Днем шли, а ночью останавливались в брошенных деревнях. Спали вповалку на полу, на соломе. Зима сорок первого была особенно холодная, от мороза трещали бревна в доме. Как не поморозили маленьких девочек?!

В дороге с детьми тяжко. Осталось в памяти беженцев, что одна молодая женщина не выдержала тяжких испытаний и оставила одного из двух своих маленьких детей на завалинке дома замерзать. Говорила и нашей маме: сделай так же, с двумя маленькими детьми тебе не справиться.

Сохранилась и фамилия этой женщины. Ее, конечно, все осуждали, но после войны заявлять об этом преступном ее поступке властям никто не стал. А затем она уехала из Горетовки.

Так дошли до Еремеево. Догнали колонну мужчин, они содержались под охраной в деревенской риге. В Еремеево удалось согреться и поесть.

Когда пришли в деревню Лисавино, места в домах уже не было. Везде набито битком, так что дверь не откроешь. Что делать? Ночь на улице не пережить, замерзнешь.

К растерянным беженцам подошел один немец. Он впустил их в дом, где располагалась санчасть, знаками показал угол, где можно спать. Показал пальцем на печку: можно затопить. Открыл подполье, показал на картошку: можно есть. Затопили печку, младшая сестренка пошла за водой. К ней подошел знакомый уже румын и говорит, помогая знаками:

— Маруська, иди к офицеру, плачь, — собирает он слезы руками, — проси отпустить твоего батьку.

Валя бросила ведра, побежала за матерью. Взяли детей и все пошли к дому, в котором размещался штаб. Кое-как, знаками и словами: «Батька, батька…» — стали просить отпустить отца. Немец-офицер выслушал, пошел к амбару, где под охраной содержались мужчины, показывает:

— Зови!

Они покричали:

— Тятя, тя-а-тя-а!

В дверях показался старенький дед Никита.

Офицер спрашивает:

— Партизан нихт?

Вид у дедушки жалкий: маленького роста, сгорбленный. Валенки с него сняли, вместо них на ногах были надеты немецкие холодные ботинки.

Заплакал он и махнул рукой:

— Какой я партизан?!

Его и отпустили.

Рассказали об этом тете Зине, жене дедушкиного брата дяди Ивана. Она собрала своих детей и тоже пошла к немецкому офицеру просить за своего мужа. Плакала, каталась по снегу и выпросила-таки.

Так спаслись дедушка и его брат. Остальных мужчин угнали дальше, и дальнейшая их судьба неизвестна. Вернулся позже только один проворный подросток Вася Синяков. Он рассказал, что в Истре их погрузили в вагоны и погнали в Германию. А ему где-то уже под Смоленском удалось сбежать из-под охраны.

Жителей в колонне было много, тысячи полторы. Шли через Еремеево, Лисавино, Куртасово, Степаньково. Дошли до деревни Адуево, что под Истрой. Но тут началось наше наступление, а немцы стали готовиться к обороне. Пользуясь суматохой, наши беженцы хотели уйти назад, но немцы догнали их на мотоциклах и завернули.

Тогда схоронились в овраге между деревнями Степаньково и Куртасово. Валил снег, натаскали соломы. А на берегу оврага немцы поставили орудия и стали стрелять по наступающим нашим войскам. Лежат беженцы под снегом и соломой, дед Никита говорит:

— Сейчас опустят дула и откроют огонь по нам…

Долго так лежали, потом канонада стихла. Дед выглянул из-под снега: орудия увезли, немцы уходят по деревне, минируют дорогу в руках факелы, они поджигают стога и дома.

Ночь так и просидели в снегу. Потом к рассвету слышат: наверху оврага радостный крик, плач. Выглянули — это наша разведка пришла!

Разведчики приказали сидеть и ждать, пока саперы не проведут разминирование. Утром рассвело, пришли регулярные части. Военные развели костер, выстроили беженцев в цепочку, проверили документы. И жители, свободные, пошли обратно в Бакеево.

Задержись наше наступление еще на день-два — женщин и детей догнали бы, как и мужчин, до Истры, погрузили в вагоны и увезли безвозвратно на погибель в Германию.

Когда шли обратно, случилось еще одно происшествие. Проезжающая рядом санитарная машина подорвалась на пехотной мине. У машины повредилось колесо. Никто не пострадал.

Только нашей маленькой Гале снова не повезло, ее и на этот раз ранило осколком. Но ранение, слава Богу, опять оказалось не сильное, осколок через платок лишь царапнул голову. К месту оказавшиеся санитары быстро уняли кровь. Четырехлетняя девочка запомнила, как наши солдаты успокаивали ее, дарили шоколад.

Вернулись в Бакеево, в дом к дяде Ване. Стали жить дальше. Но через день-другой дед Никита не выдержал, говорит:

— Пойду, погляжу наш дом.

Мама его отговаривала:

— Тятенька, не ходи! Заминировано все.

Но не удержался дедушка, пошел в Горетовку, проверил: дом стоит. Тогда собрались и пошли все.