Была в Зеленограде уникальная фабрика — единственная в СССР, выпускавшая стеклянные пуговицы, единственная в секретном городе, о которой можно было писать в газетах. Дети 70-80-х до сих пор вздыхают: «Ах, эти разноцветные шарики с пузырьками внутри — зеленые, голубые, желтые, малиновые! Ах, пуговки с рыбками, зайками, вишенками!» Пуговицы и шарики хранятся во многих зеленоградских семьях. Где же была «Пуговичка» и куда исчезла? Для чего всё-таки предназначались стеклянные шарики — главное детское «богатство»? И причем тут старый фонтан на площади Юности? Рассказываем историю зеленоградской пуговичной фабрики.
Знаменитая на весь Советский союз Крюковская пуговичная фабрика до войны была фабрикой ёлочных игрушек. Такой ее задумали в Министерстве легкой промышленности РСФСР конце 1935 года, когда в центральной прессе пошли разговоры о том, чтобы вновь разрешить советским людям отмечать Новый год. 1 января 1936 года газета «Правда» вышла с фотографией Сталина на первой полосе и поздравлением «С Новым годом, товарищи, с новыми победами под знаменем Ленина — Сталина!». В тот же день в деревне Жилино Горетовского района открылась «Жилинская фабрика ёлочных украшений». Здесь стали выдувать из стекла ёлочные игрушки.
Фабрика в наших краях появилась не случайно. На северо-западе Подмосковья с давних пор были сосредоточены производства кустарей-стеклодувов. «Отсюда на рынок выбрасывалась вся масса ёлочных украшений из стекла» , — писал в новогоднем номере 1936 года журнал «Советская игрушка» о Клинском районе. Здесь до сих пор работает фабрика ёлочных игрушек, которую с экскурсиями посещали многие зеленоградские дети. Были кустарные производства и в Солнечногорском районе: в Жилино и в Андреевке выпускали простую стеклянную тару, посуду и ёлочные игрушки.
Однако дела на новой фабрике поначалу не задались. И шли кое-как (вернее, стояли) до лета 1937 года, когда на предприятии появился новый директор — Екатерина Максимова, присланная по решению Солнечногорского райисполкома. Фабрика, за отсутствием средств, не работала. Зарплату рабочим не платили уже два месяца.
«Вот на мою долю вместе с коллективом рабочих и служащих выпало восстанавливать и вытаскивать из прорыва эту фабрику, — вспоминала Максимова. — И уже в 1937 году коллектив фабрики план выполнял и перевыполнял».
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На месте 9 микрорайона была фабрика, я уже не застала. В нашем дворе, примыкающем к Панфиловскому и Солнечной аллее, в начале 90-х мы находили пуговицы и материал для них. Хорошо шли для коллекционирования и в качестве детской "валюты".
"Пуговичку", насколько я помню, снесли где-то в начале - середине 80-х, когда начали строить кооперативный 930 корпус.
В последствие бывшее руководство пуговичной фабрики организовало производство смальты, в том числе и золотой, которая пользовалась спросом при отделке храмов и изготовлении мозаичных панно.