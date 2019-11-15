Зеленоградские леса получат статус особо охраняемой природной территории — разработку положения об ООПТ, карт с её границами и проведение натурных обследований заказал столичный департамент природопользования. Какие зелёные участки города войдут в ООПТ, а какие нет, ужесточатся ли для зеленоградцев правила поведения на природе и ограничения в использовании этой территории — разбираемся с картами, законами и специалистами.
Присвоить природным территориям в Зеленограде статус ООПТ планировали давно, зачастую власти даже аргументировали нормами «планируемой ООПТ» свои отказы горожанам, касающиеся какого-либо благоустройства в лесу: добавления фонарей (например, в лесопарке 9 микрорайона), асфальтирования популярных тропинок, которые в дождь утопают в грязи. Утверждалось, что всё это не так-то просто сделать из-за природоохранных ограничений и необходимых согласований.
Теперь статус ООПТ может стать реальным — из всех типов ООПТ для зеленоградских лесов выбрали статус заказника. До конца года по заказу департамента природопользования будет разработано положение о планируемой к образованию особо охраняемой природной территории регионального значения «Комплексный заказник «Зеленоградский» (КЗ) площадью 962,26 га — оно и определит, как можно будет использовать природные и озелененные территории, включая даже такие «городские», как парк «Ровесник», парк Победы и Дендропарк.
В прошлом году департамент природопользования заказал актуализацию материалов комплексного экологического обследования. Эта работа предваряет образование ООПТ. Примерно за три миллиона рублей фирма «Стадия» изучила 1040 га природных и озеленённых территорий и рекомендовала придать статус ООПТ 962 га из них, проработав будущие границы, режимы регулирования градостроительной деятельности и прочие параметры.
Следующий этап — натурное обследование всей территории будущей ООПТ: флоры и фауны, в том числе занесённой в Красную книгу, водных объектов, объектов культурного наследия и капитального строительства, транспортной инфраструктуры, а также фактического использования земельных участков и соответствия его нормам ООПТ. Кроме того, проанализируют источники неблагоприятного воздействия на природу и экологические параметры, градостроительные предпосылки, тенденции и проблемы развития территории. На эту работу выделено около 40 миллионов рублей. Госконтракт заключён в сентябре и завершится в конце ноября. Исполнителем по контракту стал Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт градостроительного и системного проектирования, который приступил к работе в сентябре.
В результате должна появиться карта границ КЗ «Зеленоградский» и схема зонирования с границами функциональных зон, земельных участков и памятников природы. Для каждой из зон будет установлен режим особой охраны ООПТ, а для земельных участков — основные или вспомогательные виды разрешенного использования.
Зоны планируемого размещения капитальных объектов в ООПТ тоже будут проработаны (с учетом видов разрешенного использования земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства). И это характерная особенность всех работ на разработку положений об ООПТ в Москве, которые столичный департамент природопользования заказал в нынешнем году, отмечает «Коммерсант».
«В Москве готовят нормативную базу по размещению на ООПТ „объектов капитального строительства“ — подрядчик должен обосновать границы строек», — трактует издание конкурсные техзадания и приводит мнения экспертов о том, грозит ли столичным ООПТ застройка.
Разработанное положение об ООПТ должны представить для общественного обсуждения, утверждает Михаил Крейндлин руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис России».
Виды разрешенного использования земельных участков в границах заказника «Зеленоградский» определит положение об ООПТ, которое сейчас разрабатывается. По базовому закону №33-ФЗ 1995 года «Об ООПТ», устанавливающему правовые нормы в этой сфере, на территории ООПТ запрещена любая деятельность, негативно влияющая на природу. Проекты строительства и реконструкции объектов в границах ООПТ должны проходить экологическую экспертизу и соответствовать предельным (максимальным и/или минимальным) параметрам.
«На ООПТ установлен более жесткий контроль за правилами поведения в целях сохранения объектов живой и не живой природы, а также исторически сложившегося ландшафта» , — сообщили в пресс-службе департамента природопользования в ответ на вопрос, какие ограничения ждут зеленоградцев.
