Клуб — это сцена и «красная крестильня»

С вводом в строй Народного дома общественная жизнь в Крюкове заметно оживилась. Основную работу комсомольская ячейка вела в клубе. В Народном доме устраивали лекции, доклады, беседы, диспуты на религиозные темы.

Одно из таких мероприятий прошло в первой половине 1920-х годов на пасху. О нём рассказывает комсомолка Надежда Шишкова: «В пасхальный вечер в клубе был антирелигиозный доклад, потом антирелигиозная постановка силами драмкружка, массовые игры и немного танцев. Молодёжи было много, были и взрослые люди, вечер прошёл хорошо».

На один из религиозных диспутов в клубе местные священники вызвали даже скандально известного в те годы богослова-«обновленца» Александра Введенского. На этом же мероприятии в Крюковском клубе присутствовал и нарком Анатолий Луначарский.

В Народном доме устраивали вечера танцев, отмечали советские праздники, давали концерты и спектакли, затевали даже маскарады. В праздничные дни работал буфет. Клуб всегда был переполнен, люди шли туда со всех окрестных деревень.

Драмкружок теперь получил постоянную сцену с декорациями, бутафорией, уборными для актёров. «Комсомольцы ставили спектакли о борьбе с религией, с самогоноварением. Помню, ставилась пьеска „Первый винокур“», — вспоминает комсомолец Иван Кузнецов. «Ставили главным образом пьесы А.Н. Островского, такие как „Бедность не порок“, „Без вины виноватые“, „Не так живи, как хочется“ А.Н. Толстого и другие. С постановками выезжали в окружные деревни», — добавляет один из первых комсомольцев Крюкова, в будущем Герой Советского Союза Николай Семёнов.

Кроме того, при клубе организовали хор и струнный оркестр — семеро его музыкантов репетировали сначала на дому, а потом перешли в Народный дом. Со временем крюковский струнный оркестр «вырос до полной силы», и ребята стали выступать в других клубах.

Теперь, когда у комсомольской ячейки в Крюкове появилось своё помещение, в неё потянулись новые члены, и через два года их было уже около 80 человек. «С песнями мы шли туда, где нужен был наш труд, — воспоминал Николай Семёнов. — Разгружали вагоны, подавали дрова на паровозы, несли охрану около вагонов. Большую работу комсомольцы вели по ликвидации неграмотности, ходили по домам, обучали детей и взрослых».

Просвещение крестьян сочетали с активной агитацией, частью которой стал новый советский обряд наречения имени — октябрины, альтернатив дореволюционным крестинам. Проводили его не только в клубе, но и в избе-читальне, которую комсомольцы Крюкова и Андреевки своими руками построили в 1924 году. «Октябрили» младенцев при большом стечении народа. В новом обряде крест заменили пятиконечной звездой, а новорожденного посвящали не Христу, а делу Октябрьской революции.