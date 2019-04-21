Как всё начиналось

Воспоминаниями о событиях 30-летней давности с Zelenograd.ru поделился Александр Алаичев — один из членов инициативной группы, добившейся в 80-е годы открытия Никольского храма.

— В 1984 году был я прихожанином Спасского храма в Андреевке. Однажды подошли ко мне две женщины: Екатерина Елисеевна Трошина, медсестра медсанчасти №9, и ее соратница Ирина Федоровна Дюпина. Предложили: «Будешь бороться с нами за открытие Никольской церкви?» Мне в то время было чуть за сорок — молодой еще. Я заколебался, понимал, что на работе узнают — не одобрят. Но, обдумав все, согласился. Так и составилась у нас инициативная «тройка».

В то время к Церкви в миру относились негативно. На работе, — а я строитель, трудился в УИПиМСе (позже его переименовали в УМИС — Управление механизации и инженерного строительства — Zelenograd.ru), — мою «церковную активность» без внимания не оставили: «протаскивали» на собраниях, «пропесочивали» в стенгазете, лишали премии. Но я был готов к этому.

Стали мы втроем писать письма в Московскую Патриархию, обращались к городским властям. Те проявили интерес к нашему делу по-своему: стали нас повсюду «таскать», выспрашивать: «А зачем это нужно? А кому?». Разрешение давать не хотели, поскольку планы у них имелись совсем другие — переселить в здание храма городской музей.