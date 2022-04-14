Оказывается в деревне Крюково, возле которой возник наш город, компактно проживали переселенцы из другой деревни, расположенной в двадцати километрах и на первый взгляд ничем с нашими местами не связанной. Однако зеленоградец Николай Нибур, семья которого тоже переехала из той деревни, в своей книге воспоминаний «Горетовские рассказы» рассказывает, почему переселенцы приехали по забытому сегодня Еремеевскому тракту и как жили в Крюково.
Наша окраина поселка Крюково тоже была особенной, она имела свою историю. Здесь еще с довоенных времен компактно проживали выходцы из одной деревни Новосергиево Истринского района. Не зря, наверное, отец выбрал участок для переезда в этом районе поселка. Он тоже был родом из того же самого Новосергиево.
Во время исхода в тридцатые годы новосергиевцы для места нового жительства выбрали ближайшие большие населенные пункты: город Истра и поселок Крюково. Это произошло не случайно. Удаленные друг от друга Крюково и Истра (до 1930 года этот город назывался Воскресенском), казалось бы, не имеют ничего общего. На самом деле они исторически тесно связаны друг с другом.
В XIX веке, когда была построена первая большая железная дорога из Москвы в Санкт-Петербург, то ближайшая от Москвы станция Крюково оказалась самой подходящей остановкой на пути паломников в Воскресенск в Новоиерусалимский монастырь. В это самое время и был построен совершенный по тому времени мощенный камнем Еремеевский почтовый тракт, соединяющий эти два населенных пункта.
Пассажиры поездов, прибывающих из обеих столиц, сходили на перрон станции Крюково. Возле железнодорожной станции была почтовая станция со всей соответствующей инфраструктурой: конюшня, ямщики, постоялый двор, трактир. Что-то вроде сегодняшнего автовокзала, непременно соседствующего с железнодорожным. Далее путешественники ехали на конных повозках по Еремеевскому тракту через деревни Еремеево, Алексино, Дарна, Кашино, Рычково до Воскресенска.
После того как в начале XX века была построена Рижская железная дорога, соединяющая Москву и Воскресенск, сообщение по Еремеевскому тракту прекратилось. И сама дорога за ненадобностью пришла в негодность и постепенно заросла кустарником и лесом. Но следы этого тракта можно найти и сейчас в лесу за деревней Жилино, как идти к Гусеву болоту. Местные жилинские жители так и называют это место Еремеевской дорогой.
Последний раз эта дорога активно использовалась во время войны. По ней отступали наши войска. По ней же пришли, а затем уходили немецкие завоеватели.
Жители Бакеево рассказывают, что совсем недавно здесь побывала небольшая группа немецких путешественников. Молодые ребята на велосипедах искали следы этой дороги. У них с собой была старая карта, на которой Еремеевская дорога обозначена. Германские туристы не признались, но, судя по всему, они шли по пути своих родственников, воевавших и погибших в этих краях в сорок первом году.
Изюминкой этой исторической миниатюры является то, что хотя дороги и нет, связь между жителями города Истры и поселка Крюково прошла через многие поколения и сохраняется до сих пор. И сейчас из Истры до железнодорожной станции Крюково, расположенной теперь уже на территории Зеленограда, два раза в день ходит рейсовый автобус. Поскольку прямого пути нет, автобус идет, поворачивая несколько раз с одной трассы на другую.
Существование этого межрайонного автобусного маршрута никак нельзя объяснить, если не знать историческую, еще с XIX века налаженную связь между этими двумя населенными пунктами. И я раз-другой в год тоже езжу этим маршрутом, чтобы навестить своих родственников в Истре.
Переезд жителей из Новосергиево проходил зимой. В это время не было больших сельских работ. Кроме того, зимой стоял легкий санный путь.
На подготовленном земельном участке заранее возводилось временное жилище для строителей и взрослых членов семьи. Дети на время передавались родственникам и соседям. А дом разбирался по бревнышку и частями целым санным поездом за несколько дней перевозился на новое место жительства.
С собой везли домашний скарб, возы с заготовленным летом сеном, перегоняли скот. Здесь переселенцы заново собирали дом, восстанавливали хозяйственные постройки и начинали новую жизнь.
В нашем Крюково новосергиевцы сохранили свои традиции. Новосергиевские мужики традиционно любили играть в карты. Но, если в родной деревне они были постоянно заняты сельской работой, и поиграть удавалось только по большим праздникам, то теперь в Крюково они все выходные проводили за игрой на уличной канаве.
Играли в новомодную сику. Но все же приоритет отдавался старой доброй игре в петуха. За игрой часто спорили, громко кричали.
— Ишь ты! У него валет козырной… Побил мою десятку, да? А когда я с козырного туза пошел, ты положил семерку. Так, да? А по правилам должен был отдать старшего козыря! Вальта вот этого! Так?
Против правил возразить было трудно.
— Мухлевать вздумал?! Я все-е вижу! Так что эта взятка тоже моя! А за такие фокусы можно и по морде схлопотать!
