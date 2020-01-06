Приходская жизнь 60-70-х и тайный ремонт в храме

В 1966-м новым настоятелем в храме стал 26-летний выпускник Московской духовной академии отец Сергий Кочкин. Прихожане встретили его тепло — в храме царила особая домашняя, семейственная атмосфера. На клиросе пели бабушки, нередко им помогала бессменная алтарница и казначей храма Харитона Власьевна Корсакова (позже она приняла монашеский постриг с именем Херувима). Иногда Литургию пели наемные профессиональные певчие из Москвы. И тогда староста храма по своему обыкновению расплачивалась с ними «столбиками» из 15-20-копеечных монет. В каждом столбике — по 2-3 рубля, это считалось достойной платой. Постепенно к 1976 году в храме сформировался свой хор из таких певчих.

На колокольню храма каждый день поднимался звонарь Тихон. От долгого общения с колоколами он стал плохо слышать, но неизменно оглашал округу малиновым звоном. Однажды на колокольне случился пожар. После ремонта там установили систему автоматического звона, которая включалась из сторожки.

Ночным сторожем при храме состояла Мария Майорова, она содержала сторожевых собак, которые лучше всякой сигнализации предотвращали вторжение незваных гостей. Она же помогала отцу Сергию в ведении церковного хозяйства.

На службы в Андреевку приезжали прихожане из Зеленограда, некоторые помогали священнику в алтаре. На храмовый и престольный праздники, а также в родительские субботы людей на службу собиралось так много, что нельзя было протиснуться к праздничной иконе. Было очень душно, даже открытые в световом барабане окна положения не спасали. Тогда отец Сергий установил вытяжной вентилятор, правда, очень шумный, так что включали его ненадолго.

Стараниями батюшки храм капитально отреставрировали — впервые за семьдесят лет: заменили кровлю, покрыли главки сусальным золотом, отремонтировали фасад, вставили новые окна взамен обветшавших. Когда дело дошло до замены куполов, в них обнаружились огромные как сундуки осиные гнезда — пришлось вызвать пожарную машину и вымывать «наследство» струей воды из брандспойта. В 1972—75 году храм расписали внутри по эскизам московского художника Андрея Страхова, а также позолотили иконостас.

Ремонтировать храм в советское время — это был своеобразный подвиг. И не только потому, что в эпоху тотального дефицита достать доски, кровельное железо, стекло, цемент — было трудно. Но и потому, что получить у властей разрешение на реставрацию церкви было невозможно.

Как-то накануне Пасхи областное светское начальство вздумало посетить храм. А в то время в его левом приделе шли реставрационные работы. Сей факт никак нельзя было обнаружить — ведь официального разрешения не было. Пришлось трудиться дни и ночи напролет — в авральном режиме заканчивать роспись, чтоб успеть до прибытия руководства.

Когда в конце 1978 года в Андреевке побывал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, он увидел преображенный, благодаря смелости настоятеля, храм — жемчужину Подмосковья. Его указом в 1980 году протоиерей Сергий Кочкин был переведен на служение в храм Владимирской иконы Божией Матери в Куркино.