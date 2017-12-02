Владимир Румянцев: «Восемь дней в деревне Каменка хозяйничали немцы»

Владимир Александрович Румянцев подростком пережил период немецкой оккупации деревни Каменка рядом с Крюково, которую немецкие войска заняли 1 декабря. В своих воспоминаниях «Бои в Каменке. Взгляд подростка» (из книги А.Н.Васильевой «Земляки», сборника воспоминаний жителей Крюково и окрестных деревень) он рассказывает:

— Фронт с каждым днем приближался. […] Наша семья перебралась в бомбоубежище, вырытое в горе на нашем участке. На нарах разместились девять человек, согревались железной печуркой, которую топили круглые сутки. На ней растапливали снег, добывая воду для новорожденной сестры, родившейся под гул канонады в «Рукавишке» — так все называли нашу больницу [по имени К.В.Рукавишникова, построившего её близ Крюково в конце 19-го века, сейчас это Московский областной госпиталь для ветеранов войн].

В нашем доме разместились саперы. Они минировали железную дорогу. Приходили вечером усталые и голодные. Мама варила им картошку, поила чаем. Их было шестеро. Однажды пришло только четверо. Из их разговоров мы поняли, что двое подорвались на своих минах, когда их стали бомбить немецкие самолеты.

По карточкам населению выдали муку и керосин. Мука потом здорово выручила нас. Восемь дней, пока в деревне Каменка хозяйничали немцы, мы на печурке пекли пресные лепешки, запивая их кипятком из талого снега.

Вечером 30 ноября на опушке леса появились зеленые фигурки немцев. Застрочил с каменского бугра пулемет, и они быстро скрылись в лесу. Очевидно, это была разведка. Большой бабушкин дом заняли ополченцы. Они были в гражданской одежде, рабочие московских заводов, все солидного возраста. Бабушка поставила самовар, мы с братом помогали ей, как умели. Помню, как один из ополченцев сказал: «Вот, мать, защищай Москву, дали по кинжалу и винтовку на двоих».