь планируемой к образованию ООПТ, разработкой положения о которой занимался в 2019 году столичный департамент природопользования.

Судя по карте, в состав заказника не вошли и не получили статус ООПТ никакие зеленые территории в «новом» городе, в том числе реки Горетовка и Каменка и природа вдоль них (за 17 микрорайоном, ЦИЭ и Кутузово), Нижнекаменский пруд с прибрежной частью (напротив 16 микрорайона). Исключение — три родника, которые уже давно являются памятниками природы: в Каменке, на Горетовке и в Рожках. Исторически природный заказник «Долина реки Горетовки» планировалось создавать как отдельную ООПТ, потом его включили в общую, но в результате эти места пока остались без природоохранного статуса. Как и долина реки Сходни на территории особой экономической зоны — её площадки «Алабушево».

Комплексный заказник должен быть разделен на так называемые функциональные зоны, для каждой из которых будет действовать свой режим охраны ООПТ. Информацию о зонировании вновь созданного заказника найти пока не удалось. Редакция «Зеленоград.ру» запросит эти сведения в мэрии.

На территории учреждённого комплексного заказника «Зеленоградский» расположены хвойные и смешанные леса, окрестности реки Сходня с её притоками, прудами, озерами и болотами, описывает Сергей Собянин. Здесь произрастают более 460 видов растений, особенно необычно для Москвы разнообразие вересковых. На заболоченных участках можно найти голубику, подбел, мирт болотный, багульник и клюкву. А в хвойных лесах — чернику и бруснику. Природа Малинского болота напоминает лесотундру, отступившую далеко на север: небольшие берёзки, напоминающие своих собратьев с Крайнего Севера. По берегам гнездятся сизые чайки, можно встретить здесь и ястреба-тетеревятника.

Вошло в заказник и Чёрное озеро, образовавшееся на месте заброшенного торфяного карьера. А также территория вокруг Большого городского пруда, включая Дендропарк и прибрежную часть парка Победы, вокруг Малого пруда (со стороны 4 микрорайона — тоже только прибрежная часть), вокруг Школьного озера и Никольского пруда на реке Ржавке (между 5 микрорайоном и МЖК). К маленьким участкам леса внутри микрорайонов тоже отнеслись, в основном, бережно — они включены в ООПТ, в том числе и парк «Ровесник в 5 микрорайоне.

Статус комплексного заказника означает, что эта территория будет и «зелеными легкими» города, где охраняются памятники природы, и одновременно местом повседневного отдыха горожан, поясняет Собянин.

Присвоить природным территориям в Зеленограде статус ООПТ планировали давно, зачастую власти даже аргументировали нормами «планируемой ООПТ» свои отказы горожанам, касающиеся какого-либо благоустройства в лесу: добавления фонарей (например, в лесопарке 9 микрорайона), асфальтирования популярных тропинок, которые в дождь утопают в грязи. Утверждалось, что всё это не так-то просто сделать из-за природоохранных ограничений и необходимых согласований. Теперь статус ООПТ стал реальным.

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«Москва — самый зеленый мегаполис планеты», утверждает Собянин и рассуждает о благоустройстве парков: нужно или не нужно это горожанам. С одной стороны, возможности для отдыха и занятий спортом нужны, с другой — нагрузку на городские природные территории нужно ограничивать. На территории ООПТ вмешательство в экосистему сведено к минимальному уровню. И число ООПТ в Москве будет увеличиваться, обещает мэр — «Хотя наш город по-прежнему много строит, потенциал для создания новых ООПТ далеко не исчерпан. Наоборот, создание заповедных зон является важнейшей частью программы развития Москвы».

Помимо трех зеленоградских ООПТ за июнь-июль утверждены еще 15 ООПТ в Москве: в Митино, в Химках, на севере Москвы (Алтуфьево, Лианозово,САО), на юге (Северное и Южное Бутово, Очаково, Тропарёво) и парк Кусково.

Площадь 18 новых ООПТ — больше 1730 га. Всего их в Москве теперь 140 — более 19 тысяч га и 7,5% территории города, в том числе большой национальный парк «Лосиный остров», 11 природно-исторических парков, 20 заказников (природных, комплексных, ландшафтных, фаунистических), один экологический парк и 107 памятников природы.

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Метки:
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