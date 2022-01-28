В Горетовке у нас был свой деревянный дом. Он был старый, к тому же изрешеченный в войну осколками от упавшей через дорогу бомбы. И отец, волевой решительный человек с харизмой батальонного разведчика, решил для такой большой семьи поставить новый дом.

В условиях сельской послевоенной бедности 50-х годов такое большое дело, как постройка дома, было по плечу не каждому жителю нашей деревни. Где взять такие средства? За работу в колхозе денег не платили. Мужиков после войны осталось мало, а уж грамотных и партийных — по пальцам пересчитать. И отец, до войны закончивший что-то вроде сегодняшнего техникума и на фронте вступивший в партию, поневоле занимал небольшие руководящие должности председателя сельсовета, председателя колхоза. И хотя по факту он так же, как и все рядовые колхозники, работал на пахоте, покосе, уборке, он был одним из немногих в Горетовке, кто получал какое-то денежное довольствие от государства.

Это хотя бы немного поддерживало нашу семью. Но и только. На постройку дома требовались совершенно другие средства. Необходимо было каким-то образом заработать дополнительные деньги. Что делать?! Во-первых, сельского жителя России всегда выручало ремесленное мастерство. С ремеслом не пропадешь! И у нас доходы от столярного промысла отца стали первой весомой статьей поступлений.

Поскольку отец вырос в семье столяра, то умел делать сложные мебельные изделия. После работы по ночам дома он работал у верстака и собирал столы, буфеты, гардеробы на продажу в Москву. Это было уже значительным вкладом в реализацию задуманного проекта.

Еще был небольшой доход от продажи на рынке продукции домашнего хозяйства: выращиваемой картошки на огороде и домашней живности во дворе. Но надо признать, что излишков для продажи оставалось не так уж много, большую семью прокормить непросто.

На все вырученные небольшие деньги отец и мать, отрывая от приобретения самого необходимого и может быть даже экономя на и так далеко не самом лучшем питании, стали покупать лес для постройки дома.

Но прежде всего надо установить размер будущего дома, определить его внутреннюю планировку. Дело это ответственное. Здесь надо провести непростое рассуждение. Взвесить потребности и учесть свои материальные возможности. Не одну ночь в постели повертишься, прежде чем примешь,

наконец, окончательное решение.

Отец размахнулся широко. Поступил в сообразии со своим решительным характером. Он выбрал такой вариант двудомной пятистенки, в котором разделительная стена расположена поперек единого строения и делит длинный прямоугольный дом на две равные по площади квадратные половины. В таком доме будет достаточно места для большой семьи.

Дело продвигалось, и к 1960 году, за несколько лет напряженного труда родителям удалось рядом со старым домом поставить начальный сруб будущего нового большого дома.

Когда возведение сруба, основы дома, наконец было завершено, пришло долгожданное время приступать к строительству самого дома. Но за то время, пока сруб строился, жизнь продолжала меняться. И отец вынужден был скорректировать свои планы.

Дело в том, что со второй половины пятидесятых годов в стране началась хрущевская индустриализация. Городу снова потребовались трудовые ресурсы из деревни. И в то время как старшее поколение нашей деревни продолжало трудиться в колхозе, молодежь стремилась устроиться на работу в городе, далеко от дома. Они каждый день утром еще затемно шли пешком до станции Крюково, а потом на поезде с паровозной тягой

добирались до места работы в Химках или в Москве. Возвращались домой уже поздно ночью. Но такие усилия оправдывали себя. В городе на заводах они получали зарплату, а это сильно отличалось от бесплатной работы их родителей в колхозе.

Произошли изменения и в жизни нашей семьи. После окончания горетовской семилетней школы моя старшая сестра также стала работать в Москве. А затем и старший брат поступил учиться в московский техникум.