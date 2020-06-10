Однако, несмотря на масштабность задач, из огромного института НИИ физпроблем давно уже превратился в небольшое учреждение, состоящее из нескольких десятков сотрудников. По отзывам причастных к работе института зеленоградцев, низкие зарплаты, с выплатой которых периодически были проблемы, вынуждают людей работать по совместительству.

С 2014 года, по данным агрегаторов финансово-правовой информации, выручка НИИФП ежегодно падала на 30-40%, из-за чего предприятие балансировало около нулевой отметки, а финансовым итогом 2015 года стал чистый убыток в 150 миллионов рублей. В 2016-м институт задолжал своим сотрудникам 16 миллионов рублей. В конце 2015 — начале 2016 года, когда к этому делу подключилась прокуратура, сумма долга составляла уже около 20 миллионов рублей. О больших финансовых трудностях предприятия заговорили во всеуслышание. Рассчитаться с долгами по зарплате НИИФП удалось лишь к началу 2018 года. В том же году был подан иск о банкротстве НИИФП от ФГУП «Охрана» Росгвардии, но его отозвал сам заявитель.

На сегодняшний день за институтом числится уставный капитал в 1,2 миллиарда рублей и долги в 85 миллионов рублей по налогам и страховым взносам с 2015 года (решением налоговых органов заблокированы некоторые счета). При этом НИИФП входит в перечень стратегических предприятий, и с апреля 2020 года на него распространяется шестимесячный мораторий на иски о банкротстве в связи с коронавирусной инфекцией.

Что касается синхротрона, находящегося на балансе НИИФП — еще год назад правительство распорядилось перевезти его во Владивосток, на остров Русский, где проектируется новый синхротронный центр класса мегасайенс под эгидой Курчатовского института. А теперь и сам НИИФП переходит в подчинение «Курчатнику». Получить оперативные комментарии в обеих организациях о перспективах развития зеленоградского института «Зеленоград.ру» не удалось.