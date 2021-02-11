Борис Кутузов и еретики

Борьба с ересью жидовствующих привела Бориса Кутузова и его братьев Константина и Михаила в Новгород, к архиепископу Геннадию. В его епархии и угнездилась эта ересь. Константин и Михаил Кутузовы были боярами непосредственно при архиепископе Геннадии. Борис же был, по-видимому, связующим звеном между владыкой Геннадием и всесильным игуменом Волоцкого монастыря, поддержавшим эту трудную борьбу. Известно, что новгородский архиепископ глубоко почитал Иосифа Волоцкого и «от доход церковных манастырю его даровав вся лета епископьства своего», говорится в Житии преподобного. Столь доверительные отношения между владычной кафедрой и монастырем, считает историк Александр Казаков, стали возможны не без участия Бориса Кутузова.

Ересь жидовствующих стала, по оценке православной церкви, одним из самых разрушительных лжеучений за всю историю Руси. Еретики отрицали троичность Бога и божественность Христа, отвергали почитание святых мощей и православных икон, то есть подрывали основы христианства. Новгородских еретиков винили в глумлении над иконами в пьяном виде, в соблюдении субботы и тайном следовании иудейским законам и традициям. У этого учения было много последователей, в том числе из княжеских семей и духовенства.

Архиепископ Геннадий требовал самых крутых мер и ссылался на европейский опыт. В послании московскому митрополиту Зосиме Геннадий поведал об испанской инквизиции, успешно искореняющей еретиков, о которой узнал от германского посланника Георга фон Турна. В 1490 году состоялся церковный собор, куда позвали и Геннадия. Вместе с ним приехал и Борис Васильевич Кутузов. Собор ересь жидовствующих осудил и предал анафеме, но новгородских вольнодумцев не наказали. Архиепископ Геннадий так своего и не добился.

Жидовствующих продолжал обличать могущественный игумен Иосиф Волоцкий. В своём труде «Просветитель» он требовал наказать тех, кто заставляет верующих сомневаться: «Если неверные еретики не прельщают никого из православных, то не следует делать им зла и ненавидеть, когда же увидим, что неверные и еретики хотят прельстить православных, тогда подобает не только ненавидеть их или осуждать, но и проклинать, и наносить им раны, освящая тем свою руку».