Всё для капитальной застройки?

Этим летом департамент природопользования провел конкурсы на разработку новых положений для 67 столичных ООПТ. После этого экологи заговорили, что всё это делается, чтобы узаконить на природных территориях капитальное строительство.

И действительно, в списке работ из техзадания по заказнику «Зеленоградский», тоже есть пункт 3.4, который повторяется во всех конкурсах: «Подготовка предложений по установлению зон планируемого размещения объектов капитального строительства».

Положения об ООПТ должны к 2020 году разработать власти всех регионов, поясняет «Коммерсант», в связи с поправками в федеральном законодательстве, касающимися определения участков (или функциональных зон) с разным разрешённым использованием. Если разрешено капитальное строительство, положение должно устанавливать его предельные параметры. Разрешено или запрещено может быть и появление в ООПТ линейных объектов — дорог, трубопроводов, линий электропередач. У существующих ООПТ в положениях уже были прописаны все запреты или допустимые виды застройки, но сейчас их могут сделать гораздо лояльнее к строителям, считает эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин.

«В столичном департаменте природопользования отвергли возможную связь тендеров с поиском, например, площадок под дома по программе реновации» , — сообщает «Коммерсант», одновременно приводя мнение независимых экспертов: проведение конкурсов «указывает на то, что власти планируют осуществление неких работ».

Портал Аctivatica.org собрал отзывы представителей строительной отрасли. Возможно, планы связаны с возведением в ООПТ объектов обслуживания, считает один из них. Авторы публикации предполагают, что речь может идти и об элитной недвижимости, которая компенсирует все издержки на дополнительные экспертизы и коррупционные схемы — ведь в результате получится эксклюзивное жильё в лесу посреди города.

В Зеленограде ООПТ еще только планируется создать. Если главным мотивом является выделение из озеленённых территорий новых площадей под капитальную застройку — непонятно, зачем предварительно ужесточать режим их охраны.

Впрочем, практика показывает, что охранный статус слабо защищает московские ООПТ от застройки, чему есть масса примеров. Скажем, совсем свежая история с национальным парком «Лосиный остров», по которому хотят проложить восьмиполосный дублёр Щелковского шоссе с сопутствующей инфраструктурой, а также планируют или уже ведут там строительство жилых комплексов и торговых центров. Петицию в защиту «Лосиного острова» подписали более двухсот тысяч граждан, но часть проектов застройки уже реализована, а часть заморожена или находится на согласовании.