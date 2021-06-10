«Новая жизнь»

В последние годы перед революцией в Горетовке насчитывалось 20 дворов, а к середине 1920-х годов деревня разрослась вдвое. В 1926 году здесь было 39 дворов и больше 400 жителей — 257 мужчин и 150 женщин. Коллективизация в Горетовке, как и во всех окрестных деревнях, шла трудно. Крестьяне не хотели идти в колхоз. Статистика за 1932 год показывает: в Горетовке всего шесть колхозных хозяйств — 38 едоков, и 25 единоличных — 162 едока. Однако вскоре выбора у них не осталось.

Крестьян Горетовки и соседней деревни Баранцево объединили в колхоз «Новая жизнь» Как рассказал «Зеленоград.ру» писатель Николай Нибур, это было небольшое хозяйство, работавшее в основном на удовлетворение потребностей местной торговли. В колхозе растили мелкий скот и птицу на мясо, разводили кур и кроликов, выращивали как грунтовые овощи — картофель, капусту, свёклу, морковь, так и тепличные — огурцы, помидоры.

Последнее было новым занятием для горетовских крестьян. Прежде здесь культивированием теплолюбивых и капризных огородных культур не занимались. Это был особый промысел сельчан-огородников живших под Истрой, у них и покупали изредка к столу «диковинные фрукты».

В «Горетовских рассказах» Николая Нибура есть такой эпизод: однажды деревенский столяр привёз из города гостинцы детям — ярко-красные «яблоки». Ребятишки попробовали угощение, но надкусив, бросили: не сладко, не вкусно! «Яблоки» оказались помидорами.