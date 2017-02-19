Сообщение о стрельбе около зеленоградского ночного клуба «Джанго» поступило в полицию 19 февраля в 5:30.

Посетители кафе обратились к прибывшим на место сотрудникам Росгвардии с просьбой остановить отъезжающий автомобиль, в котором пытался скрыться человек, несколькими минутами ранее обстрелявший припаркованные у заведения машины. Гвардейцы задержали стрелка, им оказался 37-летний житель Ярославской области. Обрез охотничьего ружья нашли на парковке под одним из автомобилей, сообщается на сайте Росгвардии.

В результате стрельбы ранена посетительница клуба. Тридцатилетняя жительница Московской области уже покидала заведение и села в такси, когда мужчина открыл стрельбу. Женщину доставили в больницу с дробовым ранением плеча.