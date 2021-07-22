Так что «поставка продовольствия» была стабильным заработком дачных хозяев. К тому же столичные чиновники, врачи, инженеры и адвокаты платили сопоставимые с городскими ценами деньги за доставку к их столу свежих крестьянских продуктов. Подмосковный дачный бум второй половины 19-го и начала 20-го века породил то, что на языке статистики называется «дачным сбытом». Каменские крестьяне быстро осознали выгоду содержания дополнительного скота и птицы, усердных хозяйственных и огородных трудов: вскопать-посадить, наколоть, построить…

Переезд из Москвы на дачу в Каменку красочно описывает в своей автобиографической повести «Жизнь Ильи Сатина» местный дачник, художник Василий Яковлев. «Сорок верст от Москвы вещи везли на подводах, для чего нанимались каменские мужики, обязательно для этой цели появлявшиеся в доме. Возы отправлялись с вечера, чтобы завтра к полудню поспеть…».

Отправив вещи и переночевав кое-как на стульях, шубах и даже просто на полу, наутро садились в поезд, без сожаления провожая взглядом пыльные московские улицы, с которыми прощались на четыре месяца — до сентября. А потом всю дорогу нетерпеливо считали станции: Останкино, Петровско-Разумовское, Ховрино, Химки, Сходня…

«Ах, скорее бы, скорей! — пишет Яковлев. — Вот, наконец, и висящий через железнодорожное полотно мост. И через минуту поезд тормозит у Крюкова. Вся семья грузится на две подводы, и в перегон, в облаке пыли, вскипев музыкой колокольчиков и дробным перебором копыт, мчатся лихие ямщики до Каменки. Ехать недолго — всего километра два. Но сколько радости в такой поездке! А главное — каждый шаг приближает её, эту сказочную, любимую Каменку с её широким, привольным, незабвенным житьем.

Вздымая облака пыли, с диким кудахтаньем взлетают из-под ворот знакомые собачонки и с бешеным лаем сопровождают приезжих до самой калитки. Вот и заветный забор, и ласково улыбающиеся лица крестьян… Запылённые и радостные, все проходят через стеклянную террасу в дом. В комнатах ещё стоит зимний запах пыли и плесени. Рамы распахиваются настежь, и душистой волной вливается хмельной, чудесный запах деревенской весны. Вот она, наша тихая, милая Каменка!.."