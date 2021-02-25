Самое страшное ругательство

Когда Дмитрий Петрович сердился на супругу, самым страшным, что он мог произнести, было: «Комик Вы, женщина Лидочка!» Своевольная и решительная, она умела поставить на своем.

«Один раз дед пришёл домой и высыпал ей в подол кучу денег, выигранных на скачках, — вспоминает внучка Понсовых — актриса Ольга Станицына. — Бабушка молча встала и всё выбросила в горящий камин, чтобы муж никогда не играл в азартные игры. Своего добилась».

Недаром в семье Лидия Митрофановна, сочетавшая женственность с властным характером, прозывалась Наполеоном.

Предпринимательские проекты у купеческой дочки не переводились. Однажды она заявила, мужу, что хочет в Париж. «Дед произнес своё: „Комик Вы, женщина Лидочка!“, добавив к нему: „А дети?“, после чего запер её на ключ в будуаре, откуда она выбралась по пожарной лестнице и укатила-таки на берега Сены, — рассказывает Станицына. — Поскольку в доме были и няньки, и гувернантки, за детей она не беспокоилась. Вернулась довольно скоро, в громадной шляпе, полностью расшитой искусственными цветами. Вкус у неё был отменный, и цветы она нашила на шляпу только для того, чтобы не платить за них пошлину. Тут же и объявила деду, что хочет открыть шляпную мастерскую».

Обожавший её муж, сделал всё, чего ей хотелось: снял помещение, снабдил его всем необходимым и оставил супругу хозяйничать. Столы в мастерской ломились от цветов и фруктов, а новоявленная шляпница запросто раздаривала подругам роскошные головные уборы. Так продолжалось, пока мужу не надоела эта благотворительность, ведь производство содержалось на заработанные им средства. Мастерскую прикрыли.

Однако сидеть без дела Лидия Митрофановна не могла. Коммерческие идеи посещали её одна за другой. То она собиралась открыть кинематограф (опять с цветами и фруктами на столах и свободным входом для знакомых), то задумала разводить кур плимутроков на чердаке, прямо над четвертым этажом дома, где они жили (но ударили морозы, и куры, передохли). Муж во всем потворствовал своей выдумщице, а в самых невыносимых случаях пускал в ход коронную фразу «Комик Вы, женщина Лидочка», и тогда все затеи прекращались.