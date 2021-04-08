Сегодня в Зеленограде больше полусотни современных школьных зданий — но и у посёлка Крюково до появления города-спутника по соседству была своя «школьная» история. Продолжаем её вспоминать: какими были поселковые школы до присоединения к Зеленограду, где они находились и что там сейчас, как учеников приучали к труду, как воспитывали патриотизм и писали письмо в будущее — школьникам, которые будут жить при коммунизме.
Эта статья создана благодаря поддержке клуба друзей «Зеленоград.ру».
1950-е годы — время коренного перевооружения Октябрьской железной дороги, переход её локомотивного хозяйства с паровозной тяги на тепловозную и электрическую. В первую очередь это коснулось станции Крюково. Уже в 1950 году линия Москва—Крюково была электрифицирована, здесь впервые в Советском союзе пригородные пассажирские перевозки стали осуществлять только электрички.
В посёлке Крюково, куда тоже провели электричество, появилось множество новых жителей — работников станции, переехавших сюда с семьями, детьми. Поэтому Управление Октябрьской железной дороги решило построить для детей своих сотрудников современную двухэтажную школу взамен старой, сгоревшей в 1941 году.
На этот раз железнодорожную школу стали строить на левой стороне по ходу поезда на Москву — на стороне будущего Зеленограда. Строительство началось в 1953-м, а в 1955 году здание ввели в эксплуатацию, в нём разместилась средняя и начальная школа №54.
На следующий год состоялся первый выпуск школы №54. Все годы существования железнодорожной школы бессменным её директором оставался Николай Иванович Жирицкий. Кроме того при школе открыли и вечернее отделение для обучения работающих железнодорожников.
Рядом со школой отвели земельный участок, где ученики разбили огород и стали самостоятельно выращивать овощи для школьной столовой: вскопали землю, посадили на грядках картофель и лук, морковь и свёклу. Летом сами пропалывали и окучивали посадки, носили воду и поливали их из леек.
В дни летних каникул старшеклассники железнодорожной школы оказывали помощь колхозникам Крюковского колхоза в селе Голубое. В этом хозяйстве разводили мясо-молочный скот, и школьники участвовали в заготовке кормов: сена, силоса, фуража.
Железнодорожная школа №54 просуществовала двадцать лет с 1955-го по 1975 годы, а затем была закрыта в связи со строительством новых, более современных школ в Зеленограде. Преемницей школы №54 стала школа №719 (корпус 921А). А в здании бывшей железнодорожной школы (ныне корпус 836) расположилось «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», а также ряд других фирм-арендаторов.
По другую сторону железной дороги продолжала действовать Крюковская школа №1. На рубеже 1950-60-х годов её первое здание, построенное в 1934 году на Советской улице, подверглось серьёзной реконструкции. Во-первых, его надстроили — школа стала двухэтажной. Во-вторых, к основному зданию пристроили дополнительные объёмы. В одной пристройке на первом этаже разместили мастерские, где проходили уроки труда, а на втором устроили спортзал. В другой — открыли новые просторные кабинеты химии и биологии.
Реконструкция поселковой школы хотя и улучшила ситуацию, но незначительно. Крюково росло быстрыми темпами, детей становилось всё больше. Особенно заметно это стало с 1958 года, когда Правительство СССР приняло решение о строительстве в районе станции Крюково города-спутника — будущего Зеленограда. Двух школ — средней №1 и железнодорожной №54 — уже не хватало. В 1959 году в Крюковской средней школе №1 занятия проводили в четыре смены. Кроме того, проведённый учёт детей показал, что через год-другой из-за отсутствия помещения «за бортом» школы может оказаться 200-300 человек, при том, что в посёлке (согласно положению о всеобуче) было введено обязательное восьмилетнее образование.
Разумеется, такое положение дел волновало руководство школы, партком, местком и родителей. Этот вопрос заинтересованные стороны обсудили на заседании исполкома поссовета — так начались хлопоты по строительству нового школьного здания неподалёку, на улице Крупской. Осенью I960 года Мособлсовет принял решение: школе быть. Строительство поручили Крюковскому СМУ, а кирпич должен был поставлять Крюковский кирпичный завод. Однако прошёл ещё год, прежде чем строители приступили к работе.
