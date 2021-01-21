Как вспоминает старожил посёлка Крюково с 1936 года Виктор Высокосов: «В 1936 году я застал извозчиков, которые возили пассажиров на своих специально оборудованных тарантасах по основным улицам — 1 Мая, Ленина, в отдалённые деревни от станции Крюково».

В те годы Крюково считалось дачным местом. Летом население посёлка, как и окрестных деревень, значительно увеличивалось за счёт приезжих. «Свыше 230 дач вытянулось вдоль улицы Ленина и Октябрьского проспекта, — сообщал своим читателям в 1935 году справочник „Дачи и окрестности Москвы“. — Большинство домиков окружено зеленью». Оставим на совести составителей справочника «Октябрьский проспект» — едва ли скромная улица Октябрьская, появившаяся по данным краеведа Аркадия Шишкова в начале 1930-х годов, заслуживала столь пышного наименования. Жизнь в рабочем поселке текла скорее сельская, чем городская.

«Жили мы на станции Крюково, на улице Ленина в доме 3, — вспоминает крюковчанин Борис Турбин, родившийся в 1935 году. — Рядом с домом был прогон под железной дорогой для скота. Всё цвело и благоухало, было очень много одуванчиков. Таким мне запомнился довоенный отчий дом».