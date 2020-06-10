Что такое синхротрон?

Высокоэнергетический «глаз» ученого — так поэтично называют иногда синхротрон. Он представляет собой большое кольцо, по которому в вакууме по изогнутой траектории летает со скоростью, близкой к скорости света, пучок электронов. При повороте электроны дают рентгеновское излучение, уникальное по своим характеристикам — с его помощью можно изучать материалы и химические реакции. Свет синхротрона позволяет увидеть атомную структуру вещества, процесс возникновения и разрыва химических связей между атомами.

Впервые синхротронное излучение применили в 1979 году американские физики из Стенфорда для исследования кристаллов. А сегодня на синхротронах чего только не делают! Часть исследований связана с фундаментальной наукой, другая — носит прикладной и коммерческий характер, изучают даже объекты культуры и исторического наследия. Синхротронные исследования нужны при разработке новых материалов, например, для химической, автомобильной, металлургической, микроэлектронной, аэрокосмической, нефтегазовой отрасли. На них опирается фармакология при создании лекарств и медицина, в разработках новых технологий лечения.

Синхротронное излучение может работать и как микроскоп для изучения структуры вещества, и как «лазер» для «выжигания» заготовок компьютерных чипов, и как «скальпель», удаляющий склеротические бляшки внутри кровеносных сосудов.

В отличие от коллайдеров, созданных для решения узкоспециализированных задач физики элементарных частиц, синхротроны — это крупные центры мультидисциплинарных исследований. В России сегодня действуют два источника синхротронного излучения: один в Курчатовском институте в Москве, он запущен в 1999 году, второй в Новосибирске в институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, он работает с 1973 года и за это время его не раз модифицировали. Третий синхротрон должен был появиться в Зеленограде.