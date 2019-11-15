Какие ограничения введут для ООПТ?

Виды разрешенного использования земельных участков в границах заказника «Зеленоградский» определит положение об ООПТ, которое сейчас разрабатывается. По базовому закону №33-ФЗ 1995 года «Об ООПТ», устанавливающему правовые нормы в этой сфере, на территории ООПТ запрещена любая деятельность, негативно влияющая на природу. Проекты строительства и реконструкции объектов в границах ООПТ должны проходить экологическую экспертизу и соответствовать предельным (максимальным и/или минимальным) параметрам.

«На ООПТ установлен более жесткий контроль за правилами поведения в целях сохранения объектов живой и не живой природы, а также исторически сложившегося ландшафта» , — сообщили в пресс-службе департамента природопользования в ответ на вопрос, какие ограничения ждут зеленоградцев.

Вот примеры того, что запрещено в природных заказниках помимо очевидного вреда природе и ландшафту:

использовать землю для садоводства и огородничества

применять противогололёдные соли

рубить деревья и кусты, в том числе старые и сухостойные деревья (особенно в выводково-гнездовой период с 1 апреля до 31 июля)

сажать деревья и кусты самовольно

сжигать сухие листья и траву

заготавливать и собирать любые растения (исключение — регулируемое сенокошение)

приходить с любым оружием или приспособлениями для отлова животных или птиц

выгуливать собак без поводка; мусорить или захоранивать мусор, устраивать снегосвалки.

Вырастет штраф за разведение костров, использование открытого огня, мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи вне специально обустроенных площадок. Если по московскому КоАП граждан штрафуют за это на сумму 3-4 тысячи рублей, то статус ООПТ увеличивает ее до 4-5 тысяч. Есть и другие штрафы, предусмотренные КоАП Москвы для ООПТ, но все они небольшие. Например, за уничтожение животных и растений — 350-450 рублей, за нарушение режимов охраны и использования ООПТ и их охранных зон — до пяти тысяч.

Со штрафами за нарушения порядка в лесах проблема пока в том, что их не научились эффективно взимать. Со статусом ООПТ ситуация, возможно, изменится — в заказнике создадут службу охраны, которая будет иметь право возбуждать административные дела. Штрафы пойдут в бюджет заказника.

Все собственники и пользователи земель, оказавшихся в границах природных заказников, обязаны соблюдать требования режима охраны ООПТ. На таких участках еще до образования ООПТ приостанавливается выдача разрешений на строительство и размещение объектов, а после утверждения границ участки могут изъять с возмещением убытков, если деятельность на них противоречит режиму ООПТ (закон города Москвы № 48 от 26.09.2001). Хозяева участков или домов должны соблюдать все ограничения ООПТ, подписать охранные обязательства и внести изменения в документы на земельный участок.

Передвижение транспорта в заказнике осуществляется за плату или на основании специальных разрешений, исключение — административно-хозяйственные участки или участки, предоставленные физическим и юридическим лицам.