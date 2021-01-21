Улица Ленина в Зеленограде — достопримечательность всероссийского масштаба. Она — самая короткая в нашей стране, на ней стоит только один дом. Но в недавнем прошлом улица Ленина была одной из самых оживленных в посёлке Крюково, вдоль неё располагались десятки домов, кипела жизнь. Рассказываем о её столетней истории, которая скоро может закончиться — согласно планам реновации, единственное здание на ней собираются снести, а сама улица скорее всего исчезнет. Эта статья создана благодаря поддержке клуба друзей «Зеленоград.ру».
Улица Ленина существует с таким названием уже около ста лет. К сожалению, не удалось точно установить, когда она получила это имя, но, по данным краеведа Александры Васильевой, «старейшие улицы посёлка Крюково — Ленина и 1-го Мая». По-видимому, имя вождя революции улице присвоили в первые годы советской власти. Она была одной из главных поселковых магистралей, что неудивительно, ведь улица Ленина длиной около двух километров шла по булыжному шоссе, соединявшему Крюково с Андреевкой, Спасским храмом и Рукавишниковской больницей.
Как вспоминает старожил посёлка Крюково с 1936 года Виктор Высокосов: «В 1936 году я застал извозчиков, которые возили пассажиров на своих специально оборудованных тарантасах по основным улицам — 1 Мая, Ленина, в отдалённые деревни от станции Крюково».
В те годы Крюково считалось дачным местом. Летом население посёлка, как и окрестных деревень, значительно увеличивалось за счёт приезжих. «Свыше 230 дач вытянулось вдоль улицы Ленина и Октябрьского проспекта, — сообщал своим читателям в 1935 году справочник „Дачи и окрестности Москвы“. — Большинство домиков окружено зеленью». Оставим на совести составителей справочника «Октябрьский проспект» — едва ли скромная улица Октябрьская, появившаяся по данным краеведа Аркадия Шишкова в начале 1930-х годов, заслуживала столь пышного наименования. Жизнь в рабочем поселке текла скорее сельская, чем городская.
«Жили мы на станции Крюково, на улице Ленина в доме 3, — вспоминает крюковчанин Борис Турбин, родившийся в 1935 году. — Рядом с домом был прогон под железной дорогой для скота. Всё цвело и благоухало, было очень много одуванчиков. Таким мне запомнился довоенный отчий дом».
В конце ноября 1941 года жители улицы Ленина с горечью и страхом наблюдали, как отступают советские боевые части, защищавшие подступы к Москве. В военных воспоминаниях крюковчанки Галины Лукьяновой читаем о ноябрьских днях 1941 года: «Наши войска отступали. Шли по булыжному шоссе центральной улицы Ленина и дорожкам вдоль шоссе». Солдаты советовали жителям срочно уйти с детьми и стариками в сторону Москвы. Но было уже поздно: «Идти-то было не только некуда, но и опасно. Кругом всё горело и гремело, — объясняет Галина. — В небе гудели самолёты, светили яркой полосой в ночном небе прожекторы. Наш родной посёлок Крюково был объят зловещим красным пламенем».
«Наши солдаты при отступлении получили приказ: „Ничего не оставлять врагу!“ 28 ноября были взорваны железнодорожный мост на станции Крюково, железнодорожный вокзал, сожжена железнодорожная школа, сожжены все магазины, пекарня, амбулатория, взорваны два кирпичных завода, колония заключенных, молокозавод, трикотажная фабрика, библиотека, ветлечебница, платформы и железнодорожное полотно. Сожжены все магазины продовольственные и палатки», — говорится в воспоминаниях крюковчанки Анны Боровской «История моей жизни». Многие из перечисленных объектов располагались именно на улице Ленина.
В дни боёв за Крюково улица Ленина сильно пострадала, как и другие улицы посёлка. Многие дома на ней оказались разрушены или сгорели. В уцелевшие от снарядов здания фашисты после боя свозили своих убитых и сжигали их вместе с домами.
Когда Крюково освободили, жители, прятавшиеся по соседним деревням и землянкам, вернулись в посёлок. «Наш дом находился на углу улицы Ленина и Железнодорожного переулка, — рассказывает Анна Боровская о возвращении домой 8 декабря 1941 года. — Мы осторожно, боясь мин, шли по шоссе. С грустью смотрели на разбитые и сожжённые дома. Мы остановились перед своим домом, который представлял собой нерадостную картину».
