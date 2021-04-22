Знакомство

В весёлой и дружной компании, окружавшей Михаила Булгакова на даче москвичей Понсовых, была Екатерина Зволинская, в замужестве Понсова (об этом подробно рассказано в первой и второй частях цикла про зеленоградские места Булгакова). Она, по словам писателя Сергея Фёдорова, приходилась племянницей Вячеславу Александровичу Зволинскому, жившему в собственном доме несколько в стороне от деревни Баранцево. Вероятно, через неё Булгаков и свёл знакомство с этим семейством.

Другой версией знакомства Булгакова со Зволинскими поделилась с «Зеленоград.ру» праправнучка Вячеслава Александровича Ирина Новикова. По её словам, усадьба Зволинских была местом, куда приезжали и где поддерживали близкое знакомство люди определенного круга — дореволюционная творческая интеллигенция: художники, поэты, музыканты, артисты, которые стремились встречаться, общаться, обмениваться мнениями. В то время принято было устраивать званые вечера, домашние концерты, приглашать на них гостей и соседей. Подобные традиции общения сохранялись и в первые годы после революции. В этот дружеский круг, по мнению Ирины Новиковой, естественным образом оказались вовлечены и супруги Булгаковы.

Сейчас можно лишь гадать, что именно привлекло Булгакова — личности хозяев дома или хранившаяся там необычайно богатая для сельской местности библиотека, а может, и то и другое сразу. Но факт остаётся фактом. Как рассказал «Зеленоград.ру» правнук Вячеслава Зволинского Иван Василенко, однажды в дом его прадеда пожаловал сам маститый писатель с супругой Любовью Белозёрской, в компании ещё двух-трёх дачных друзей.