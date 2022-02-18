Участковые Лопухов и Сторублев

Каждый район поселка Крюково имел свои традиции. В Каменке почти все взрослые мужики были ворами, и эта традиция передавалась от отцов к детям. А на Заводской улице царило хулиганство и поножовщина. Но всегда находился харизматичный участковый, который плотно держал ситуацию под контролем. После войны таким участковым был Лопухов. Молодежь на лавочке даже петь и играть на гитаре прекращала, когда он появлялся на улице.

— Тихо, тихо… Лопух идет…

Хулиганы откровенно боялись своего участкового и старались даже не попадаться ему на глаза.

Такое почитание неудивительно. В послевоенные годы участковому инспектору были предоставлены очень широкие полномочия. Ему достаточно было написать рапорт на одну-две страницы о хулигане, в котором перечислить факты антиобщественного поведения подопечного. На основании только одного этого документа проводилось короткое заседание народного суда с присуждением тюремного срока и направлением хулигана в колонию или на временное поселение «на стройки народного хозяйства».

В шестидесятые годы место Лопуха занял участковый майор Сторублев. Его авторитет в хулиганской среде также был непререкаемым. Недавно в списке участковых Зеленограда мне случайно встретилась фамилия капитана Сторублева. Неужели его сын?!