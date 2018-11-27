Начальник отдела полиции по району Крюково намерен просить дополнительные силы и средства для усиленного патрулирования территории возле ночного клуба «Джанго» в корпусе 1456. Для прекращения шума и контроля обстановки планируют использовать опыт борьбы с клубной точкой в 3-м микрорайоне.
Об этом на встрече с жителями сообщил начальник ОМВД по району Крюково Сергей Рудавин, ранее руководивший отделом по районам Матушкино и Савелки. Он недавно вступил в должность, но сказал, что о проблеме «Джанго» знает.
«Подобная проблема у меня была в третьем торговом центре. Мы систематически готовили совместные мероприятия с ГИБДД и патрульно-постовой службой, усиливали наряды в те дни, когда были основные беспорядки в тех или иных местах», сказал Рудавин. По его мнению, если возле клуба будут постоянно видеть полицейских, «всё прекратится».
Жители соседних с клубом домов неоднократно жаловались на ночной шум, исходящий как от самого клуба, так и от его посетителей, тусующихся возле здания. «Джанго» работает всю ночь до пяти утра, а в пятницу-субботу — до восьми. Полиция приезжает — ненадолго тишина, уезжает — всё сначала, описывают обстановку жители 14 микрорайона.
В феврале прошлого года возле клуба открыли стрельбу — пьяный мужчина стрелял из обреза по припаркованным машинам и ранил посетительницу клуба. После этого префектура обратилась к УВД с просьбой рассмотреть вопрос об установке постоянного поста полиции возле клуба. Но ресурсов у полиции для этого, видимо, не нашлось.
Работавший в том же корпусе 1456 ночной клуб «Дебаркадер» закрылся пять лет назад. Владельцы заявили, что устали иметь дело с пьяными, разнимать драки и уговаривать людей не шуметь возле клуба.
Клубная точка в корпусе 317А перестала мешать жителям с закрытием нескольких ночных заведений четыре года назад. Жильцы близлежащих домов — в особенности корпуса 306 — несколько лет жаловались на ночной шум клубов и разборки на площади, судились с ними, оплачивая акустическую экспертизу. Но точку в истории поставили бойцы ОМОНа, которые дважды показательно проверили шесть клубов. «Зачистку» провели по заданию начальника столичной полиции Анатолия Якунина после того, как к нему на личном приеме обратилась жительница корпуса 306.
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