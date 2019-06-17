Фабрика в наших краях появилась не случайно. На северо-западе Подмосковья с давних пор были сосредоточены производства кустарей-стеклодувов. «Отсюда на рынок выбрасывалась вся масса ёлочных украшений из стекла» , — писал в новогоднем номере 1936 года журнал «Советская игрушка» о Клинском районе. Здесь до сих пор работает фабрика ёлочных игрушек, которую с экскурсиями посещали многие зеленоградские дети. Были кустарные производства и в Солнечногорском районе: в Жилино и в Андреевке выпускали простую стеклянную тару, посуду и ёлочные игрушки.

Однако дела на новой фабрике поначалу не задались. И шли кое-как (вернее, стояли) до лета 1937 года, когда на предприятии появился новый директор — Екатерина Максимова, присланная по решению Солнечногорского райисполкома. Фабрика, за отсутствием средств, не работала. Зарплату рабочим не платили уже два месяца.

«Вот на мою долю вместе с коллективом рабочих и служащих выпало восстанавливать и вытаскивать из прорыва эту фабрику, — вспоминала Максимова. — И уже в 1937 году коллектив фабрики план выполнял и перевыполнял».