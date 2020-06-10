Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» стал учредителем и собственником имущества зеленоградского Научно-исследовательского института физических проблем им. Ф.В. Лукина. Соответствующее распоряжение правительства вышло 7 мая, в течение двух месяцев реорганизация должна быть закреплена в учредительных документах НИИФП — ранее он находился в ведении Минпромторга России. Что ждёт в связи с этим один из первых зеленоградских институтов, который за последние десятилетия сжался до десятков сотрудников и оброс долгами, пока неизвестно.
Научно-исследовательский институт физических проблем появился в Зеленограде в 1964 году, а в 1983 году получил имя Федора Викторовича Лукина, первого директора градообразующего зеленоградского Центра микроэлектроники (ныне Научный центр) — при его участии создавалась вся новая советская микроэлектронная отрасль. НИИ физпроблем разместили в «клюшке» напротив МИЭТа. С 1980 года началось строительство дополнительного научно-производственного корпуса НИИФП на Северной промзоне (ныне улица Гуськова, 5) с синхротроном — циклическим ускорителем заряженных частиц.
«В НИИФП царила свойственная Ленинградскому Физтеху атмосфера глубокого поиска», — вспоминал недавно свою работу в зеленоградском институте Роберт Сурис, академик РАН, заведующий лабораторией ФТИ МФТИ. НИИ физических проблем, в отличие от институтов Академии наук, занимался не только фундаментальными, но и прикладными проблемами, сопровождавшими эволюцию отечественной микроэлектроники. В результате появлялись новые материалы, приборы и технологические процессы, которые внедряли на заводах электроники в Зеленограде и по всему Союзу: ПЗС (приборы с зарядовой связью) и ИК-фотоприемники, энергонезависимые репрограммируемые запоминающие устройства, микроприборы на полупроводниковых соединениях типа А2В6 и А3В5, технологии холодных автокатодов, технологии производства жидкокристаллических индикаторов, сверхпроводниковые структуры, сквиды и датчики с переходами Джозефсона, работающие при температуре жидкого гелия, для систем раннего предупреждения о воздушных и космических объектах и систем контроля сейсмоактивности, разработки нового поколения гироскопов и медицинской аппаратуры.
В 1991 году, как и многие бывшие НИИ, НИИФП приобрёл новый статус — но не стал коммерческим предприятием, а остался под крылом государства как ФГУП. Бывшие площади института в «клюшке» начали сдавать в аренду. В здании синхротрона с 2003 года был образован Центр коллективного пользования «Синхротрон», предлагающий услуги по проведению фундаментальных и прикладных исследований в своих физико-химических лабораториях.
Сам синхротрон — технологическое накопительное кольцо «Зеленоград» c источником синхротронного излучения — был доведён до пробного запуска к 2014 году, а к 2016-му его планировали, наконец, запустить целиком. Зашла речь о подключение электроэнергии и о модернизации синхротрона в соответствии с современными требованиями.
К этому времени институт стал головной организации Минпромторга по наноэлектронике в части прикладных и ориентированных НИОКР. На сайте НИИФП (старом, новый находится на реконструкции) заявлена его миссия: создание в России передовой инфраструктуры для разработок и вывода на рынок электронной компонентной базы (ЭКБ) и изделий наноэлектроники. В 2000-е годы среди направлений работы института были разработки субмикронной технологии изготовления элементов с топологическими размерами 0.3-0.1 мкм, нанотехнологии с топологическими размерами 300—10 нм, мембранной технологии на плёнках толщиной до 0.3 мкм как основы создания разнообразных датчиков и изделий микромеханики, разработка органических полимерных материалов для получения электронных компонентов, разработка и производство кантилеверов для сканирующих зондовых микроскопов.
Помимо всего прочего НИИФП имеет лицензию на образовательную деятельность по экономическому направлению и техническим специальностям — институт поддерживал собственную аспирантуру и базовую кафедру МФТИ, и для подготовки кандидатских диссертаций сюда приходили выпускники технических вузов.
Однако, несмотря на масштабность задач, из огромного института НИИ физпроблем давно уже превратился в небольшое учреждение, состоящее из нескольких десятков сотрудников. По отзывам причастных к работе института зеленоградцев, низкие зарплаты, с выплатой которых периодически были проблемы, вынуждают людей работать по совместительству.
С 2014 года, по данным агрегаторов финансово-правовой информации, выручка НИИФП ежегодно падала на 30-40%, из-за чего предприятие балансировало около нулевой отметки, а финансовым итогом 2015 года стал чистый убыток в 150 миллионов рублей. В 2016-м институт задолжал своим сотрудникам 16 миллионов рублей. В конце 2015 — начале 2016 года, когда к этому делу подключилась прокуратура, сумма долга составляла уже около 20 миллионов рублей. О больших финансовых трудностях предприятия заговорили во всеуслышание. Рассчитаться с долгами по зарплате НИИФП удалось лишь к началу 2018 года. В том же году был подан иск о банкротстве НИИФП от ФГУП «Охрана» Росгвардии, но его отозвал сам заявитель.
На сегодняшний день за институтом числится уставный капитал в 1,2 миллиарда рублей и долги в 85 миллионов рублей по налогам и страховым взносам с 2015 года (решением налоговых органов заблокированы некоторые счета). При этом НИИФП входит в перечень стратегических предприятий, и с апреля 2020 года на него распространяется шестимесячный мораторий на иски о банкротстве в связи с коронавирусной инфекцией.
Что касается синхротрона, находящегося на балансе НИИФП — еще год назад правительство распорядилось перевезти его во Владивосток, на остров Русский, где проектируется новый синхротронный центр класса мегасайенс под эгидой Курчатовского института. А теперь и сам НИИФП переходит в подчинение «Курчатнику». Получить оперативные комментарии в обеих организациях о перспективах развития зеленоградского института «Зеленоград.ру» не удалось.