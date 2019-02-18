18 февраля в Зеленограде простились с Алексеем Алексеевичем Ищуком, ушедшим на 78-м году жизни, — первым префектом округа и человеком, которого называют исторической фигурой. А еще хозяйственником, который, как говорят очевидцы, предотвратил гражданскую войну в Зеленограде в начале 1990-х. Рассказываем, что он сделал для нашего города.
Алексей Ищук родился в московской семье. Его отец работал на Московском автомобильном заводе АМО (впоследствии — ЗИЛ). Отца призвали на фронт летом 1940 года на советско-финскую войну, а вернулся домой он только в 1947-м, через два года после окончания Великой Отечественной. В школе Алексей занимался планеризмом и мечтал стать летчиком — ведь отец служил в авиационном полку. Готовился к поступлению в летное училище, но не прошел медкомиссию. Алексей пошел работать на завод по комсомольской путевке, освоил профессию токаря, получил 3-й разряд.
В 1960—1963 годах Алексей Ищук служил в армии — под Ленинградом, в зенитно-ракетных войсках ПВО. Там же его избрали секретарем комитета ВЛКСМ. Позже, учась в Московском авиационном институте, Ищук тоже был секретарем факультетского комитета комсомола. Ездил студентом по комсомольской путевке осваивать целину в Казахстан, работал на прокладке трассы Абакан-Тайшет в Сибири, на строительстве нефтеперерабатывающей базы в Находке на Дальнем Востоке.
После окончания МАИ Алексей Ищук отказался от аспирантуры и приехал, как и многие, в Зеленоград из-за жилья — квартиры здесь давали быстро. В этот момент его семья — муж, жена, двое детей — жила вместе с родителями и братом в бараке довоенной постройки.
В 1970 году Ищука назначили инструктором райкома партии, семье дали трехкомнатную квартиру. Как инструктор, он курировал строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Как раз в начале 1970-х к Зеленограду были присоединены участки Солнечногорского района — нынешние 8-12 микрорайоны, — началась их застройка.
Строительство жилых домов в Зеленограде в те годы никогда не замораживалось, вспоминал Алексей Ищук в беседах с кандидатом исторических наук, создателем объединения «Земляки» Александрой Васильевой (опубликованы в книге «Земляки»). Но серьезные аварии случались: например, в квартирах 22-х этажных домов 10-го микрорайона пошли точечные свищи, их стало заливать. Пришлось в течение двух летних периодов заменить всю систему отопления в этих домах без отселения жителей.
В феврале 1981 года Ищук перешел на работу в МИЭТ на должность проректора по финансово-хозяйственной части, но ненадолго — уже в мае 1982-го его избрали первым заместителем председателя Зеленоградского исполкома. Область работы та же — ЖКХ, благоустройство города и охрана окружающей среды.
В стране меняется руководство, а в 1985-м к власти приходит Михаил Горбачев, объявивший новый курс государства — «перестройку», «демократизацию» и «гласность».
В 1988 году Алексей Ищук был избран председателем зеленоградского горисполкома. Главными направлениями работы председателя горисполкома в тот момент были: обеспечение жизни Зеленограда как такового (города и жителей), строительство Центра информатики и электроники, строительство жилья, социальных, промышленных и инженерных объектов как в старом, так и в новом городе. Областную землю (нынешний 14-й микрорайон) отдали Зеленограду, его застроили жилыми домами. В старом городе строились финские корпуса заводов «Квант» и «Элакс», корпус 1-ЭГ для завода «Микрон», корпуса НИИ микроприборов и завода «Компонент», синхротрон для НИИ физических проблем.
Однако впереди были шумные выборы народных депутатов, борьба за власть между Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным, митинги, забастовки, инфляция и талоны на продукты. На этом фоне пока еще продолжалась мирная жизнь: под новое строительство начали переселять людей из частных домов в Александровке, Михайловке, Крюково, Ржавках, Назарьево. Началось строительство третьей очереди РТС-2, строилось очистные сооружения на реке Горетовка, Малинский водопроводный узел, прокладывались дороги между Крюково, Брехово и Жилино. Но денег выделялось всё меньше.
