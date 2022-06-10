Шаровары черного цвета

Мой одноклассник Серега Курносов был из еще менее обеспеченной семьи. Однажды с ним случилась такая история. На уроки физкультуры мы должны были принести спортивную форму, сатиновые шаровары и чешки. А у Сергея такой формы не было. И денег на то, чтобы купить ее, в семье Курносовых тоже не было.

К нам домой пришла мама Сергея, мы ее звали Курносиха. Она стала рассказывать мне.

— Чешки у нас есть. У старшей сестры. Сережа вполне сможет воспользоваться ими, потому что уроки физкультуры у них будут проходить в разные дни. И шаровары тоже подойдут. Правда они…

Здесь Курносиха замялась, прекратила рассказ и стала дотошно меня расспрашивать.

— Мне сын Сережа говорит, что шаровары обязательно должны быть черного цвета. Что, это действительно так? Учительница что наказывала?

Наконец она призналась.

— У нас есть шаровары, но они мышиного цвета. Разве их нельзя надеть? Какая разница?

Я оказался в роли взрослого человека, которому предстояло рассудить это дело. С одной стороны, я понимал, что цвет, нет сомнения, не важен. И то, что для Курносихи покупка новых шаровар является неподъемной тратой, я тоже очень хорошо понимал.

— Учительница действительно говорила, что цвет должен быть черным? — снова настойчиво пытала меня Курносиха.

Но с другой стороны я также понимал, что ребята задразнят Серегу за серые шаровары. Не дай Бог еще узнают эти смешные слова «мышиный цвет»! Он очень расстроится. И я просто обязан проявить товарищескую солидарность.

Я, конечно, выбрал сторону моего товарища. Пришлось мне солгать Курносихе про обязательные черные шаровары. Сейчас уж и не помню, чем закончилась та история с Серегиными шароварами мышиного цвета…

У меня самого, к счастью, были черные сатиновые шаровары. Их сшила мне моя старшая сестра. Она на машинке Zinger обшивала всю нашу большую семью. А на покупку сатина и на чешки у мамы деньги нашлись!