Возводить школу на Крупской начали осенью 1961-го, а сдали её в эксплуатацию в октябре 1962 года с оценкой «хорошо». Ещё месяц ушёл на доделки и подготовку к переезду. И наконец 5 ноября 1962 года, накануне 45-й годовщины Октябрьской революции, новая средняя школа №1 торжественно открылась.
К занятиям в школе на улице Крупской приступили 9 ноября 1962 года. В новостройку перешло большинство учителей из старого здания (40 человек) во главе с директором Фёдором Сергеевичем Ерохиным — он проработал на этом посту до 1968 года, до пенсии — и завучами Зинаидой Александровной Яльцевой и Владимиром Григорьевичем Некрасовым.
А старое, теперь уже двухэтажное здание школы на Советской было отдано восьмилетней школе, которая получила номер 2. Возглавил Крюковскую школу №2 её учитель истории, ветеран войны и участник боёв за Крюково Леонид Архипович Синюк. Он оставался директором до 1976 года. Завучем стала учительница русского языка и литературы Зоя Андреевна Айсина.
Обе школы работали в тесном контакте, из «восьмилетки» №2 ученики переходили в 9-10 классы в среднюю школу №1. Кроме того, в здании «восьмилетки» располагалась вечерняя школа рабочей молодежи.
В восьмилетней школе №2 обучалось около трёхсот учеников, разделённых на 11 классов. Педагогический коллектив, состоявший из учителей и обслуживающего персонала, включал 27 человек. После уроков ребят ждали факультативы и предметные кружки, клубы по интересам, вечера встречи с интересными людьми, экскурсии, походы в музей и на природу, поездки по историческим местам района и Московской области. Во время летних каникул для школьников на базе Горетовской школы организовывали трудовые отряды. Ребята участвовали в сельхозработах в совхозе «Крюковский», который после реорганизации стал специализироваться на производстве мяса и молока.
Зеленоградский писатель Николай Нибур, окончивший Крюковскую «восьмилетку», вспоминает детали школьного быта 60-х годов: «Я ещё застал старинную школьную форму, которая напоминала гимназическую. На голове мы носили картуз, в дополнение к брюкам сверху надевалась настоящая гимнастёрка, подпоясываемая ремнём с медной пряжкой. На воротник гимнастёрки нашивались сменные белые подворотнички. Писали мы перьевыми ручками, и на партах с откидывающимися крышками в специальных лунках стояли чернильницы-непроливайки».
В школе детей из многодетных и малобеспеченных семей подкармливали. Во время урока на подоконник в школьном коридоре возле класса ставили поднос со стаканами горячего молока. На перемене ребята его выпивали. Делу прокормления служил отчасти и большой старинный сад, разбитый вокруг школы. В нём было много плодовых деревьев: яблоки, груши, сливы, вишни. Ухаживали за садом сами школьники — во время уроков труда и на летней практике, которой руководила учительница ботаники Клавдия Михайловна Дорошенко.
Частью школьной жизни были линейки — их проводили по важным и торжественным случаям, летом на улице перед школой, зимой — в коридоре, где все классы выстраивались в одну линию.
«На одной из таких линеек, — вспоминает Нибур, — общим голосованием было принято письмо всех учеников школы, адресованное будущим поколениям в 1980 год. Тем школьникам, которые уже будут жить при коммунизме. Тогда в шестидесятых это будущее казалось так далеко! Письмо было торжественно замуровано в стену за стекло. Текст письма был пронизан нашей всеобщей надеждой на лучшее. Верой в то, что в 1980 году жизнь настолько преобразится, что воцарится мир во всем мире, совсем исчезнут человеческие пороки: зло, ненависть, зависть. И в людях действительно станет всё прекрасно: и внешность, и душа. Мы все, учителя и ученики, искренне во всё это верили!»
Вспоминая своих педагогов, у которых учился в восьмилетней школе, Николай Нибур приводит такие подробности:
На уроках английского языка у Клавдии Яковлевны [Васьковой, будущего директора школы с 1978 года] словосочетание «it is» надо было произносить как «ичиз» вместо «итыз». Мы недоумевали. И только недавно я узнал, что это нормальное английское простонародное произношение, свойственное коренным столичным лондонцам. Что-то вроде нашего московского «Чо» вместо «Што».