Вот примеры того, что запрещено в природных заказниках помимо очевидного вреда природе и ландшафту:
- использовать землю для садоводства и огородничества
- применять противогололёдные соли
- рубить деревья и кусты, в том числе старые и сухостойные деревья (особенно в выводково-гнездовой период с 1 апреля до 31 июля)
- сажать деревья и кусты самовольно
- сжигать сухие листья и траву
- заготавливать и собирать любые растения (исключение — регулируемое сенокошение)
- приходить с любым оружием или приспособлениями для отлова животных или птиц
- выгуливать собак без поводка; мусорить или захоранивать мусор, устраивать снегосвалки.
Вырастет штраф за разведение костров, использование открытого огня, мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи вне специально обустроенных площадок. Если по московскому КоАП граждан штрафуют за это на сумму 3-4 тысячи рублей, то статус ООПТ увеличивает ее до 4-5 тысяч. Есть и другие штрафы, предусмотренные КоАП Москвы для ООПТ, но все они небольшие. Например, за уничтожение животных и растений — 350-450 рублей, за нарушение режимов охраны и использования ООПТ и их охранных зон — до пяти тысяч.
Со штрафами за нарушения порядка в лесах проблема пока в том, что их не научились эффективно взимать. Со статусом ООПТ ситуация, возможно, изменится — в заказнике создадут службу охраны, которая будет иметь право возбуждать административные дела. Штрафы пойдут в бюджет заказника.
Все собственники и пользователи земель, оказавшихся в границах природных заказников, обязаны соблюдать требования режима охраны ООПТ. На таких участках еще до образования ООПТ приостанавливается выдача разрешений на строительство и размещение объектов, а после утверждения границ участки могут изъять с возмещением убытков, если деятельность на них противоречит режиму ООПТ (закон города Москвы № 48 от 26.09.2001). Хозяева участков или домов должны соблюдать все ограничения ООПТ, подписать охранные обязательства и внести изменения в документы на земельный участок.
Передвижение транспорта в заказнике осуществляется за плату или на основании специальных разрешений, исключение — административно-хозяйственные участки или участки, предоставленные физическим и юридическим лицам.
В зеленоградских лесах уже есть сеть дорожек и тропинок, особенно хорошо развитая в лесопарках внутри города. Традиционно лесхоз, а ныне зеленоградское подразделение Мосприроды, ухаживает за детскими площадками, скамейками и беседками, пикниковыми точками, следит за состоянием мостиков, устанавливает кормушки для белок и птиц, информационные щиты на экологических тропах.
В этом году в Зеленограде действовало 30 официальных пикниковых точек, с прошлого года их количество уменьшилось на две — убрали популярные точки у Берёзовой аллеи на пруду, которые уже пришли в негодность, как пояснили в администрации.
Станет ли проще или, наоборот, сложнее заниматься благоустройством в ООПТ — добавлять лавочки, фонари, детские площадки и т. п., — зависит от того, как в проекте ООПТ будут определены функциональные зоны, разрешённые для благоустройства, ответили в департаменте. В обязательном порядке должно соблюдаться одно из основных требований режима особой охраны: недопустимость искажения «исторически сложившегося охраняемого ландшафта».
Столичный регламент содержания ООПТ включает ряд мер по благоустройству:
- Создание и обустройство входных зон с информационными площадками
- Устройство и ремонт прогулочных дорог (ограничена их ширина — до 2,5 метров, а также использование бордюров) или троп здоровья из щебня или щепы
- Размещение и поддержание в исправном состоянии площадок отдыха — детских, физкультурных, тихого отдыха и др., но только не в заповедных зонах и только с мягким водопроницаемым покрытием или деревянным настилом
- Установка и ремонт малых архитектурных форм — скамьи и лавки, столы, навесы от дождя, беседки, мостики, лестничные спуски. С окраской в неяркие цвета, внешний вид МАФ не должен контрастировать с природным окружением
- Обустройство пикниковых точек со скамьями, столами, навесами, мусоросборниками, мангалами и ящиками с песком
- Обустройство пляжных зон со скамьями, навесами от дождя, тентами от солнца и урнами, а также других мест отдыха у воды, в том числе у родников. При этом берегоукрепление с использованием габионов и других искусственных материалов не допускается
- Обустройство велосипедных маршрутов и маршрутов для катания на роликовых коньках и роликовых лыжах
- Устройство газонов — только с посевом семян разнотравных видов.
