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«Пуговичка». Как жила и куда делась знаменитая зеленоградская пуговичная фабрика — и причем здесь Сталин 17.06.2019 ZELENOGRAD.RU

Была в Зеленограде уникальная фабрика — единственная в СССР, выпускавшая стеклянные пуговицы, единственная в секретном городе, о которой можно было писать в газетах. Дети 70-80-х до сих пор вздыхают: «Ах, эти разноцветные шарики с пузырьками внутри — зеленые, голубые, желтые, малиновые! Ах, пуговки с рыбками, зайками, вишенками!» Пуговицы и шарики хранятся во многих зеленоградских семьях. Где же была «Пуговичка» и куда исчезла? Для чего всё-таки предназначались стеклянные шарики — главное детское «богатство»? И причем тут старый фонтан на площади Юности? Рассказываем историю зеленоградской пуговичной фабрики.

Стеклодувы из Жилино

Знаменитая на весь Советский союз Крюковская пуговичная фабрика до войны была фабрикой ёлочных игрушек. Такой ее задумали в Министерстве легкой промышленности РСФСР конце 1935 года, когда в центральной прессе пошли разговоры о том, чтобы вновь разрешить советским людям отмечать Новый год. 1 января 1936 года газета «Правда» вышла с фотографией Сталина на первой полосе и поздравлением «С Новым годом, товарищи, с новыми победами под знаменем Ленина — Сталина!». В тот же день в деревне Жилино Горетовского района открылась «Жилинская фабрика ёлочных украшений». Здесь стали выдувать из стекла ёлочные игрушки.

Фабрика в наших краях появилась не случайно. На северо-западе Подмосковья с давних пор были сосредоточены производства кустарей-стеклодувов. «Отсюда на рынок выбрасывалась вся масса ёлочных украшений из стекла» , — писал в новогоднем номере 1936 года журнал «Советская игрушка» о Клинском районе. Здесь до сих пор работает фабрика ёлочных игрушек, которую с экскурсиями посещали многие зеленоградские дети. Были кустарные производства и в Солнечногорском районе: в Жилино и в Андреевке выпускали простую стеклянную тару, посуду и ёлочные игрушки.

Однако дела на новой фабрике поначалу не задались. И шли кое-как (вернее, стояли) до лета 1937 года, когда на предприятии появился новый директор — Екатерина Максимова, присланная по решению Солнечногорского райисполкома. Фабрика, за отсутствием средств, не работала. Зарплату рабочим не платили уже два месяца.

«Вот на мою долю вместе с коллективом рабочих и служащих выпало восстанавливать и вытаскивать из прорыва эту фабрику, — вспоминала Максимова. — И уже в 1937 году коллектив фабрики план выполнял и перевыполнял».

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Обсуждение
A T
8 часов назад
Чорд, придётся вас поддерживать небольшой денежкой)
На месте 9 микрорайона была фабрика, я уже не застала. В нашем дворе, примыкающем к Панфиловскому и Солнечной аллее, в начале 90-х мы находили пуговицы и материал для них. Хорошо шли для коллекционирования и в качестве детской "валюты".
Александр Эрлих
8 часов назад
Чорд, придётся вас поддерживать небольшой денежкой)
Большое спасибо! Для нас это очень важно - создание таких материалов требует довольно больших затрат и не окупается от показов рекламы.
находили пуговицы и материал для них. Хорошо шли для коллекционирования и в качестве детской "валюты".
И просто для детских игр:)
Вера Зыскина
6 часов назад
Когда мы учились в МИЭТе, нам организовывали экскурсию на пуговичную фабрику. Было очень интересно.
"Пуговичку", насколько я помню, снесли где-то в начале - середине 80-х, когда начали строить кооперативный 930 корпус.
В последствие бывшее руководство пуговичной фабрики организовало производство смальты, в том числе и золотой, которая пользовалась спросом при отделке храмов и изготовлении мозаичных панно.
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