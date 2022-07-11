Учителя старой крюковской школы и истории из школьной жизни — в воспоминаниях местного жителя Николая Нибура 11.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Шестьдесят лет назад, когда Зеленоград еще только строился, у жителей посёлка Крюково и окрестных деревень было уже целых три школы: крюковская десятилетка, построенная после войны (сейчас это здание ГИБДД на улице Крупской), восьмилетка (дом 3 по улице Советской) и небольшая железнодорожная школа (ныне корпус 836). В одной из них — в восьмилетке, крюковской школе №2 — учился зеленоградец Николай Нибур. Своих преподавателей и истории, с ними связанные, он вспоминает в своей книге «Горетовские рассказы».

Хулиганы и математика

В шестом классе в середине года вместо уважаемой мною Любови Андреевны Абросимовой, у которой я любил решать примеры и задачки по арифметике и по новому предмету алгебре, нам назначили новую учительницу по математике, старую бабульку. Она была тихой, робкой и никак не могла справиться с нами.

Наш класс стал неуправляемым. Мы в открытую хулиганили на ее уроке, делали, что хотели: стреляли из рогаток и трубочек, вслух между собой разговаривали, вставали и уходили из класса, а потом, погуляв по коридору, спокойно возвращались. Словно учителя и не было в классе. Конечно, о математике речь уже не шла.

Долго так продолжаться не могло. Кое-как шестой класс закончился, а летом инициативная группа родителей и учеников-девчонок написали заявление на имя директора школы о замене учителя и стали собирать наши подписи. Приходили домой и ко мне. Несмотря на то, что я сознавал
их правоту, подписываться под письмом отказался. Посчитал так, что я не вправе решать судьбу человека.

Перед началом нового учебного года на основании письма руководство школы приняло беспрецедентное решение: наш класс расформировали. Основную часть ребят отправили учиться в другую школу и там распределили по разным классам. А остальных, в том числе и меня, распределили по двум другим параллельным классам нашей школы

Судьбоносная контрольная

Седьмой класс я встретил в другом коллективе. В этот класс из ребят, теперь уже навсегда причисленных к хулиганам, попали только я и Вовка Рыжов.

Здесь было все наоборот. Все поголовно были послушными «ботаниками». Задержится учитель к началу урока — ученики сидят тихо, читают учебник. Такого я даже себе представить не мог. Нормальный школьник в такой ситуации считает своим долгом бегать по классу, шуметь, кричать. Особым шиком считалось выглядывать из двери класса в коридор, проверяя: не поднялся ли по лестнице учитель?

Как много позже выяснилось, меня оставила в школе преподаватель Абзалова Надежда Загитовна. Дело в том, что в предыдущем неблагополучном шестом классе, несмотря на полный провал в преподавании математики, я единственный из трех параллельных классов решил необычайно сложную контрольную работу по алгебре, которую в школу прислали из РОНО. Сам я тогда этому не придал значения, а оказывается, это было громкое событие во всей школьной жизни. И Надежда Загитовна взяла меня к себе в класс с надеждой сделать из меня математика.

К сожалению, хотя этот предмет давался мне легко, интереса к нему я не испытывал. Теоремы не учил, а выезжал за счет того, что ловко решал примеры и задачки. В конце концов моя лень победила обоих: и Надежду Загитовну, и меня. Математиком я так и не стал.

А сама Надежда Загитовна — математик от Бога! Через много-много лет я случайно встретил ее во главе экскурсии школьников в проходной зеленоградского завода электроники. Я поздоровался с ней, представился бывшим ее учеником. Она посмотрела на меня, включила свой внутренний компьютер и через несколько секунд ответила: «Крюковская школа». Еще через несколько секунд работы компьютер Надежды Загитовны выдал мою фамилию. Узнала! Я был потрясен.

Математика по наследству

Недавно я встретил в магазине своего классного руководителя Анну Алексеевну Горохову. Прошло несколько десятков лет после того, как я учился в школе. У Анны Алексеевны до меня и после меня были тысячи учеников. К тому же она преподавала немецкий язык, а я был «англичанином», и мы встречались только на редких классных часах. Поэтому, подумал я, вряд ли она вспомнит меня.

Но она узнала меня мгновенно, за долю секунды, и сразу назвала мои имя и фамилию! Я снова был шокирован! Мы разговорились с Анной Алексеевной. Она помнит других ребят из нашего класса, знает их судьбу. Я рассказал немного о себе.

Анна Алексеевна помнит моих ныне покойных родителей, расспросила про моих детей. Поинтересовалась про мою работу, с ходу предложила посодействовать с выгодным трудоустройством через бизнесмена, которому она дает частные уроки немецкого языка.

Мы вспомнили незабвенную Надежду Загитовну.
— Болеет… Давление, — рассказала Анна Алексеевна. — Мы частенько перезваниваемся с ней.
— Передайте ей обязательно, что, хотя она из меня математика не сделала — ее труды не пропали даром, — попросил я. — Мои сыновья закончили мехмат и ВМК Московского университета, самые престижные математические факультеты России.

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«Ичиз» и физрук с фортепиано

На уроках английского языка у Клавдии Яковлевны словосочетание «it is» надо было произносить как «ичиз» вместо «итыз». Мы недоумевали. И лишь недавно я узнал, что это нормальное английское простонародное произношение, причем свойственное коренным лондонцам-кокни. Что-то вроде нашего московского «чо» вместо правильного «что». Так что «ичиз» Клавдии Яковлевны на самом деле было особым пижонством!