В регламенте подробно описано содержание дорожно-тропиночной сети: подметание, сбор мусора, уборка снега, посыпка песком в случае гололеда и другие работы. Гравийно-щебеночные дорожки и площадки в летний сезон должны поливать после подметания, асфальтовые — мыть водой, особенно в жаркую сухую погоду, а зимой убирать на них снег (на оживлённых — после каждого снегопада). Предусмотрено и освещение участков дорожно-тропиночной сети «в установленном порядке», и внедрение системы раздельного сбора мусора в специализированные контейнеры.
Вокруг природных объектов ООПТ могут устанавливать временные ограждения на период восстанавления краснокнижных растений или вокруг мест размножения некоторых видов животных. А на въездах в ООПТ могут появиться шлагбаумы или противозаездные столбики. «Старого» Зеленограда это не касается, там все лесопарки и без того пешеходные, а вот въезд на территорию за ЦИЭ или в деревню Каменка могут перекрыть.
В состав заказника собираются включить территории Крюковского лесопарка и Городского лесопарка (по официальным данным департамента, это 880 и 80 га — в сумме те самые 960 га ООПТ). Из этих двух лесопарков и состоит природный комплекс Зеленограда, который занимает 40% площади всего города.
Городской лесопарк — это деревья, кустарники, газоны и цветники вдоль улиц и площадей, а также весь целиком Парк Победы.
Крюковский лесопарк — хвойные и широколиственные смешанные леса внутри и вокруг города, луга, зеленоградские ельники со средним возрастом деревьев около 80 лет, березняки, осинники, липовые аллеи из старых приусадебных парков. А также торфяное Чёрное озеро, поймы рек Сходня и Горетовка с притоками и родниками.
Вот список лесопарков планируемой ООПТ и исключения, которые останутся просто озеленёнными территориями (по картографическим данным Генплана Москвы):
- Весь лесопарк между 1, 5 микрорайонами и Ленинградским шоссе, а также парк «Ровесник» в 5 микрорайоне (но не зелёные участки вдоль Панфиловского проспекта и вокруг Быкова болота)
- Весь лесопарк в 3 микрорайоне, который продолжается в 6 микрорайоне до городского кладбища, вокруг Чёрного озера и до Никольского проезда, а также за Никольским проездом — по берегам реки Ржавка и вокруг Никольского пруда до МЖК
- Лесопарк за горбольницей от стадиона «Ангстрем» до Сосновой аллеи Восточной коммунальной зоны с границей по реке Сходня, по которой проходит граница Зеленограда (зелёная территория дальше к Назарьево, вдоль реки и Назарьевского пруда в ООПТ на войдёт)
- Парк Победы и Дендропарк (без зелёного бульвара от пляжа в направлении 6 микрорайона, на котором в прошлом году провели благоустройство)
- Лесопарк между 4, 9, 12 микрорайонами и МИЭТом, а также его часть между корпусами 449—451 и школой (не войдут в ООПТ зеленые территории вокруг моста через пруд, участок ресторана «Дюшес» и Дома приёмов на берегу Малого городского пруда и противоположный зелёный берег пруда с «Аквапарком»)
- Лесопарк во 2 микрорайоне кроме участка поблизости от «Дома мебели» (берёзовая роща за 2-м ТЦ также не станет ООПТ)
- Небольшой лесопарк в 9 микрорайоне от поликлиники 201 до Панфиловского проспекта (кроме территории садового товарищества «Трамвай» в лесу, где стоят частные дома)
- Лесопарк за Северной и Западной промзонами, от Ленинградского шоссе до хлебозавода, примыкающий к проспекту Генерала Алексеева, включая липовый парк рядом с Политехническим колледжем
- Лесопарк за 11 микрорайоном, от остановки «Дом мебели» и улицы Болдов ручей до Алабушевской улицы и Филаретовской улицы, два участка (не войдут в ООПТ участки леса у корпусов 1126, 1129—1130, у корпуса 1101 и парк за ТЦ «Ольга», а сквер вдоль Панфиловского проспекта и корпуса 1006 вообще не считается озеленённой территорией)
- Лесопарк в 10 микрорайоне вокруг Школьного озера (но не благоустроенный в этом году большой парк у корпусов 1005—1007)
Зелёные бульвары в 14, 15, 16, 20 и 23 микрорайонах не включены на карте в состав ООПТ, в том числе благоустроенная зона отдыха «Зелёный бор» с Заводским прудом и не благоустроенный пока лес за 23 микрорайоном.
