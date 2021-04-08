Зеленоградский писатель Николай Нибур, окончивший Крюковскую «восьмилетку», вспоминает детали школьного быта 60-х годов: «Я ещё застал старинную школьную форму, которая напоминала гимназическую. На голове мы носили картуз, в дополнение к брюкам сверху надевалась настоящая гимнастёрка, подпоясываемая ремнём с медной пряжкой. На воротник гимнастёрки нашивались сменные белые подворотнички. Писали мы перьевыми ручками, и на партах с откидывающимися крышками в специальных лунках стояли чернильницы-непроливайки».

В школе детей из многодетных и малобеспеченных семей подкармливали. Во время урока на подоконник в школьном коридоре возле класса ставили поднос со стаканами горячего молока. На перемене ребята его выпивали. Делу прокормления служил отчасти и большой старинный сад, разбитый вокруг школы. В нём было много плодовых деревьев: яблоки, груши, сливы, вишни. Ухаживали за садом сами школьники — во время уроков труда и на летней практике, которой руководила учительница ботаники Клавдия Михайловна Дорошенко.

Частью школьной жизни были линейки — их проводили по важным и торжественным случаям, летом на улице перед школой, зимой — в коридоре, где все классы выстраивались в одну линию.

«На одной из таких линеек, — вспоминает Нибур, — общим голосованием было принято письмо всех учеников школы, адресованное будущим поколениям в 1980 год. Тем школьникам, которые уже будут жить при коммунизме. Тогда в шестидесятых это будущее казалось так далеко! Письмо было торжественно замуровано в стену за стекло. Текст письма был пронизан нашей всеобщей надеждой на лучшее. Верой в то, что в 1980 году жизнь настолько преобразится, что воцарится мир во всем мире, совсем исчезнут человеческие пороки: зло, ненависть, зависть. И в людях действительно станет всё прекрасно: и внешность, и душа. Мы все, учителя и ученики, искренне во всё это верили!»