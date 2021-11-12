Пятачок

Моя горетовская тетя Валя молодой девушкой после войны вместе с подругами работала на кондитерской фабрике в Москве.

Ехать далеко, поезда на паровом ходу в те времена ходили медленно. От Крюково до Москвы состав тащился почти два часа. Не то, что сегодня! Электричка доходит за сорок-пятьдесят минут. А экспресс-поезд и вовсе долетает за полчаса.

Вагон полный. Все больше молодежь. Вечером гуляли до полуночи, и сейчас спят на лавках вповалку.

На фабрике девчонке из дальней деревни предлагали поселиться в общежитии. Она в ответ удивлялась:

— Что это я буду по углам отираться, у меня в Горетовке свой дом!

Как-то после войны, когда мы, победители, помогали побежденным немцам восстанавливать мирную промышленность, молодой девчонке на фабрике предложили поехать работать в Германию на вновь открывающееся там кондитерское производство. Собрались три старшие сестры — тетя Катя, тетя Таня и моя мама — и ну ее отговаривать!

— Куда ты поедешь на чужбину в Неметчину?!

— И то правда, — рассудила молодая девчонка. — Как я там одна без Горетовки жить буду?

Горетовка обладает удивительной притягательной силой. Там все родное. Там — Пятачок!

Пятачок — это место встреч молодежи вечерами. Что-то вроде сегодняшней тусовки, только наполненной живым общением. Гармонь, песни, танцы, шутки, смех, семечки. Всегда на одном излюбленном месте. Я думаю, что и называется Пятачок так по небольшому вытоптанному на земле пространству.

— Нет! — решила тетя Валя. — Уж этот Пятачок я не променяю ни на какую другую жизнь!

Еще в детстве девчонкой она вечером ждала, когда родители успокоятся, и через окно скрытно выбиралась из дома, чтобы сбежать на любимый Пятачок. Очень хочется посмотреть, как развлекается молодежь постарше! Хватится отец Никита, пойдет ее искать.

— Вальку мою не видали?

— Да вроде как недавно была здесь… — прячут ее товарищи.

После смерти родителей моя мама взяла на себя заботу о ее воспитании. Она рассказывала про свою младшую сестренку:

— Вечером возвращаюсь домой — от Сосёнок слышу, как Валька на Пятачке поет-заливается!

Сосёнки — это у горетовцев был такой приметный ориентир. На подходе к Горетовке со стороны Рукавишниковской больницы при выходе из леса, когда уже открывался вид на деревню, на опушке росли две красивые маленькие сосны.

А мама вроде как и осуждала сестру за легкомыслие. Но сквозь ворчание было заметно, что она гордилась ее увлечением, может быть вспоминала свою молодость.

До утра гуляет на Пятачке, не расходится молодежь. Рядом жил Каменский дядя Прокофий, звали его дядя Проня. Долго и он не ложился спать — все любовался молодежью. Тоже вспоминал свою молодость, наверное…

Домой гуляки возвращались уже под утро.

Сейчас всякая еда есть. Не то, что раньше. В те годы что ели? Вернешься с Пятачка за полночь, в темноте найдешь на печке еще теплый чугунок с вареной свеклой и сладкой, словно патока, морковью. Так, в темноте прямо руками поешь — нет ничего вкуснее… Потом из чугуна через край свекольный навар выпьешь — и на печку спать!

Перед тем, как сладкий сон одолеет окончательно, перед глазами промелькнут картины всех событий, случившихся за сегодняшний вечер. Кто-то из ребят спел новую озорную частушку. А гармонист, может быть, оглянулся и из-под бровей глаза в глаза посмотрел игриво, заронил в сердце искорку надежды на ответное чувство. Счастливая жизнь!

Вот и я однажды совсем было собрался на работу по контракту за границу на два-три года. Но вспомнил тети-Валин дорогой сердцу горетовский Пятачок, и решил, что мне от своего Пятачка, пожалуй, тоже отрываться не стоит.

И остался я дома. И ничего не потерял.