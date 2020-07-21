Комплексный заказник должен быть разделен на так называемые функциональные зоны, для каждой из которых будет действовать свой режим охраны ООПТ. Информацию о зонировании вновь созданного заказника найти пока не удалось. Редакция «Зеленоград.ру» запросит эти сведения в мэрии.

На территории учреждённого комплексного заказника «Зеленоградский» расположены хвойные и смешанные леса, окрестности реки Сходня с её притоками, прудами, озерами и болотами, описывает Сергей Собянин. Здесь произрастают более 460 видов растений, особенно необычно для Москвы разнообразие вересковых. На заболоченных участках можно найти голубику, подбел, мирт болотный, багульник и клюкву. А в хвойных лесах — чернику и бруснику. Природа Малинского болота напоминает лесотундру, отступившую далеко на север: небольшие берёзки, напоминающие своих собратьев с Крайнего Севера. По берегам гнездятся сизые чайки, можно встретить здесь и ястреба-тетеревятника.

Вошло в заказник и Чёрное озеро, образовавшееся на месте заброшенного торфяного карьера. А также территория вокруг Большого городского пруда, включая Дендропарк и прибрежную часть парка Победы, вокруг Малого пруда (со стороны 4 микрорайона — тоже только прибрежная часть), вокруг Школьного озера и Никольского пруда на реке Ржавке (между 5 микрорайоном и МЖК). К маленьким участкам леса внутри микрорайонов тоже отнеслись, в основном, бережно — они включены в ООПТ, в том числе и парк «Ровесник в 5 микрорайоне.

Статус комплексного заказника означает, что эта территория будет и «зелеными легкими» города, где охраняются памятники природы, и одновременно местом повседневного отдыха горожан, поясняет Собянин.

Присвоить природным территориям в Зеленограде статус ООПТ планировали давно, зачастую власти даже аргументировали нормами «планируемой ООПТ» свои отказы горожанам, касающиеся какого-либо благоустройства в лесу: добавления фонарей (например, в лесопарке 9 микрорайона), асфальтирования популярных тропинок, которые в дождь утопают в грязи. Утверждалось, что всё это не так-то просто сделать из-за природоохранных ограничений и необходимых согласований. Теперь статус ООПТ стал реальным.