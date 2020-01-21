«О, какое несчастье для всего мира — Ленин умер!»

Эту фразу записала 22 января в своём дневнике юная крюковчанка Анна Баскакова, ученица железнодорожной школы 2-й ступени, комсомолка.

О смерти Ленина в Крюкове стало известно во вторник 22 января 1924 года при следующих обстоятельствах. В тот день в Народном доме (так назывался Крюковский клуб) должен был состояться вечер в память о 9 января 1905 года («кровавое воскресенье»), подготовленный комсомольской ячейкой и драмкружком. Предполагалось, что будет четыре отделения: доклады о 1905 годе, перемежаемые пением и декламацией, а потом игры.

«Клуб едва вмещает всех желающих, люди заняли все проходы, и часть из них разместилась даже на сцене, — вспоминает комсомолка Надежда Шишкова. — Началась торжественная часть, кто-то делает доклад. Мы, группа комсомольцев, кто должен выступать в художественной части вечера, ещё и ещё раз проверяем всё ли готово.

Вдруг в середине доклада на сцену выходит коммунист железнодорожной партийной организации, прерывает доклад и читает правительственную телеграмму о смерти Владимира Ильича Ленина. Все, затаив дыхание, слушают. Когда он кончил читать, несколько минут в зале стояло гробовое молчание, потом то там, то здесь стали раздаваться рыдания".