Учитель труда и рисования Калашников [по другим данным фамилия учителя была Колесников] Виктор Николаевич был настоящим художником, писал картины маслом. В войну он был капитаном-танкистом. Нам, ученикам-хулиганам, на уроках труда он разрешал работать на токарном станке. Пока другие делали табуретки, мы точили различные деревянные украшения. Свой дом в Крюково Виктор Николаевич разукрасил резьбой в русском стиле, получилось что-то очень похожее на терем-мастерскую в Абрамцево.
Учитель физкультуры Виктор Иванович Сорокин удивлял нас, старшеклассников, тем, что, улучая свободную минуту и пользуясь тем, что школьный спортзал одновременно являлся и концертным залом, учился играть на пианино. Однажды он сыграл нам «К Элизе» Бетховена.
Восьмилетняя школа №2 просуществовала в этом здании двадцать лет. Параллельно с общеобразовательной здесь работала и школа рабочей молодёжи (ШРМ).
В 1983-м «восьмилетка» переехала на улицу Крупской (об этом ниже). Тогда же, в начале 1980-х годов, неподалеку от железнодорожной станции было построено новое современное школьное здание (корпус 1818а, сейчас это школы №1912). В него перешла часть учеников «восьмилетки» №2 и школьники из школы №1 — её здания, построенного в 1938 году.
Оба бывших школьных здания поменяли своё назначение — их передали Министерству электронной промышленности СССР. В 1983 году в здании школы №2 расположился НИИ Микроприборов. В 1986 году было принято решение о строительстве в Зеленограде межведомственного Центра информатики и электроники (ЦИЭ), в состав которого должны были войти 12 НИИ четырёх министерств и ведомств, в том числе два академических института. Оба они были созданы в один день — 1 октября 1986 года, и сегодня успешно работают: НИИ системных исследований и НИИ САПРАН (НИИ систем автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры и сверхбольших интегральных схем).
Временно оба этих учреждения разместили в старых школьных зданиях по соседству. В более просторном здании 1938 года постройки расположился НИИ системных исследований, а в здании 1934 года постройки (бывшей школе №1, а затем восьмилетней №2) — НИИ САПРАН. Сегодня он называется ИППМ (институт проблем проектирования в микроэлектронике).
Новые здания для этих институтов так и не были построены — на рубеже 1980-1990 годов после возведения «нулевого цикла» строительство ЦИЭ прекратилось. В 1995 году бывшую школу 1938 года постройки, где находился НИИ системных исследований, снесли при строительстве Крюковской эстакады. НИИ системных исследований, получив компенсацию, переехал в Москву.
Здание бывшей «школы с колоннами» по улице Советской, 3 уцелело. Сегодня в нём по-прежнему находится ИППМ РАН.
Вскоре после того, как Крюковская школа №1 переехала в новое здание на улице Крупской, случилось событие, положившее начало важной странице школьной истории. В ходе земляных работ при строительстве Зеленограда была случайно обнаружена безымянная могила советских воинов. Из неё извлекли останки двенадцати солдат и капсулу с запиской, где сообщались имена и звания погибших. Эта находка послужила отправной точкой большой поисковой работы педагогического коллектива и школьников с целью узнать, кто освобождал посёлок Крюково от фашистов.
Руководство поисковой работой взяла на себя учительница истории школы №1 Александра Ивановна Плетнёва. Из учеников школы были сформированы отряды юных следопытов. Итогом этих трудов стало создание школьного музея Боевой славы, который открылся 11 декабря 1966 года. Александра Ивановна Плетнёва оставалась его бессменным руководителем до 2005 года.
В 1967 году Солнечногорский дом пионеров присвоил пионерской дружине Крюковской школы №1 имя Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, дивизия которого обороняла Москву на линии Крюково-Матушкино в декабре 1941 года.
