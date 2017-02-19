Сообщение о стрельбе около зеленоградского ночного клуба «Джанго» поступило в полицию 19 февраля в 5:30.
Посетители кафе обратились к прибывшим на место сотрудникам Росгвардии с просьбой остановить отъезжающий автомобиль, в котором пытался скрыться человек, несколькими минутами ранее обстрелявший припаркованные у заведения машины. Гвардейцы задержали стрелка, им оказался 37-летний житель Ярославской области. Обрез охотничьего ружья нашли на парковке под одним из автомобилей, сообщается на сайте Росгвардии.
В результате стрельбы ранена посетительница клуба. Тридцатилетняя жительница Московской области уже покидала заведение и села в такси, когда мужчина открыл стрельбу. Женщину доставили в больницу с дробовым ранением плеча.
«Подозреваемый приехал в клуб на автомобиле и пытался пройти в здание, охрана клуба его не пропустила. В результате конфликта мужчина произвел несколько выстрелов из обреза охотничьего ружья», — рассказали Zelenograd.ru в столичном главке полиции.
Полиции опросила очевидцев и изучила запись с камеры наружного видеонаблюдения. Изъятый с места преступления обрез отправили экспертам, а задержанного — на медосвидетельствование. Как показали результаты, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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