Всех погибших в боях за Крюково воинов жители посёлка решили похоронить в братской могиле на станции, рядом с вокзалом на центральной улице Ленина. «Жители находили погибших на своих участках, рядом с домами, под снегом, на улицах, в сараях, огородах, в канавах, на обочине дорог, — рассказывает Анна Боровская. — Около нашего дома было обнаружено пять молодых парней лет 18-20».
Землю для могилы пришлось взрывать, такой она была замерзшей. Погибших хоронили без гробов, устелив дно ямы еловыми веточками. В конце траурной церемонии над братской могилой прогремели прощальные залпы оружейного салюта.
Постепенно крюковчане стали восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Восстановили, в частности, и трикотажную фабрику на улице Ленина, взорванную вместе с другими объектами поселковой инфраструктуры при отступлении наших войск. Фабрика эта выросла из Ульяновской трикотажной артели, в которую объединились в 1920-х годах местные кустари-одиночки. Женщины на трикотажных машинах вязали на дому перчатки, шапочки, носки, свитера — это было их основным занятием. Как вспоминала краевед Мария Сидельникова-Дементьева, в годы войны «носки и варежки в Крюкове вязали многие, получали пряжу и сдавали готовую продукцию на трикотажную фабрику, что была на улице Ленина „на горке“». Тёплые вещи отсылали солдатам на фронт.
Крюковчанка Юлия Павлова (в девичестве Хайлова) родилась в 1939 году в первом доме на улице Ленина, стоявшем по левой стороне булыжного шоссе. Судя по оставленным ею воспоминаниям, опубликованным в газете «41» летом 2019 года, дом пережил войну, и в послевоенные годы семья продолжала жить там. Дом, по всей видимости, был обычным, сельским, с приусадебным участком, на котором выращивали картошку, малину. Вот как описывает Юлия Алексеевна свою родную улицу в конце 1940-х в начале 1950-х годов.
«…Не знаю, почему я очень любила зиму. Особенно февраль. Мне нравились его метели. По вечерам я гуляла вдоль нашей улицы. Смотрела на дома, заснеженные крыши, дымок из печных труб. Окна светились разными огнями в зависимости от цвета абажуров — розовых, голубых. А где-то просто горела лампочка. Я шла по неосвещенной улице будто в волшебной сказке. Снег падал большими хлопьями, ложился под ноги рыхлым, ровным слоем, музыкально поскрипывал под ногами. А за каждым окном была своя жизнь. Люди ходили, сидели. Если окна были плотно занавешены, то двигались тени, и мне казалось, что я попала в кукольный театр или театр теней…
Зимой рано темнеет, поэтому я гуляла с подружками ранним вечером. Но чаще — одна, тогда таинственность происходящего усиливалась. В наступающей темноте дома с белыми от снега крышами, цветными огнями окон, деревьями, укутанными снегом или кружевным инеем, впечатляли так сильно. Боже мой! Какая красота! На улице никого. Пройдет народ с поезда, люди, как воробышки, стаями разлетятся в разные стороны, и снова — безлюдье".
В 1966 году на улице Ленина построили кирпичный пятиэтажный дом, которому присвоили номер 1. Он единственный уцелел до наших дней. В каком-то смысле, благодаря этому дому улица Ленина в Зеленограде всё ещё существует.
Согласно справочнику «Вся Москва от А до Я» улица Ленина в Крюково шла от Привокзальной площади — от пересечения с улицей 1 Мая — до улицы Логвиненко (а в 1990-е годы дома 36-52 улицы Ленина стояли и еще дальше, на территории нынешнего 14 микрорайона).
В самом начале улицы Ленина и сейчас сходятся улицы Заводская, 1 Мая и Советская. Из-за этого, а также из-за того, что все типовые пятиэтажки посёлка Крюково, построенные в то время, похожи друг на друга, между старожилами нередко возникают споры по поводу старых фотографий — какой дом на них изображён и к какой улице он относится. Например, на этом снимке 1970 года справа видна кирпичная пятиэтажка с балконами.
На сайте pastvu.com этот дом отнесен к улице Ленина. В сообществе «Ретро Зеленоград» Вконтакте считают, что это «улица Заводская, возле дома 8». А в «Одноклассниках» старожилы крюковчане высказывают другие версии. Екатерина: «Пятиэтажка эта улица Заводская дом 12Б, я мимо него каждое утро на работу хожу». Евгений: «Да, похоже, улица Ленина дом 1, на заднем плане пекарня». Софья: «Дом стоит по улицае Заводская, а пекарня и хозяйственный — по улице Ленина. Так бывает!»
В пристройке к дому 1 по улице Ленина расположился продуктовый магазин — «Стекляшка», так его называли. Он и сейчас не утратил своего торгового назначения.
