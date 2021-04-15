Четвертак за пуделя

Спустя некоторое время те же мальчики с отцом Алексея, приехавшим из города, вновь пошли в барский лес за грибами. Обшарив ближние уголки сосняка, решили пойти в дальний край леса, где было множество белых грибов. Для этого надо было миновать акациевую аллею, ведущую к имению. Грибники собирались быстро и незаметно перебежать аллею, но столкнулись лицом к лицу с хозяином.

«Граф шёл по дороге прямо навстречу нам, — рассказывает Алексей Фирсов. — Собака, сопровождавшая его, залаяла и бросилась на нас. Граф отозвал собаку и подошёл к нам:

— Разве вы не знаете, что я не разрешаю ходить по своему лесу?

Отец снял фуражку и поклонился:

— Мы не здешние, мы приехали из города и не знали, что здесь запрещено ходить.

Граф посмотрел на наше городское обличие, помолчал.

— Ну хорошо, на этот раз я разрешаю вам ходить по лесу, но с одним условием: если вы где-нибудь увидите живую или мёртвую собаку породы пудель, доставьте её в имение и получите за это награду 25 рублей».

Вскоре по деревне прошёл слух, что кто-то принёс графу убитого пуделя и получил обещанный четвертак. Крестьянин не пожелал назваться, объяснив, что деревенские мужики могут отобрать у него деньги и пропить. Граф Кутайсов похоронил любимца в своём саду и поставил на могилке памятник: на гранитном пьедестале свернувшись калачиком, лежал бронзовый пудель.

«Так и осталось неизвестным, чьих же рук было дело — смерть графского пуделя. Как бы то ни было, но гибель нашего Кубаря кем-то была отомщена», — заключает Фирсов.

«Конец имения был печален, — пишет в своих воспоминаниях уроженец села Голубово Борис Поспелов. — В первый же год революции дом и все в нём сожгли. Кому-то было поручено его охранять, но всё растащили и потом, скрывая следы, подожгли дом».

Несколько иначе отпечаталась судьба усадьбы Кутайсовых в народной памяти. Считалось, что она сгорела во время жестоких боёв в начале зимы 1941 года, когда Горетовка оказалась на последнем рубеже обороны Москвы.