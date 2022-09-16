Сад и огород

Еще было очень много дел в саду и на огороде. Вскопать, посадить, прорыхлить, прополоть, проредить, полить, опрыскать, подвязать, окучить, выкопать, собрать, убрать, удобрить, перекопать, пересадить, выкорчевать, сгрести, опилить, обрезать, скосить, накрыть, раскрыть, укрыть…

Для выполнения всех работ надо иметь и содержать в порядке обширное хозяйство. Столярный и плотницкий инструмент: топор, колун, пила, кувалда, молоток, рубанок, стамески, напильники, клещи… Строительные материалы: доски, фанера, гвозди, шурупы, кисти, краски… Садовый инструмент и инвентарь: тележка, коса, лопаты, вилы, грабли, мотыги, ведра, опрыскиватель, секатор…

Различные вспомогательные материалы: полиэтиленовая пленка для парников, подставки для веток яблонь, утягощенных наливающимися яблоками, веревки, бечевки… И много-много всего другого! И все это надо где-то хранить: в хозяйственном сарае, в мастерской. И всем этим надо уметь пользоваться!

Хозяйство большое! Забот много! Возникает законный вопрос. Зачем нам все это было нужно?

Ну, еще можно понять, в шестидесятых годах приусадебное хозяйство давало так необходимый для пропитания нашей большой семьи урожай овощей и фруктов: картофель, морковь, свекла, лук, капуста, яблоки, ягоды. Но позже, когда наше благосостояние значительно повысилось и старшие дети выросли и стали жить отдельно, можно было бы вполне обойтись без грядок и ягодных кустов.

Но мы не снижали напора и продолжали активно трудиться. И почему даже сейчас городские жители с таким упорством копаются на своих дачных участках? Могли бы, кажется, преспокойненько отдыхать после работы, проводить время за бокалом пива у телевизора или, в зависимости от интересов и предпочтений, в спортивном зале. Так нет! Трясутся в автобусах, едут в душных, битком набитых электричках, часами стоят в автомобильных пробках на выезде из Москвы. Зачем?

Неужели все только для того, чтобы посадить зернышко и вырастить лукошко огурчиков, особую тыковку с красной крышкой или другую огородную диковину?

Я, кажется, нашел решение этой психологической задачки. На самом деле она не такая уж простая. Потому как напрямую выходит на сакральный вопрос: в чем счастье человека? И тут уже так просто, походя не ответишь. Поэтому скажу с принятой в сообществе Интернета оговоркой IMHO. Все дело в том, что так уж устроен человек, что ему жизненно необходимо реализовать себя. Он по-настоящему счастлив только тогда, когда сам ставит себе задачи и сам их решает. Это главная психологическая установка любого человека. Смысл его существования.

Кто записал в нас это программу? Этого мы, конечно, никогда не узнаем. Но именно благодаря ей развивается человечество. И поэтому каждому человеку интересно и просто необходимо работать и получать наглядные результаты своего труда. И сами полученные результаты — новые постройки, хороший урожай — радуют в первую очередь не своим материальным смыслом, а гордостью успешного созидания.

На своем садовом участке человек имеет то, что, может быть, не всегда удается получить на своей работе. Здесь он архитектор и строитель, садовод и агроном. Он и начальник объекта, и инженер, и рабочий в одном лице. Он также заботливый родитель и мудрый педагог, имеет возможность воспитывать детей и внуков в благоприятной обстановке общего семейного труда. И этого ему вполне хватает для осознания своего счастья!

Поэтому и мы в детстве с радостью и с азартом занимались в своем крюковском доме всеми строительными и садово-огородными работами. Здесь было предостаточно возможностей реализовать непочатый край планов, идей и задумок и увидеть результаты своего труда! А наши родители всеми силами этому способствовали. Они искренне радовались за нас. И мы были по-настоящему счастливы!