Сегодня, если пересечь улицу Советская от дома 1, мы попадём к единственному зданию — огромному ТЦ «Зеленоградский», который построили на рубеже 1990-2000-х, после строительства эстакады через железнодорожные пути (его официальный адрес — Привокзальная площадь, дом 1). На пристанционной площади всегда кипела торговля. Многие зеленоградцы помнят, что еще в 90-е годы на месте этого торгового центра, фасадами на Привокзальную площадь, стояли несколько одноэтажных зданий с магазинами под общим адресом — улица Ленина, 3.
В разное время тут были магазины «Промтовары», «Одежда», «Хлеб», «Комиссионные товары», «Радио». За углом на улице Советская — «Хозмаг» и «Продовольственный магазин» в 1960-е годы, позже магазин «Стан» и «Хозяйственные товары».
За этими приземистыми зданиями, по воспоминаниями старожилов, располагался тогдашний деревянный крюковский рынок — «Слева от „Хозмага“ в этой низкой постройке торговали в розлив портвейном, один стакан стоил 50 копеек», «Внутри стояла керосиновая лавка, сарайчик чуть больше уличного туалета, продавец мерной ёмкостью зачёрпывал и переливал керосин в тару покупателей», «Снаружи рыночного забора стоял деревянный „Игрушечный“ магазин — детские игрушки (слева от входа), книги (справа)». Позже рынок вместе с несколькими деревянными домами, включая магазин «Радио», сгорел.
Помимо магазинов местные жители вспоминают под фотографиями, что здесь постоянно видели странную женщину: «Она носила необычную шляпу и всё время приговаривала: „А лето-то жаркое…“ И так она говорила всегда, даже когда было холодно. Во время войны эта женщина работала учительницей, и на её глазах в результате военных действий погибли дети, её подопечные. Может, их расстреляли фашисты. После этого она сошла с ума, не справилась с переживаниями…», «Помню ее в середине 80-х, шляп на ней обычно было сразу несколько. Запомнилось, как она ходила вдоль стоянки автобусов, громко с кем-то спорила. что говорила — не разобрать».
Дома на чётной стороне улицы Ленина должны были располагаться со стороны железнодорожной станции, на Привокзальной площади. Однако на карте 1996 года дома 2 и 4 отсутствуют, нумерация начинается с дома 6 — сейчас он бы стоял сразу за Крюковским универмагом (ТД «Крюково») по Новокрюковской улице. Исчезнувшие дома можно увидеть на архивных фотографиях прошлых лет из музея школы 1912.
Большое двухэтажное каменное здание, которое есть на нескольких фотоснимках, было жилым «домом железнодорожников», по воспоминаниям жителей. На доме стоял номер «612» по числу километров от Ленинграда. Его построили в 1940-е годы, а снесли в 70-е, в ходе реконструкции станции Крюково — перед постройкой нынешней платформы №1, еще до начала строительства двухэтажного крюковского универмага.
Еще один каменный дом, одноэтажный, стоял перед зданием вокзала, его тоже снесли в 70-х. Предположительно, в нём были мастерские школы железнодорожников. А примерно на месте крюковского универмага на фотографиях — деревянный магазин «Продукты».
На этом заканчивается нынешняя улица Ленина в своей последней, «сокращенной», версии — от улицы 1 Мая до Крюковской эстакады, всего 180 метров.
Но еще в 90-е годы она продолжалась намного дальше. С нечётной стороны шла частная застройка — дома 6, 8, 10 и так далее, Железнодорожный переулок, улицы Горького, Знаменка, Серова, Чкалова, Папанина.
С чётной стороны дома с 5 по 17 отсутствуют на карте 1996 года — вероятно, их снесли при строительстве нового здания для Крюковской школы №1 (ныне школа 1912) к 1980-м годам. Дома 19 и 21 демонтировали в 90-е при строительстве корпуса 1824, который стоит на их месте.
Зато следующие дома — 23, 25, 27, 29 и 31, многоквартирные пятиэтажки, выстроенные в 60-х (сегодня это корпуса 1806-1810) — и сегодня можно увидеть воочию. Как и проходящий мимо них отрезок бывшей улицы Ленина — проезд внутри 18-го микрорайона.
После войны улицу Ленина, как одну из главных в посёлке, в числе первых стали застраивать многоквартирными домами городского типа — двухэтажными, а с начала 1960-х годов и пятиэтажными. В двухэтажных домах были коммунальные квартиры. По словам старожилов, жителей из двухэтажек переселили в отдельные квартиры только в 1992 году.
