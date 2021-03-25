Проказливые «духи» и летающая редиска

Утром жена Никитинского Елена, которая на даче считалась «правдолюбкой», решила дознаться, в чём дело и приступила с расспросами к соседу Пете Васильеву, не он ли это был вчерашним «духом».

Петя упирался и подозрения гордо отвергал. Но не так-то просто было отделаться от настырной женщины, она настаивала: «Дайте слово, Петя!» — «Даю слово!»

Но и это не удовлетворило подозрительную дачницу, она потребовала, чтоб сосед поклялся бабушкой — единственной, кого она знала из семьи Васильевых.

«И тут, — вспоминает Белозёрская, — раздался жирный фальшивый Петькин голос:

— Клянусь бабушкой!

Мы с М. А. потом долго, когда подвирали, клялись бабушкой…»

Волнение, однако, не угасало. Жену Булгакова, как самую рассудительную, вызвала к себе хозяйка дома Лидия Митрофановна Понсова. Она хотела знать, что же всё-таки происходит. Но супруга Михаила Афанасьевича и сама желала бы это узнать. Так что хозяйке пришлось набраться терпения.

Второй спиритический сеанс устроили с участием приехавших в гости артистов- вахтанговцев. Те не особенно горели желанием быть одураченными, но перед коллективным натиском не устояли. Волнующие «паранормальные» явления повторились, и, мало того, на стол полетели редиски, которые накануне подавали на ужин.

«Дальше я невольно подслушала разговор двух заговорщиков, — Маки и Пети, — признаётся Белозёрская:

— Зачем же вы, Петька, чёрт собачий, редиску на стол кидали?

— Да я что под руку попалось, Мака, — оправдывался тот.

— А! Я так и знала, что это вы жульничали.

Они оба остановились, и М. А. пытался меня подкупить (не очень-то щедро: он предлагал мне три рубля за молчание). Но я вела себя как неподкупный Робеспьер и требовала только разоблачений. Дело было просто. Пётр садился рядом с М. А. и освобождал его правую руку, в то же время освобождая свою левую. Заранее под пиджак Мака прятал согнутый на конце прут. Им-то он и гладил лысые и нелысые головы, наводя ужас на участников сеанса.

— Если бы у меня были чёрные перчатки, — сказал он мне позже, — я бы всех вас с ума свёл…»