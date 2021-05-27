Колоссальный замысел

К 1985 году, когда у руля страны встал Михаил Горбачев, в Советском Союзе наметилось отставание от потенциальных противников в области микроэлектроники. «В 1985-86 году мы отставали от США примерно на пять лет — на аналогичном уровне микроэлектроника была в США в 1980 году», — так оценивал положение научный руководитель зеленоградского института проблем проектирования в микроэлектронике (ИППМ РАН) Александр Стемпковский.

Пятилетний разрыв не выглядел фатальным, но микроэлектроника — отрасль капиталоёмкая, требующая колоссальных вложений. Осталось убедить правительство в том, что эти траты необходимы. Идейными вдохновителями программы по ускорению развития электронной промышленности в стране и созданию Зеленоградского Центра информатики и электроники в частности, считают академика Велихова, главу министерства электронной промышленности (МЭП) в 1985—1991 годы Колесникова и председателя Совета министров Рыжкова.

В середине 80-х годов вице-президент АН СССР Евгений Павлович Велихов был очень влиятельной фигурой. Горбачев высоко ценил его и положительно воспринял идею сделать мощный рывок в микроэлектронике и обогнать Америку. О том, что нужно выводить электронную промышленность СССР на новый этап развития, говорил и министр МЭП Владислав Григорьевич Колесников.