«Стали думать, как увеличить налоговую базу в городе, — вспоминал Ищук. — Оказалось, что для этого надо изменить статус Зеленограда. Была создана рабочая группа для разработки Устава Зеленограда, довольно многочисленная. Работа велась долго, с 1990-го вплоть до декабря 1992 года. В основу концепции был положен Закон РФ «О местном самоуправлении», документы мэра и правительства Москвы не учитывались.
В декабре 1992 года Устав города (городского самоуправления) был опубликован в местной прессе для обсуждения. На том дело и закончилось. Энергия ушла в пустоту. В 1990 году в Зеленоград приезжал [первый мэр Москвы] Гавриил Попов… он согласился, что статус Зеленограда надо менять, надо давать ему права города, а не района. Получив согласие, депутатский корпус увлекся этой идеей надолго и стал продолжать прорабатывать идею, хотя дело это было бесполезным, поскольку законодательной базы по этой проблеме в России не было. Получить права города можно было лишь при условии, если напрямую подчиниться Российской Федерации. Так все и осталось на бумаге".
К концу 1990 года в Москве, как и по всей России, сложилась критическая ситуация с продовольственным снабжением. «Я думал об одном — лишь бы не было гражданской войны, — говорил Ищук в интервью 15 лет назад. — Масло, мука, сахар были в дефиците. И мы ввели талоны. Депутаты были против — как вы смеете, это же глумление над народом! Я им отвечал: „Вы что, оглянитесь, в городе есть нечего!“ Так что ввели мы талоны первыми в Москве и, конечно, вызвали недовольство областных жителей из Андреевки, Ржавок, которые у нас работали».
С января 1991 года началось нормированное распределение продуктов. По одному талону (который получал каждый житель) выдавались на месяц: по килограмму мяса, муки, крупы, макарон, десяток яиц, 500 г растительного масла, 300 граммов сыра, 2 пачки по 200 г сливочного масла, три раза по 500 г колбасы. Москва еще раньше ввела талоны на водку, сигареты и промышленные товары, а талоны на продовольствие были только в Зеленограде.
В 1991 году, с развалом СССР, исполкомы исчезли, появилась мэрия, и Алексея Ищука назначили префектом Зеленограда. В 1992 году началась конфронтация экс-президента Ельцина с Советами народных депутатов, которая вылилась в события октября 1993 года — второй путч.
«Приехал однажды в воскресенье с дачи, — вспоминает Ищук. — Сын говорит: „Отец, тебя все ищут“. Я побрился — и в префектуру. В Москве штурм Верховного Совета. У нас тоже свои сложности. Люди пришли с охотничьими ружьями, муниципальная милиция в касках и с автоматами — префектуру охранять. О чем я тогда думал? Об одном — лишь бы не было гражданской войны. Ее развязать просто, остановить потом очень сложно».
В середине 90-х с участием Алексея Ищука решался вопрос о создании Особой экономической зоны и списания долгов электронных предприятий. Префектом Ищук был до 2000 года, затем перешел на работу в ОАО «Концерн «Научный центр» первым заместителем генерального директора. Продолжал работать в должности советника генерального директора АО «НИИМЭ», возглавлял территориальное объединение работодателей «Организация Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей». Награжден медалями СССР и России, орденом Святого Даниила III степени, лауреат госпремии Миноборонпрома.
С 1988 по 2000 год, в годы руководства Алексея Ищука, в Зеленограде были построены 14, 15, 16 и 18-й микрорайоны, 13 новых школ, 22 детских сада, две поликлиники, ледовый дворец, пять путепроводов, инженерные объекты, начато переселение зеленоградцев в новое жилье из «хрущевок», открыты пять центров социального обслуживания, реабилитационный центр, Центр социальной помощи семье и детям, детский дом, приют, школа для детей-инвалидов, театр «Ведогонь», четыре почтовых отделения.
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