Игра шла на небольшие деньги и продолжалась до самой темноты. Везуны традиционно проставлялись на свой выигрыш, вдрызг проигравшимся ничего другого не оставалось, как выполнять роль посыльного и идти в магазин. На следующий день утром мы, мальчишки, находили монеты, по пьяной лавочке затерянные мужиками в траве. Порой довольно много.
Иногда, раз или два в год мужики встряхивались и устраивали футбольный матч с соседней улицей. Играли на деньги. Ставка предсказуемая, один рубль с человека. Команда-победитель на поставленные на кон рубли, удвоенные выигрышем, организовывала торжественный банкет. А побежденным для того, чтобы заглушить боль от поражения, приходилось скидываться еще по одному рублю. Впечатлений от футбольного матча вполне хватало для того, чтобы снова надолго вернуться к привычному занятию, игре в карты.
Местные хозяйки, еще с новосергиевских времен любившие посудачить между собой, теперь в Крюково еще больше сидели на лавочках, обсуждали с соседками поселковые новости и наблюдали за уличной жизнью.
Придешь на улицу Ворошилова, а там сидят на лавочке бывшие соседи по деревне тетя Саня, тетя Маруся Терехова, баба Варя и дед Осип, их невестка Надя, тетя Зина. С неохотой оторвутся они от наблюдения за улицей и разойдутся. Но скоро сделают свои домашние дела — и опять на лавочку!
Идет обсуждение злободневной новости о начислении небольшой пенсии старикам, не имеющим трудового стажа: домохозяйкам, бывшим колхозникам.
— Мне начислили восемь рублей, — рассказывает одна из соседок. — Но я еще их не получала.
— А мне двенадцать! Почтальён принес домой, — хвалится другая товарка. — Это было, чтобы не соврать, м-м… третёвость [третьего дня — прим.автора] ! Вот уж обрадовал!
— Ну, ты теперь будешь богатая! — немного завидует ей первая.
— Да-а! Теперь заживем! — ворчит третья. — Разевай рот шире!
— А что?! Всё деньги… Свои! На хлеб, если что, хватит!
— Только что на хлеб…
— Я тоже документы собираю. Сегодня что? Середа? Вот завтра в четверик я тоже пойду в собес. Буду и я строчно хлопотать, выправлять себе пенсию. Хоть сколько-нибудь — все в карман!
— Ты давай пошароваристее! Слышала новость… Вчерась по радио говорили. Собираются пенсионный возраст повысить.
— Да-а, слышала. Эта… прости Господи… хрущевская подстилка Фурцева сказала, что хотя ей и под шестьдесят, она еще может активно трудиться.
— Тоже мне, труженица! Уработалась она… — возмущается собеседница. — А что она, министр, делает-то?! Руководит!.. Только руками водит, прости меня, грешную.
— Да уж, и не говори! Языком чесать — не мешки ворочать! Поставить бы ее к моей корове, ха-ха, — заливалась смехом хозяйка, — небось не так заговорила!
Перейдешь на соседнюю улицу имени Второй пятилетки, и сразу увидишь новосергиевца. На лавочке, как на посту, скрестив руки на груди, сидит тетя Настя с товарками. Она зорко надзирает за текущей ситуацией. Кто куда пошел? Во сколько вернулся?
Здесь идет свой разговор.
— У Хл-вых Наташка-то… Молодая еще девчонка, а совсем истаскалась.
— Вчерась она, лахудра эдакая, притащилась домой пьянюшшая-а-а!
— Страм! Хуже мужика!
— Есть в кого! Все они Хл-вы — известные баламуты да преступники!
— Знамо дело! Еще их дед Хл-в двадцать пять лет получил за политику. Кроликов назвал сталинскими быками.
— Ой! За политику? Слушай ты их больше! А помнишь, как он воровал-то все, что под руку попадется? У своих же соседей?!
— Да, это так, — согласно кивает головой соседка. — Дед у Наташки был тот еще… А уж про отца ее, прости Господи, лучше и не вспоминать! Так и сгинул неизвестно где.
— Вот и от Наташки-то чего ждать? Яблочко от яблоньки…
— А мать ее… Тормоха [непоседа, торопыга — прим.автора] пустопорожняя! Опять, гляди, подхватилась и понеслась в магазин на станцию. Дома ей не сидится…
Давно уже нет Крюково. И последние крюковчане растворились в городской среде Зеленограда.
- часть 1. Тильти из Бакеево и другие истории «зеленоградских» деревень
- часть 2. Шершепок, чижик и «пятачок» — как работал и отдыхали в деревнях вокруг будущего Зеленограда
- часть 3. «От близкого разрыва весь дом задрожал — от смерти всех спасла большая русская печка»
- часть 4. Жизнь посёлка Крюково в 1960-е годы
- часть 5. Участковый Сторублев, телемастер Малютин, шофёр Володя и другие обитатели посёлка Крюково в 60-е годы
- часть 6. Чем торговали в магазинах поселка Крюково в 1960-е годы