Хулиганы и математика

В шестом классе в середине года вместо уважаемой мною Любови Андреевны Абросимовой, у которой я любил решать примеры и задачки по арифметике и по новому предмету алгебре, нам назначили новую учительницу по математике, старую бабульку. Она была тихой, робкой и никак не могла справиться с нами.

Наш класс стал неуправляемым. Мы в открытую хулиганили на ее уроке, делали, что хотели: стреляли из рогаток и трубочек, вслух между собой разговаривали, вставали и уходили из класса, а потом, погуляв по коридору, спокойно возвращались. Словно учителя и не было в классе. Конечно, о математике речь уже не шла.

Долго так продолжаться не могло. Кое-как шестой класс закончился, а летом инициативная группа родителей и учеников-девчонок написали заявление на имя директора школы о замене учителя и стали собирать наши подписи. Приходили домой и ко мне. Несмотря на то, что я сознавал

их правоту, подписываться под письмом отказался. Посчитал так, что я не вправе решать судьбу человека.

Перед началом нового учебного года на основании письма руководство школы приняло беспрецедентное решение: наш класс расформировали. Основную часть ребят отправили учиться в другую школу и там распределили по разным классам. А остальных, в том числе и меня, распределили по двум другим параллельным классам нашей школы