Профессор и сельская школа

Бедность крестьян соседних деревень не оставила равнодушной московского профессора. Чтобы улучшить их быт и дать возможность крестьянам заработать деньги, Киттары устроил в своём имении заводы и «разные мастерства». Тогда же задумал он учить деревенских детей, уже получивших азы образования в приходской школе. В многодетных крестьянских семействах у ребятишек (особенно у старших) зачастую не было возможности учиться. Едва освоив грамоту, они становились к плугу или к станку — в помощь родителям. Об их образовании и радел профессор Киттары.

В то время у него ещё не было средств, чтоб построить здание училища и нанять учителей, но это его не остановило. Модест Яковлевич организовал учёбу ребятишек у себя на дому. Для обучения Закону Божьему пригласил местного священника, а для преподавания других предметов — свою сестру.

В течение трёх лет в этой домашней школе обучалось девять мальчиков, а затем она закрылась из-за того, что сам профессор в деревне не жил, а его сестра не отличалась крепким здоровьем и не могла давать уроки постоянно.

Однако энергичный и деятельный учёный своей затеи не оставил, и в 1877 году возобновил проект. Теперь он подошёл к делу основательно: для школы построили отдельное деревянное здание — в полуверсте от деревни, неподалеку от реки Горетовки. Профессор купил классную мебель и учебные пособия. Вскоре с позволения училищного совета в селе Новом открылось одноклассное училище. А при нём приют для одаренных детей на 20 человек. Все расходы по обучению и содержанию воспитанников Модест Яковлевич брал на себя.

В первый набор в школу зачислили 42 ученика, а через год — ещё больше. Позже по образцу училищ Министерства народного просвещения школу Киттары преобразовали в двуклассную. Изучали в ней русский и церковно-славянский языки, арифметику и геометрию, историю, географию, естествознание, черчение, чистописание и конечно Закон Божий.