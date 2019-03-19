Кто страдает от этой проблемы

Освещение очень актуально для жителей 10-12 микрорайонов, где почти 80% домов граничат с лесопарками, а также для леса между МИЭТом и 9 микрорайоном, где многочисленные пешеходы передвигаются в полной темноте.

Другая проблема — асфальтирование грунтовых тропинок. Например, по небольшой тропинке к лесу от общежития МИЭТа тридцать лет ходят и ездят на велосипедах, но асфальтировать её департамент не даёт, потому что это (есть официальный ответ) может привести к повреждению корней сосен и их гибели. При этом в том же лесопарке полно асфальтированных дорожек, в том числе возле сосен.

Там, где городские территории граничат с лесными, это приводит к курьезным ситуациям. Например, после масштабного благоустройства зоны отдыха возле Школьного озера, полтора года ушло на то, чтобы разрешили заасфальтировать земляную дорожку от автобусной остановки до водоема.