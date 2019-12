Экскурсия для англичанина

Несмотря на все недостатки: вредные условия труда и отсутствие канализации, Крюковская колония была на самом высоком уровне признана «находящейся в хорошем состоянии» и годной для показа влиятельному британскому деятелю.

В сентябре 1950-го Председатель Внешнеполитической Комиссии ЦК ВКП(б) Григорьян сообщил Сталину: «Находящийся в Советском Союзе председатель английского общества культурной связи с СССР Д.Н.Притт просит Правление Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС) оказать содействие в посещении одного из исправительно-трудовых лагерей».

Денис Ноуэлл Притт был известным общественным деятелем, публицистом и адвокатом, «большим другом СССР». Общество, которое он возглавлял, объединяло в своих рядах выдающихся западноевропейских интеллектуалов, таких как писатель Герберт Уэллс, философ Бертран Рассел, экономист Джон Кейнс. Сам Притт к тому времени был автором многочисленных книг и статей о СССР, например, «The Truth about USSR», «Russia is for Peace».