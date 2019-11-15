В Зеленограде идет работа по созданию особо охраняемой природной территории (ООПТ). Хорошо ли, что зелёные территории нашего города станут «особо охраняемыми» — вопрос не такой уж однозначный. Экологи уже много лет выступают против пагубных для природы действий столичных властей. Полемика особенно ожесточилась с 2010 года, когда на охраняемых природных территориях разрешили строительство спортивных объектов с платными услугами. Позже началось и тотальное благоустройство лесопарков, застройка их коммерческой или жилой недвижимостью разной степени легальности.
Что ждёт зеленоградские леса, поля, озёра и речки, на которых последние 15 лет ООПТ только планировалось? Что ждёт частные дома Каменки, Кутузово или улицы Овражная, которые могут попасть в зону ООПТ? Вопросы много, но пока без ответов.
Этим летом департамент природопользования провел конкурсы на разработку новых положений для 67 столичных ООПТ. После этого экологи заговорили, что всё это делается, чтобы узаконить на природных территориях капитальное строительство.
И действительно, в списке работ из техзадания по заказнику «Зеленоградский», тоже есть пункт 3.4, который повторяется во всех конкурсах: «Подготовка предложений по установлению зон планируемого размещения объектов капитального строительства».
Положения об ООПТ должны к 2020 году разработать власти всех регионов, поясняет «Коммерсант», в связи с поправками в федеральном законодательстве, касающимися определения участков (или функциональных зон) с разным разрешённым использованием. Если разрешено капитальное строительство, положение должно устанавливать его предельные параметры. Разрешено или запрещено может быть и появление в ООПТ линейных объектов — дорог, трубопроводов, линий электропередач. У существующих ООПТ в положениях уже были прописаны все запреты или допустимые виды застройки, но сейчас их могут сделать гораздо лояльнее к строителям, считает эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин.
«В столичном департаменте природопользования отвергли возможную связь тендеров с поиском, например, площадок под дома по программе реновации» , — сообщает «Коммерсант», одновременно приводя мнение независимых экспертов: проведение конкурсов «указывает на то, что власти планируют осуществление неких работ».
Портал Аctivatica.org собрал отзывы представителей строительной отрасли. Возможно, планы связаны с возведением в ООПТ объектов обслуживания, считает один из них. Авторы публикации предполагают, что речь может идти и об элитной недвижимости, которая компенсирует все издержки на дополнительные экспертизы и коррупционные схемы — ведь в результате получится эксклюзивное жильё в лесу посреди города.
В Зеленограде ООПТ еще только планируется создать. Если главным мотивом является выделение из озеленённых территорий новых площадей под капитальную застройку — непонятно, зачем предварительно ужесточать режим их охраны.
Впрочем, практика показывает, что охранный статус слабо защищает московские ООПТ от застройки, чему есть масса примеров. Скажем, совсем свежая история с национальным парком «Лосиный остров», по которому хотят проложить восьмиполосный дублёр Щелковского шоссе с сопутствующей инфраструктурой, а также планируют или уже ведут там строительство жилых комплексов и торговых центров. Петицию в защиту «Лосиного острова» подписали более двухсот тысяч граждан, но часть проектов застройки уже реализована, а часть заморожена или находится на согласовании.
Несколько лет назад, при образовании ООПТ в Одинцовском районе Москвы жители двух деревень, коттеджных посёлков на Рублевке и окраины города Одинцово обнаружили себя в составе ООПТ — при этом им в соответствии со статусом ООПТ было запрещено всё, от асфальтовых дорог и использования автотранспорта до выгула собак, возникли проблемы и с правами собственности на жильё. Пришлось прибегать к помощи прокуратуры в борьбе с этим казусом, на выведение жилого сектора из состава ООПТ ушли годы. Одновременно выяснилось, что часть соснового леса по соседству, наоборот, в ООПТ почему-то не включили и продолжают вырубать его под новое строительство.
В Зеленограде аналогичная ситуация может сложиться с частными домами, попадающими внутрь границ планируемой ООПТ — это большая часть деревни Каменка рядом с 17 микрорайоном, несколько частных домов на краю деревни Кутузово и по улице Овражная за 19 микрорайоном.
Трудно угадать, какую многоходовку могут сыграть власти с частным сектором, обитатели которого в одночасье проснутся на территории заказника, на которой действует масса запретов: на огородничество и садоводство, на пользование автотранспортом, на ведение любой деятельности, противоречащей охранному режиму.
Всё будет зависеть от конкретных ограничений, прописанных в положении ООПТ для зон, в которые попадут жилые дома. Но таким способом можно и решить проблему сноса оставшихся закоулков «одноэтажного Зеленограда», а как потом выдать разрешение на застройку этих площадей новыми зданиями, капитальными или нет — отдельная тема.
За последние десять лет столичные ООПТ активно и повсеместно благоустраивают в ущерб природе — соответствующие поправки к закону города Москвы «Об ООПТ» были приняты в 2009 году: «Использование территорий (ООПТ разных категорий) допускается в культурно-просветительских, рекреационных, физкультурно-оздоровительных и спортивных целях».
«Содержание ООПТ Москвы — одна из основных причин утраты её природного наследия» — вывод ответственного редактора «Красной книги Москвы» Бориса Самойлова, который приводит в пример благоустройство парка «Северное Тушино»: строители «замуровали» пруд в габионы из металлической сетки и гранитного щебня, что экологи оценивали как несомненный вред водной фауне. Однако финансирование строительства и бесконечных благоустройств — дело сегодня гораздо более доходное, чем охрана природы. К слову, такие же габионы появились в этом году и на зеленоградском Городском пруду, большом и малом, еще не успевшем стать ООПТ.
Так что внимание властей к зелёным территориям Зеленограда может оказаться палкой о двух концах: строгость законодательных ограничений на особо охраняемых природных территориях для граждан и предприятий вовсе не означает, что земли ООПТ не будут в конечном итоге использованы так, как будет нужно чиновникам и связанному с ними бизнесу.