В квартале, ограниченном домами 23-31 по улице Ленина, было четыре таких двухэтажных дома и пять кирпичных пятиэтажек. Сегодня остались «живы» только пятиэтажки — двухэтажные дома снесли при застройке 18 микрорайона.
«Машин было мало, — замечает крюковчанин Vladimir23, — и мы играли в хоккей на этой дорожке зимой в 1980-x годах».
«Мы жили в доме 25А, на втором этаже в коммунальной квартире в 1977—1986 годах, — вспоминает Ирина Федина. — Окна нашей комнаты выходили на котельную. Под нами на первом этаже жили три одинокие старушки. Одна из них, Варвара Дмитриевна, наводила ужас и кошмар на наших молодых мам и на нас (она вечно жаловалась на всё подряд)».
«Всё моё детство прошло в этом дворе, — продолжает Vladimir23. — Пять кирпичных и четыре двухэтажных деревянных дома составляли наш дружный двор! По периметру были частные дома, а другие многоэтажки были с другой стороны школы. Мы туда не ходили и к нам „чужие“ не приходили».
По словам старожилов, обширный двор на улице Ленина жил дружно и спокойно, не было ни криминальных происшествий, ни воровства. Поселковые почтальоны без охраны разносили пенсию старикам. Ключи от квартиры многие оставляли под ковриком у двери, и все соседи знали об этом. Родители отпускали детей с малолетства гулять во двор без присмотра и не тревожились, где и с кем они гуляют. Когда наступало время идти ужинать, в домах распахивались окна, и родители кричали: «Пора домой!»
Изюминкой этого двора на улице Ленина был небольшой пруд, лежавший рядом с домами 25 и 27 (нынешними корпусами 1808 и 1809). Местные жители называли пруд барским — по рассказам, до революции этот водоём находился при особняке, принадлежавшим то ли владельцу крюковского кирпичного завода, то ли местному лавочнику. Старожилы утверждали, что особняк был деревянный и очень красивый. После революции усадьбу с прудом национализировали, а в бывшем особняке устроили ветеринарную лечебницу.
В начале 1960-х годов здание ветлечебницы снесли, чтобы расчистить место для строительства двух первых пятиэтажных домов на улице Ленина. А пруд, вокруг которого росли старые деревья, остался — на радость дворовой ребятне.
«У нас был свой пруд, — рассказывает Vladimir23. — Катались на санках. Играли в хоккей зимой. Была своя коробка. Не забудется, как ЖЭК привёз песок вперемешку с углём, чтобы выровнять и смягчить покрытие коробки. Сами в вёдрах носили песок в коробку. А после игры домой приходили с чёрными ногами! Между собой и со взрослыми устраивали футбольные матчи! С одной стороны коробки был частный дом и неоднократно к ним в огород улетал мяч. Были скандалы, и зачастую мяч не возвращали. А после игры все бегом к близлежащей колонке попить прохладной воды, а также дружно на Михайловский пруд купаться и ловить рыбу, чтобы потом дворовых котов покормить».
«Я на этом пруду вырос, — вспоминает Vlad1983. — Всё детство мы катались зимой на санках с этих пригорков. Летом вешали тарзанку, и месяц за месяцем все просто жили у этого пруда. Потом соседи устали терпеть постоянные визги-писки, и кто-то спилил это дерево. Больше тарзанку там не вешали. Прекрасное было время. Дружное и доброе».
Пруд служил поселковым ребятишкам забавой круглый год. Зимой его расчищали и катались на коньках, а посередине ставили новогоднюю ёлку, вокруг которой после боя курантов собиралось чуть ли не всё население двора. «Зимой стояла ёлка большая, — делится воспоминаниями крюковчанка Галия, — на берегу горка, в детстве казалась высокой и длинной. Катались на фанерках: кто дальше прокатится. А весной на льдинах катались». Летом мальчишки плавали по пруду на плотах, удили мелкую рыбёшку. В пруду водились тритончики.
К 1980-м годам пруд сильно обмелел, а во второй половине 80-х превратился в небольшое болотце, которое для безопасности оградили железной сеткой-рабицей. В 1990-х годах, когда посёлок Крюково стал частью Зеленограда, пруд полностью засыпали во время строительства 18 микрорайона. Тогда же спилили почти все деревья вокруг него. Сейчас на месте пруда — современная детская площадка на лужайке.
В прежние годы детская площадка во дворе домов 23-31 по улице Ленина тоже была, она служила центром притяжения для поселковой детворы и их родителей. Площадка была оборудована хотя и скромно (особенно в сравнении с нынешними игровыми площадками) — качели, песочница, железные лесенки, — зато обладала чудесным преимуществом, неведомым нынешним ребятишкам.
