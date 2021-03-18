Железнодорожная школа — «первая ласточка» просвещения

До того, как в 1908 году в посёлке Крюково открылась школа, местных ребятишек возили по железной дороге в специальном вагоне-карете учиться в соседний город Клин, в начальную школу. «Поезд останавливался возле двух будок, собирая учеников, — писал в 1972 году краевед Аркадий Иванович Шишков в статье „Посёлок Крюково и его развитие“. — Вагон-карету (как его называли ученики) прицепляли к товарному поезду. Так же учеников доставляли после уроков домой». Дети, окончившие начальную Клинскую школу, затем могли продолжать учёбу в Москве или в Горетовском министерском училище.

Школу при станции Крюково в 1908 году построило Управление Николаевской железной дороги, поэтому она стала называться железнодорожной. Стояла деревянная школа близ станции, с правой стороны по ходу поезда на Москву (сейчас на этом месте автобусная остановка маршрута №22). В школе училось 25 детей.

После революции в 1918 году по всем деревням началась ликвидация неграмотности. На базе начальной железнодорожной школы организовали школу второй ступени, где обучали с 5-го по 9-й, а затем и по 10-й классы. Учились в ней в основном дети из семей железнодорожников. В 1924 году состоялся первый выпуск учащихся школы-десятилетки, созданной на базе начальной железнодорожной школы.

Тогда же летом 1924 года дочь машиниста Крюковской водокачки комсомолка Наталья Велько предложила создать при школе первый отряд юных пионеров к 7-й годовщине Октябрьской Революции. Ему присвоили №108 по Московской губернии. Пионервожатым назначили комсомольца Михаила Белова — позже он стал секретарём Крюковской комсомольской организации, а затем учителем истории и директором железнодорожной школы с 1936-го по 1941-й годы.

В 1930 году во всех городах, фабрично-заводских районах и рабочих посёлках страны, а значит и в Крюково тоже, ввели всеобщее обязательное 7-летнее обучение. Крюковчанка Нина Васильева, учившаяся в 1930-х годах, вспоминает: «В школе были хорошие преподаватели. Добрые слова хочется сказать об учителе физкультуры, Антонове Григории Матвеевиче, который методично, упорно и настойчиво, используя разные способы, прививал учащимся любовь к лыжам. Проводя занятия, он любил приговаривать: «Это не забава, это здоровье, выдержка и выносливость».