Во мне говорит память отцов

Столярному мастерству меня никто не учил. Во времена моего детства приоритеты были уже другие — не до мастерства стало. Ремесло, которое отец знал с юных лет, пришлось забросить ­- сначала колхоз давил, потом война. На первое место вышло хозяйство: корова, сенокос, огород. Отец после войны тридцать лет проработал сторожем в доме отдыха для глухонемых, устроенном на бывшей даче сестер Фульде — ночью сторожил, а к утру растапливал печку в помощь тамошнему повару Ипполиту Ипполитовичу.

Чтобы иметь лишнюю копейку, в 1950-х годах родители сдавали на лето дом дачникам. Те приезжали регулярно и были уже, в известном смысле, друзьями семьи. Дачники помещались в жилой части дома, а хозяева перебирались на лето в чулан, а то и просто ночевали на сеновале.

Я не учился столярному делу, не видел, как отец и дядья всё это делали. Когда я родился, моих дядей уже и на свете не было — убили в войну. Мне видно просто по семейной линии передалось желание работать с деревом. Конечно, я впитывал рассказы отца. С детства жил в окружении вещей, изготовленных дедом, отцом, дядьями — стулья, шкаф, стол. Рассматривал резьбу по дереву. Хотелось попробовать себя в этом, и я пробовал.

В юности увлекался резьбой по дереву — вырезал целые картины. Раньше были такие небольшие отрывные календари — численники их называли. И там встречались гравюры. Но картинки были мелкие, и сделать их крупнее помогало другое моё увлечение. Лет с 12-ти я занимался фотографией — сам снимал, проявлял плёнки и печатал снимки. Так вот, если в увеличитель вместо пленки вставить картинку из календаря и обвести увеличенное изображение, подложив какой-нибудь чёрный фон, то потом можно вырезать эту гравюру по дереву.

Но детские увлечения — это одно, а профессия — совсем другое. Закончив школу в 1966 году, я устроился работать в Андреевку на завод «Стекловолокно». Перед уходом в армию отучился на курсах шофёров, и год колесил шофёром по Москве. Затем отслужил в армии на Дальнем востоке. После армии пошёл работать на завод «Микрон» и проработал там 11 лет. Потом вернулся на «Стекловолокно» — вырабатывать стаж «за вредность» и отработал здесь в общей сложности 20 лет оператором установки. Так что за всю жизнь я сменил всего три места работы. И с 50 лет вышел на пенсию.

Вот так и вышло, что с моим увлечением столярным делом профессия никак связана не была. Столярничать — это во мне говорит память отцов. Я — самоучка. Работа с деревом для меня просто хобби — способ воплотить свою фантазию. Это не бизнес, не способ заработка. Продавать я не умею, сделанное просто раздариваю: лавочки, столики, вешалки для одежды, наличники…