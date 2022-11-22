Для примера я вернусь к той фотографии ученика в картузе. Первоклассник держит букварь, на обложке которого нарисованы воздушные шары. Он отпечатан в 1962 году. Черно-белая фотография не позволяет понять, что шарики разноцветные, но по оттенкам серого цвета об этом можно догадаться. Так вот, на самом деле этот новый цветной учебник был в школе в единственном экземпляре, и его выдали нам только для того, чтобы мы по очереди с ним сфотографировались. А остальные буквари и все другие учебники, по которым мы учились, в то время были старыми черно-белыми.

Недостаток присутствовал во всем. Но несмотря на все неустройства в начале шестидесятых у нас была вера в хорошее честное будущее. Вера, честность… Как сегодня объяснить эти слова тем, кто не пережил ту эпоху? Сейчас, может быть, сказали бы так: «уверенность в завтрашнем

дне». Но, конечно, это не в полной мере отражает то наше состояние всеобщей восторженной целеустремленности.

Мы вслед за первыми космонавтами собирались вершить чудесное будущее! Познавать новое, открывать неизведанное! Творить историю! На меньшее мы были не согласны!

Прошло долгих десять лет. Шестидесятые годы закончились. Очень многое изменилось за этот не такой уж и значительный по времени срок. Была преодолена послевоенная разруха. По большей части сельская страна превращалась в современную промышленную державу.

И в Крюкове произошли большие изменения. Тяжелый физический труд на фабриках и заводах стал гораздо более механизированным. Вместо бараков и шлакобетонных засыпных домов выросли кирпичные пятиэтажные дома. Гужевые повозки на улицах заменили автомобили. И за ненадоб-

ностью прекратила свое существование сельповская конюшня. И крюковское стадо заметно поредело. Теперь коров в своем дворе почти никто не держал. Отпала такая необходимость в семейной кормилице.

И жители поселка из однообразного черного сатина переоделись в современную одежду самых разных цветов и фасонов. Уровень образования молодежи вырос с традиционной послевоенной семилетки до обязательного десятилетнего.

И в нашей семье к началу семидесятых годов тоже наступил какой-никакой достаток.

Все эти изменения проходили на моих глазах и оставили неизгладимый след в детской памяти. За десять лет минула целая эпоха! Эра преобразования. Все, казалось бы, становилось так, как мы искренне верили в самом начале десятилетия. Но… Сама вера стала таять. Как жаль… Повторюсь, именно в шестидесятые годы было заложено разрушение, случившееся в девяностые годы.

А Крюкова давно уже нет. Его беспощадно поглотил Зеленоград, город-космополит, использующий в названиях районов и домов только цифры: 12-й микрорайон, 846-й корпус, 623-й проезд и прочая подобная нумерологическая чехарда… Даже названий улиц нет!.. От самого имени поселка осталось только название административного округа столицы. И ныне покойный главный архитектор Зеленограда Покровский, при строительстве города жесточайшим образом уничтожавший малейшее упоминание о подмосковных достопримечательностях, наверное, уже отвечает перед Всевышнем за свою оголтелую нетерпимость к нашей истории.