Кто охотился на Ильича на Сенежском озере?

Самым любимым видом отдыха для Ленина была охота. «Природу он очень любил, и всегда самым лучшим удовольствием и отдыхом для него являлось хождение по глухим, нелюдимым местам», — писала в своих воспоминаниях сестра Ленина Мария Ульянова.

Всю жизнь Ильич был страстным охотником, и, по словам большевика Николая Крыленко, частенько составлявшего ему компанию, «стрелял он недурно, хотя сам про себя всегда говорил, что он не охотник и стреляет неважно».

Близкий к семье Ленина, приёмный сын его сестры Анны Ульяновой-Елизаровой Георгий Лозгачёв отмечал: «Особенно метким или азартным охотником Владимир Ильич, пожалуй не был, но тем не менее он очень любил охотничью обстановку, дававшую отдых и много свежих впечатлений».

Сенежское озеро — одно из самых больших и живописных в Подмосковье давно манило Ильича. Об этой поездке впоследствии вспоминал его брат Дмитрий Ульянов: «Это было летом в 1919 или 1920 года, точно не помню. Мы собрались поехать поохотиться на Сенежское озеро».

К месту охоты Ильич и его спутники приехали вечером и остановились на ночлег в бывшей усадьбе фабриканта Кноппа, что на полуострове, на южном берегу Сенежского озера, превращенной после революции в дом отдыха. Чтобы наутро пораньше выехать на охоту, рано легли спать.