В «новом» городе в заказник могут попасть только природные территории за деревней Каменка, включая все дома на улице Зелёная и вокруг Нижнекаменского пруда, а также природа за ЦИЭ, Кутузово и за 19 микрорайоном — земли вдоль реки Горетовка и её зеленоградских притоков.
Исторически, согласно закону «О схеме развития и размещения ООПТ в Москве», в Зеленограде планировалось создать две ООПТ и еще 11 памятников природы (красные цифры на карте) помимо восьми уже имеющихся родников (зелёные цифры на карте). Обоснования были разработаны еще десять лет назад, в 2008 году проводилось общественное обсуждение этих материалов.
Две ООПТ — это комплексный заказник «Зеленоградский» (1) в старом городе и природный заказник «Долина реки Горетовки» (13) в новом городе. Сейчас «Долину реки Горетовки» фактически планируют включить в состав зеленоградского заказника.
«Долина реки Сходни в Алабушево» (2) и «Алабушевский ивняк» (3), видимо, не войдут в создаваемую ООПТ, хотя Институт Генплана Москвы еще несколько лет назад проработал обоснование для этого и провёл комплексное экологическое обследование территории, занимаясь проектом планировки ОЭЗ «Зеленоград» на площадке «Алабушево», а администрация особой зоны делилась планами о превращении её в рекреационную территорию для работников предприятий. Пока эти участки остаются просто озеленёнными природными территориями. Возможно, чтобы не мешать строить ОЭЗ.
Зато в Комплексный заказник «Зеленоградский» предположительно войдут все остальные запланированные объекты — старый липовый парк по 3-му Западному проезду (4), Чёрное озеро (5), Голеневский ручей (8) в лесу 9 микрорайона, Малинское верховое болото (12) за 8 микрорайоном, долина Кутузовского ручья от проектируемого проезда 652 до реки Горетовки (15), низовье реки Каменка (16), долина реки Горетовка в районе Кутузовского шоссе (18) и Кутузовский парк (19), а также долина реки Горетовки в деревне Рожки (20).
Восемь родников войдут в состав ООПТ как памятники природы — такой статус им уже присвоен с 2003 года: это родник на Озёрной аллее (1) и родник за стадионом «Ангстрем» (8), родники за МЖК (6 и 7) и родник за Сосновой аллеей (2), родник в Каменке (3) и родник на Горетовке за 17 микрорайоном (4), родник в Рожках (5).
Будут ли лучше следить за родниками и качеством воды в них после образования ООПТ? В департаменте сообщили, что мониторингом качества подземных вод, в том числе родников, и сейчас постоянно занимается «Мосэкомониторинг». На территориях, где находятся памятники природы, запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Однако, напомнили в природоохранном ведомстве, использование родниковой воды городских территорий не рекомендуется вне зависимости от степени контроля за качеством воды.
Закон определяет государственный комплексный природный заказник как территорию, имеющую особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов (ландшафтов) и поддержания экологического баланса. В отличие от обычных лесопарков на ООПТ проводится постоянный мониторинг биоразнообразия экосистем.
На лесных участках со статусом заповедных зон или зон охраняемого ландшафта обязательно сохранение сухостойных, дуплистых, фаутных и отставших в росте деревьев, выворотней, упавших деревьев и других элементов естественного леса.
В остальных функциональных зонах проводят удаление зависших деревьев и ветвей. А вот обрезка нижних ветвей, кронирование деревьев независимо от их возраста не допускается, включая «омолаживание» кустарников, сильно ограничены и «рубки ухода», не допускается сгребание и удаление опавшей листвы. «Сохранение биогенных остатков обеспечивает круговорот веществ, биологическую активность и плодородие лесных почв, являющихся местообитаниями большого числа редких видов живых организмов», сказано в приказе №326 департамента природопользования «Об утверждении регламента мероприятий по использованию и содержанию ООПТ».
На лугах ООПТ осенью выкашивают травостой, скошенную траву мульчируют и оставляют на перегнивание, сохраняя участки высокотравья и бурьяна для размножения и зимовки животных и птиц. Запрещены озеленительные работы на естественных лесных и луговых участках (включая рекреационные центры) и превращение их в требующие постоянного ухода насаждения паркового типа, стрижка кустов и формирование парковых композиций из деревьев, — непонятно, как это требование будут соблюдать в зеленоградском Парке Победы или в Дендропарке.
