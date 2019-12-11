11 декабря 1919 года комендант лагеря Адамович послал начальству первый доклад о заготовке и отправке в Москву 108 сажен дров. С этого дня начался отсчет истории Крюковской колонии. Установили эту дату в 2004 году специалисты Зеленоградского музея по просьбе администрация исправительного учреждения.

Крюковская колония — самая старая в Москве и единственная до сих пор действующая из тех, что были созданы советской властью в первые годы революции. 17 мая 1921 года «Лагерь Крюковского производственного района» был включен в «Список московских имеющихся на 1921 год лагерей», сообщает историк международного общества «Мемориал» Евгений Натаров. Командовал Крюковским районом комендант Василий Котлов.

К концу 1922 года все места лишения свободы (кроме лагерей ГПУ) объединили в систему, которой руководило Главное управление мест заключения (ГУМЗ). А 30 ноября Крюковский лагерь был преобразован в сельскохозяйственную колонию и переведен на территорию бывших кирпичных заводов Рахманова и Егорова. Страна вступала в эпоху социалистического строительства — каждый кирпич был на счету. Приходилось срочно налаживать производство.

Учитывая близость к столице, лагерный контингент избавили от «элементов», угрожавших новому строю. Крюковский лагерь стал рабоче-крестьянским, и был рассчитан на 600 «штатных мест». Но реальная численность заключенных в нем сильно колебалась: в иные месяцы здесь бывала без малого тысяча зэков, в другие — не дотягивала и до полутора сотен.

За что же «сидели»? Главным образом за «простые кражи» и «другие имущественные преступления», за злоупотребление властью и «нарушение правил охраны народного здоровья». Но самая «массовая» статья именовалась туманно: «другие преступления против личности».