В посёлке существовала традиция — 9 мая у братской могилы возле станции Крюково проходил митинг в память о погибших воинах. Организовывали такие митинги поселковый совет и школа №1, ученики которой весной 1942 года принимали участие в захоронении убитых защитников посёлка, пролежавших под снегом всю зиму. В день Победы ребята и учителя выступали на митинге, возлагали венки к памятнику. Военные моряки из Алабушева производили ружейный салют.
В конце 1960-х годов школа перешла к кабинетной системе преподавания. Это было новшеством в школьной работе. Каждый учитель-предметник получил свою классную комнату, где сосредоточил всё необходимое для преподавания и оформил её соответственно своему предмету. Так учителям стало удобнее проводить уроки, а ученикам — проще настроиться на предмет.
В 1970-х годах учеников поселковой школы настойчиво и последовательно приучали к труду. Для школьных уроков было отведено отдельное здание, где стояли слесарные и токарные станки. Мальчиков учили работать на этих станках и в порядке практики изготавливать кое-что для школы. Для девочек организовали специальный класс, оборудованный швейными машинами.
Во время летних каникул на базе совхоза «Крюковский» для школьников организовывали в окрестных деревнях лагеря труда и отдыха. Каждый год ученики приезжали туда на месяц и располагались сообразно местным условиям. Так в деревне Кутузово лагерь был палаточным, в Горетовке ученики размещались в школе, а в Андреевке — в пионерлагере «Ласточка». В первой половине дня школьники работали в колхозе, а после обеда — отдыхали. Питание организовывал совхоз «Крюковский».
Например, в июне 1972 года 40 учеников школы №1 разбили палаточный лагерь у села Брёхово. Днем ребята по 4-5 часов обрабатывали посевы свёклы, картофеля, остальное время отдавали спорту, экскурсиям по местам боевой славы, чтению книг, танцам.
В 1975 году лагерь для крюковчан обосновался в Горетовской школе. С утра ученики участвовали в сенокосе, сушке и уборке сена, а после обеда ездили на экскурсию в Истринский музей, проводили соревнования по теннису и футболу.
Кроме того, ученики Крюковской школы традиционно принимали участие в апрельских субботниках, готовя посёлок к лету. Каждый класс получал от штаба субботника задание. Ученики убирали улицы посёлка, территорию возле братской могилы у станции, соревновались, собирая металлолом и макулатуру.
Новое здание для Крюковской средней школы начали строить в конце 1979 года. Строительство взял на себя НИИ Микроприборов, занимавшийся разработкой технологий для дальней космической связи. Строительные работы продолжались четыре года. Новая, светлая, с просторными классами и коридорами школа вступила в строй в 1983 году. Её директором стала Раиса Джаватовна Черноусова, преподаватель физики.
В освободившееся здание на улице Крупской перебралась школа №2, её возглавила Клавдия Яковлевна Васькова, а прежнее помещение на улице Советской в качестве «платы» перешло к НИИ Микроприборов.
В новом здании старейшая школа посёлка Крюково сохранила свои прежние традиции и обрела новые. При школе был большой земельный участок, который возделывали сами ученики, и кирпичная оранжерея со стеклянной крышей.
Одной из школьных новаций в те годы стало обучение учащихся с шестилетнего возраста. В этом деле Крюковская школа стала первой во всём Солнечногорском районе. Первый учебный год для шестилеток начался 1 сентября 1984 года, а их первой учительницей стала Полина Андреевна Антипова.
Для самых маленьких учеников в школе отвели три классные комнаты. В одной дети занимались, в другой играли, в третьей спали. Специальную мебель для классной и игровой комнат закупили в Белоруссии. В спальне поставили двухъярусные выдвижные кровати и шкафчики для раздевания на каждого ученика. Почин оказался успешным и стал новой традицией школы.
В 1986 году при Крюковской школе №1 торжественно открылся стадион.
В 1987 году Крюковская школа №1 территориально вошла в состав Зеленограда, и ей был присвоен номер 229. На этом история образования в посёлке Крюково заканчивается или, вернее сказать, вливается в историю образования в Зеленограде, поскольку правопреемницей школы №229 сегодня является школа №1912.
«Зеленоград.ру» благодарит краеведа Александру Васильеву, сотрудников музея школы № 1912, а также Раису Волгапкину за помощь в подготовке этой статьи.