Уроки физики вела Антонина Дмитриевна. Та самая, которая работала библиотекарем, когда я учился в младших классах. У нее я тоже ничего не учил. Но зато ловко решал задачки. Этого было достаточно.

Учитель физкультуры Виктор Иванович Сорокин, удивлял нас, старшеклассников, тем, что, улучая свободную минуту и пользуясь тем, что школьный спортзал одновременно являлся и концертным залом, «с нуля» учился играть на пианино. Однажды он сыграл нам, компании наиболее развязных старшеклассников, первую часть «К Элизе» Бетховена.

Мы, простые ребята, как будто прикоснулись к совершенно другому миру. Такой же обыкновенный человек, как и мы, оказывается, может жить высокими чувствами.

Дом с резьбой и случай с глазом

Учитель труда, рисования Калашников Виктор Николаевич был настоящим художником. Однажды он со своим рабочим станком расположился прямо около нашего дома и стал маслом писать пейзаж — сосны на пригорке. Я впервые увидел настоящую живопись.

Свой дом в Крюково Виктор Николаевич разукрасил резьбой по дереву в русском стиле, получилось что-то очень похожее на терем-мастерскую в Абрамцево.

Нам, ученикам-хулиганам, на уроках труда Виктор Николаевич давал послабления, разрешал работать на токарном деревообрабатывающем станке. Пока другие с унылым видом пилили и строгали планки для табуретки, мы увлеченно точили различные деревянные украшения.

Мне Виктор Николаевич спас глаз. Дело было так. Однажды мы работали в школьном саду и бросались мелкими яблоками. Одно из брошенных яблок попало мне в лицо. Оно разбило очки, и стекло попало в глаз. Все, и взрослые, и школьники растерялись. И только Виктор Николаевич, бывалый человек, в войну он был капитаном-танкистом, не спасовал. Он сумел помочь мне.

Не теряя времени, Виктор Николаевич взял меня за руку и бегом отвел в школу. Здесь он подвел к водопроводному крану. Все делали быстро. Виктор Николаевич налил полный стакан воды, приставил его вплотную к моему глазу и заставил открыть веко. По его указаниям я поморгал, поводил глазом в стороны. И стекло, еще не успевшее глубоко въесться в глазное яблоко, упало на дно стакана.

— Со мной такое тоже случалось! И я так же поступил, — с вечной смущенной улыбкой настоящего русского интеллигента рассказывал мне Виктор Николаевич. — Что ж? Мне тоже помогло.

Хорошо, что в ту опасную минуту рядом со мной оказался такой опытный мужчина. Последствия могли быть непредсказуемы. Спасибо Виктору Николаевичу. Его, наверное, давно нет. Может быть, он хотя бы оттуда услышит меня?

Сказка про Мальчиша

Однажды к нам в школу пригласили старую учительницу, уже пенсионерку специально для того, чтобы она рассказала сказку Гайдара о Мальчише-Кибальчише для всех младших классов. В актовом зале нас собралось человек двести. Перевозбужденные таким большим собранием, мы шумели, преподаватели долго не могли нас успокоить.

А пожилая учительница смущенно смотрела на нас. Наконец она смогла приступить к рассказу:
— В те дальние-дальние годы…

У нее оказался очень добрый голос, который с первых слов словно заколдовал нас. В зале сразу стало тихо. А учительница продолжила рассказывать нам удивительную своей простотой историю. «Широкие поля, зеленые луга, домишко, Мальчиш…»

— А матери у них не было, — с сочувственным вздохом произнесла она через несколько минут.
С этого момента в зале установилась звенящая тишина. Мы замерли и так недвижимыми целый час слушали учительницу. Мы, наверное, не дышали.
Прозвучали последние слова сказки:
— А пройдут пионеры — салют Мальчишу!

И учительница замолчала. Но мы, потрясенные, продолжали сидеть тихо. Таких завороженных учителя подняли нас и развели по классам. Думаю, что всем ребятам та сказка запомнилась на всю жизнь.

Читайте другие главы «Горетовских рассказов» Николая Нибура — о жизни деревни Горетовки и посёлка Крюково в 1960-е годы

  • часть 1. Тильти из Бакеево и другие истории «зеленоградских» деревень
  • часть 2. Шершепок, чижик и «пятачок» — как работал и отдыхали в деревнях вокруг будущего Зеленограда
  • часть 3. «От близкого разрыва весь дом задрожал — от смерти всех спасла большая русская печка»
  • часть 4. Жизнь посёлка Крюково в 1960-е годы
  • часть 5. Участковый Сторублев, телемастер Малютин, шофёр Володя и другие обитатели посёлка Крюково в 60-е годы
  • часть 6. Чем торговали в магазинах поселка Крюково в 1960-е годы
  • часть 7. Почему в Крюково массово переехали жители деревни близ Истры по забытому сегодня Еремеевскому тракту
  • часть 8. Какой была природа вокруг посёлка Крюково на заре строительства Зеленограда
  • часть 9. Крюковская школа в 1960-е: форма с картузом, чернильная каллиграфия и уроки пения под аккордеон

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Метки:
история зеленограда, нибур николай
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