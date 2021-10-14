Тильти

Сегодня в городской жизни утеряны многие традиции. К примеру, житель 7-го микрорайона какого-нито Орехово-Борисова ничем не отличается от обитателя 4-го квартала Южного Бутово. Другое дело в сельской жизни. Здесь каждая деревня имеет свое, неповторимое во всей России, лицо. В одной деревни — певуны, в другой драчуны, в третьей, может быть, перд…

В соседней деревне Бакеево был характерный приговор. Там вместо «К» говорили «Т». Придешь к ним в магазин, а там идет такой разговор:

— Я вчера ездила в Хи'мти, купила Ваньте полуботинти, два тило' мути' и ти'льти.

Откуда это пошло, никто не знает. Но именно так говорили некоторые жители Бакеево.

Объяснить эти явление я попросил знакомую ученую. Она филолог, кандидат наук. К сожалению, с наступлением эры религиозной свободы она стала чересчур буквально одержимой возрождающимся в обществе интересом к христианству. Поэтому все сводит к одному. И объяснение ее такое: следы старообрядчества.

Это предположение меня не устраивает.

Местные краеведы придерживаются другой версии. Известно, что когда-то, в XVIII или XIX веке, один из тех же графов Кутайсовых переселил в Бакеево большую группу крестьян из другого своего имения в Курской области. И истинные куряне-де, так и говорят.

Эта версия тоже звучит не очень убедительно. И потому я полагаю другое. Думаю, что здесь проявляются отголоски каких-то древних славянских родовых диалектов.

Сами посудите. Мало наличия особого говора, есть в деревне Бакеево и много других особенностей. Например, там много семей с одинаковыми фамилиями, состоящих в близком и дальнем родстве — Сапенские, Мозжухины, Михайловы. Молодые в этой деревне обычно женились и выходили

замуж здесь же. Словно они держались за высокое предназначение сохранять свою особенную идентичность. (прим. ред. Непонятно, что имеется в виду, т. к. идентичность — полное совпадение. М. б. уникальность?)

Да и внешний вид у жителей Бакеево как будто немного отличается от соседей… Во всяком случае, ребята из соседних деревень замечали, что бакеевские девчонки мелкие, а вот в Горетовке — статные. Они говорили так:

— В Бакеево девчонки — кильки (подтрунивали: тильти), а в Горетовке — камбала!

Из-за красивых горетовских девчонок постоянно задирались каменские и бакеевские ребята. Было это и до войны, во времена молодости моих родителей, когда пришлый жених, мой будущий отец, увел из Горетовки мою будущую маму. И после войны, когда невестами были мои старшие сестры, они тоже являлись предметом извечного раздора местных и пришлых женихов. Разборки обычно проходили на мосту через речку Горетовку по дороге из Горетовки в соседний Общественник.

А что касается тилек… Следуя моей теории Великой Горетовки, мне ничего другого не остается, как признать, что бакеевцы, точно так же, как и горетовцы — особое славянское племя! Бакеи, наверное… И уж конечно, бакеи всегда дружно соседствовали с нами, горетами!