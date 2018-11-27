Жители соседних с клубом домов неоднократно жаловались на ночной шум, исходящий как от самого клуба, так и от его посетителей, тусующихся возле здания. «Джанго» работает всю ночь до пяти утра, а в пятницу-субботу — до восьми. Полиция приезжает — ненадолго тишина, уезжает — всё сначала, описывают обстановку жители 14 микрорайона.

В феврале прошлого года возле клуба открыли стрельбу — пьяный мужчина стрелял из обреза по припаркованным машинам и ранил посетительницу клуба. После этого префектура обратилась к УВД с просьбой рассмотреть вопрос об установке постоянного поста полиции возле клуба. Но ресурсов у полиции для этого, видимо, не нашлось.



Работавший в том же корпусе 1456 ночной клуб «Дебаркадер» закрылся пять лет назад. Владельцы заявили, что устали иметь дело с пьяными, разнимать драки и уговаривать людей не шуметь возле клуба.

Клубная точка в корпусе 317А перестала мешать жителям с закрытием нескольких ночных заведений четыре года назад. Жильцы близлежащих домов — в особенности корпуса 306 — несколько лет жаловались на ночной шум клубов и разборки на площади, судились с ними, оплачивая акустическую экспертизу. Но точку в истории поставили бойцы ОМОНа, которые дважды показательно проверили шесть клубов. «Зачистку» провели по заданию начальника столичной полиции Анатолия Якунина после того, как к нему на личном приеме обратилась жительница корпуса 306.