В белом домике при домоуправлении имелась детская комната, известная среди местных жителей как Красный уголок. Крюковчанка Елена вспоминает: «В те годы наши дети всё время были или на площадке или в Красном уголке, где с ними постоянно находилась женщина для присмотра за детьми и очень многому учила наших ребят».
«Самым желанным было поиграть в настольный теннис, — рассказывает Vladimir23. — Я научил друга паре мелодий на пианино. Кто-то играл в шахматы и шашки. А те ребята, кто имел проблемы с телевизором дома, приходили смотреть футбольные трансляции. Всё было бесплатно и для детей!»
«Мы частенько ходили качаться на качелях и играть на эту площадку. А справа, в этой постройке была библиотека, мы ходили туда за книгами. Маленькая такая комнатка была и много-много книг. И в Красный уголок заглядывали», — описывает типичное времяпровождение во дворе крюковчанка Светлана.
В новостройках на улице Ленина отопление, как и положено, было центральное. Для этого неподалёку построили котельную. Летом 1977 года на высокую трубу котельной поднялся человек с фотоаппаратом и запечатлел эту улицу и её окрестности.
У каждой улицы две стороны: наружная — собственно улица, и оборотная — дворы. Старые фотографии позволяют нам увидеть обе. Как мы помним, улица Ленина до войны тянулась вдоль булыжного шоссе, соединявшего Крюково с Андреевкой. После войны шоссе заасфальтировали. Вместо тарантасов, громыхавших по булыжникам от станции до деревни, по улице Ленина стали ходить автобусы.
Сейчас на этом месте находится пешеходная дорожка и местный проезд в 18-м микрорайоне Зеленограда, вдоль которого стоят корпуса 1808, 1809, 1810.
А в середине 1970-х по этой дороге ходил автобус №3 Крюково — Голубое, на котором ездили школьники из Андреевки. Неподалеку была автобусная остановка Октябрьская — рядом находился перекресток с одноименной улицей.
«Отлично помню эту дорогу, — пишет крюковчанин Юрий. — Все девочки из Андреевки провожались мальчиками из Крюково по этой дороге». «Да уж, — откликается жительница посёлка Ольга, — и я была той девочкой, которую провожали Андреевские ребята. У нас была большая и весёлая компания».
Так выглядел этот же район улицы Ленина в последние годы существования посёлка Крюково.
Дом 31 (нынешний корпус 1806) стоял на улице Ленина, но главным фасадом был обращён к улице Октябрьской. Сейчас эта улица — она носит название Каменка — немного отодвинулась: между ней и домом 31 построили корпус 1805.
В 1970—1980-е годы из окон дома 31 открывались вполне сельские виды (на территорию построенного позже 15-го микрорайона). «За домом 31 было много яблонь, — вспоминает крюковчанин Vladimir23. — В сезон мы все деревья излазили и наедались яблоками да угощали всех вокруг».
В самом конце 1980-х годов из окон домов по улице Ленина были видны новостройки 14-го микрорайона. Посёлок Крюково уже вошёл в состав Зеленограда, и с 14-го микрорайона начали застройку «нового» города.
При строительстве новых районов Зеленограда часть улицы Ленина от Привокзальной площади до современной улицы Логвиненко стала территорией 18-го и 15-го микрорайонов. На месте снесённых поселковых домов выросли многоэтажные корпуса Зеленограда, объекты городской инфраструктуры. Так на месте домов 12 и 14 встал корпус 1824, дом 16 стоял примерно на месте башни 1823, дома 18, 18А и 20 — на месте корпусов 1813—1814 с детсадами, а дома 33, 35 и 37 по другую сторону Октябрьской улицы заменил корпус 1812, и так далее.
Сеть старых улиц посёлка Крюково исчезла вместе с его домами.
Единственный кусочек улицы Ленина, который уцелел до наших дней — это 180 метров рядом с Привокзальной площадью. Дом 1 — скромная кирпичная пятиэтажка, три подъезда, 58 квартир — по-прежнему стоит на своём месте.
В декабре 2020 года на заседании совета депутатов района Крюково обсуждали, какие улицы могут исчезнуть, а какие — появиться в результате реновации. Было предложено продлить улицу Новокрюковскую на участок улицы Заводской от Советской улицы до улицы Радио, с тем, чтобы Новокрюковская шла вдоль всего 19 микрорайона. Правда, тогда между двумя участками Новокрюковской останется улица Ленина, которая по всей видимости исчезнет после того, как в ходе реновации снесут последнюю оставшуюся на ней пятиэтажку