Особым образом должны следить и за сохранением болотных и околоводных биотопов, ограничивая доступ туда отдыхающих, поддерживать естественные берега рек, ручьев и водоемов с типичной околоводной растительностью, иловыми или песчаными отмелями.
В перечень природоохранных мероприятий на ООПТ входит удаление чужеродных видов растений (к ним относят борщевик Сосновского, клен американский, декоративные кустарники и несколько других видов), ликвидация стихийных пикниковых точек, площадок отдыха и второстепенных троп с восстановлением растительного покрова.
Предусмотрен и большой список мероприятий по восстановлению природы: от индивидуального ухода за подростом и молодыми деревьями в лесах до посева луговых трав, подсадки растений, восстановление околоводной растительности и развешивания искусственных гнездовий. Это насыщенная работа во всех зонах охраняемой территории по многим направлениям ведётся в соответствии с требованиями классического лесоводства.
Технология содержания ООПТ включает регулярный полив деревьев и кустарников в зависимости от погоды, несколько раз в сезон, с помощью устройства поливочного водопровода, поливомоечных машин или в лунки. Для деревьев и кустарников, стоящих вдоль трасс, должны проводить дождевание.
Прописаны нормы подкормки, рыхления почвы, мульчирования и утепления, лечения растений и защиты их от вредителей. Применение химических и биологических препаратов разрешено только при массовом размножении вредителей и распространении болезней. Допустима выборка заселенных стволовыми вредителями деревьев, уборка ветровала и бурелома (но, видимо, не во всех зонах).
На газонах ООПТ не убирают листья, за исключением полосы шириной до 25 метров вдоль магистралей, до 10 метров вдоль улиц и дорог, до 5 метров вдоль проездов в парковых зонах. Уход за газонами — это полив, аэрация, кошение, обрезка бровок, землевание, внесение удобрений, прикатывание. Подробно регламентировано и содержание цветников в ООПТ.
Организационно заказники — это государственные природоохранные учреждения, юридические лица, финансируемые из бюджета Москвы. Они также могут получать средства из внебюджетных и иных источников, в том числе как безвозмездную помощь. А могут и зарабатывать: на просветительской, научной, рекламно-издательской и прочей деятельности, не противоречащей их миссии; на платных услугах и плате за пользование рекреационными объектами на их территории; получая штрафы за ущерб природе ООПТ.
Вся территория заказника принадлежит Москве и передаётся заказнику в бессрочное пользование. Согласно федеральному закону №33 «Об ООПТ», это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, изъятые государством из хозяйственного пользования, с особым режимом охраны. В паспорте ООПТ записываются охраняемые виды растений и животных, историко-культурные объекты. Границы заказника на местности отмечают предупредительными знаками.
Для управления заказником создаётся его администрация, департамент природопользования и управление ООПТ назначают его директора. Он несёт ответственность за результаты работы заказника, согласует штат, нанимает кадры и устанавливает надбавки и премии, должностные оклады же определяет сетка тарифов Москвы.
Заказники должны вести научно-исследовательскую работу: разрабатывать и внедрять методы сохранения биологического разнообразия, проводить оценку и прогноз экологической обстановки. Обширной может быть и эколого-просветительская работа: это лекции и экскурсии, создание инфоцентров, биостанций, музеев, маршрутов и экспозиций, составление и издание путеводителей, буклетов и фотоальбомов, организация природоохранной практики для школьников, студентов и населения.
Кроме того, сотрудники заказников занимаются уходом и восстановлением природы, организацией регулируемого туризма и отдыха на природе. Для реализации своих задач заказники могут строить здания и коммуникации — сами или с привлечением подрядчиков.
В каждом заказнике создаётся специальная служба охраны — инспекторы входят в штат заказника и сотрудничают с органами эконадзора и с правоохранительными органами. Могут привлекать к охране и общественных инспекторов. Служба охраны ООПТ имеет право возбуждать административные дела о правонарушениях в рамках своей компетенции, информировать правонарушителей о действующих нормативных актах и рассчитывать размер ущерба. Инспекторам выдают удостоверения и форменную одежду, обеспечивают их транспортом, средствами наблюдения и связи.