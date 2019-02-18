Студент-комсомолец

Алексей Ищук родился в московской семье. Его отец работал на Московском автомобильном заводе АМО (впоследствии — ЗИЛ). Отца призвали на фронт летом 1940 года на советско-финскую войну, а вернулся домой он только в 1947-м, через два года после окончания Великой Отечественной. В школе Алексей занимался планеризмом и мечтал стать летчиком — ведь отец служил в авиационном полку. Готовился к поступлению в летное училище, но не прошел медкомиссию. Алексей пошел работать на завод по комсомольской путевке, освоил профессию токаря, получил 3-й разряд.

В 1960—1963 годах Алексей Ищук служил в армии — под Ленинградом, в зенитно-ракетных войсках ПВО. Там же его избрали секретарем комитета ВЛКСМ. Позже, учась в Московском авиационном институте, Ищук тоже был секретарем факультетского комитета комсомола. Ездил студентом по комсомольской путевке осваивать целину в Казахстан, работал на прокладке трассы Абакан-Тайшет в Сибири, на строительстве нефтеперерабатывающей базы в Находке на Дальнем Востоке.

После окончания МАИ Алексей Ищук отказался от аспирантуры и приехал, как и многие, в Зеленоград из-за жилья — квартиры здесь давали быстро. В этот момент его семья — муж, жена, двое детей — жила вместе с родителями и братом в бараке довоенной постройки.