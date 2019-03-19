Ставить фонари и асфальтировать тропинки в зеленоградском лесопарке можно только с разрешения московского департамента природопользования. А он разрешает это делать далеко не везде и не всегда. Из-за этого люди годами ходят в потемках и спотыкаются о корни деревьев, рискуя сломать себе шею.
Причина в том, что с 2005 года большая часть крюковского лесопарка (это леса в старом городе) имеет статус «планируемые в образованию особо охраняемые природные территории (ООПТ)». Несмотря на то, что ООПТ — «планируемые», на их использование распространяются законы, как на действующие. То есть — обязательное согласование с департаментом. Но теперь, спустя почти полтора десятка лет, наметились положительные изменения. Чиновники говорят, что и поставить фонари, и заасфальтировать дорожки будет проще.
Освещение очень актуально для жителей 10-12 микрорайонов, где почти 80% домов граничат с лесопарками, а также для леса между МИЭТом и 9 микрорайоном, где многочисленные пешеходы передвигаются в полной темноте.
Другая проблема — асфальтирование грунтовых тропинок. Например, по небольшой тропинке к лесу от общежития МИЭТа тридцать лет ходят и ездят на велосипедах, но асфальтировать её департамент не даёт, потому что это (есть официальный ответ) может привести к повреждению корней сосен и их гибели. При этом в том же лесопарке полно асфальтированных дорожек, в том числе возле сосен.
Там, где городские территории граничат с лесными, это приводит к курьезным ситуациям. Например, после масштабного благоустройства зоны отдыха возле Школьного озера, полтора года ушло на то, чтобы разрешили заасфальтировать земляную дорожку от автобусной остановки до водоема.
У чиновников свои резоны. «Весь лесопарк мы осветить не можем, потому что будет вред для лесных обителей», сказал на заседании депутатов района Силино директор зеленоградской дирекции природных территорий Владимир Рунов. Какие специалисты сделали вывод о максимальном уровне освещенности в лесопарке, Рунов не уточнил. Но при этом пообещал сделать освещение на тропе в лесу у корпуса 1126 — в следующем году. Тропу эту сделали четыре года назад, но фонарей до сих пор не поставили.
Очень много обращений по поводу освещения, сказал депутат района Силино Андрей Титов. Он говорит, что вместе с главой управы неоднократно ездил на приемы к главе департамента Антону Кульбачевскому, чтобы решить этот вопрос, но принципиально ничего не решилось.
Однако глава управы района Силино Александр Журба говорит, что есть положительные тенденции — «в конце прошлого года принято решение, что средства округа могут использоваться для благоустройства ООПТ». Официальных распоряжений по этому поводу не выходило. Чем это обернется для городских лесопарков в перспективе, пока неясно, но местные чиновники поясняют, что согласование благоустройства, в том числе освещения и устройства лесных дорожек, будет происходить быстрее.
Источники в мэрии связывают послабление в части благоустройства с переводом департамента природопользования в ведение департамента ЖКХ — это произошло в прошлом году после выборов мэра. До того Кульбачевский как глава природоохранного ведомства подчинялся непосредственно мэру Сергею Собянину. А у департамента ЖКХ, как выяснилось еще в позапрошлом году, позиция другая — там ждут инициативу «с места»: адреса для развития наружного освещения должны составлять и направлять сами префектуры округов «с учетом мнения управ районов и органов местного самоуправления муниципальных округов».
То есть, чем больше будет обращений от жителей, тем больше шанс, что появление фонарей или асфальтированных дорожек в лесопарках.
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>> Освещение очень актуально для жителей 10-12 микрорайонов
Если внимательно посмотреть, освещение актуально для 9-12 исключая как раз 10-й, где среди застройки зелёная зона тускло, но освещена, большинство домов в отдалении от леса и нет такой темени, как, например, у жителей восточной части 9-го, идущих домой со стороны Центрального проспекта и МИЭТа. И наверное, для старого 8-го микрорайона, граничащего с лесопарком, там люди гуляют.
Насчёт МИЭТовского леса тоже многие писали. Я, например, не получила конкретного ответа, почему в том же лесопарке, но севернее Сходни, где 4 и 12 микрорайоны, освещение установлено, а южнее внезапно нельзя. Тем более, там многие ходят в МИЭТ и на Южную промзону. Я понимаю, что освещение вовсе не гарантирует безопасности, особенно если вы поздно идёте в безлюдном месте, но там настоящая народная тропа. Как будто какое-то проклятое место.
Или почему за 1132-1133 небольшая часть лесопарка освещена, а рядом круг от 1126 - всё никак. Там тоже гуляют.
И не помню, чтобы беспокоились о световом режиме как минимум жителей нижних этажей, когда устанавливали дополнительные фонари во дворах.