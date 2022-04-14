Новосергиевцы

В нашем Крюково новосергиевцы сохранили свои традиции. Новосергиевские мужики традиционно любили играть в карты. Но, если в родной деревне они были постоянно заняты сельской работой, и поиграть удавалось только по большим праздникам, то теперь в Крюково они все выходные проводили за игрой на уличной канаве.

Играли в новомодную сику. Но все же приоритет отдавался старой доброй игре в петуха. За игрой часто спорили, громко кричали.

— Ишь ты! У него валет козырной… Побил мою десятку, да? А когда я с козырного туза пошел, ты положил семерку. Так, да? А по правилам должен был отдать старшего козыря! Вальта вот этого! Так?

Против правил возразить было трудно.

— Мухлевать вздумал?! Я все-е вижу! Так что эта взятка тоже моя! А за такие фокусы можно и по морде схлопотать!

Игра шла на небольшие деньги и продолжалась до самой темноты. Везуны традиционно проставлялись на свой выигрыш, вдрызг проигравшимся ничего другого не оставалось, как выполнять роль посыльного и идти в магазин. На следующий день утром мы, мальчишки, находили монеты, по пьяной лавочке затерянные мужиками в траве. Порой довольно много.

Иногда, раз или два в год мужики встряхивались и устраивали футбольный матч с соседней улицей. Играли на деньги. Ставка предсказуемая, один рубль с человека. Команда-победитель на поставленные на кон рубли, удвоенные выигрышем, организовывала торжественный банкет. А побежденным для того, чтобы заглушить боль от поражения, приходилось скидываться еще по одному рублю. Впечатлений от футбольного матча вполне хватало для того, чтобы снова надолго вернуться к привычному занятию, игре в карты.

Местные хозяйки, еще с новосергиевских времен любившие посудачить между собой, теперь в Крюково еще больше сидели на лавочках, обсуждали с соседками поселковые новости и наблюдали за уличной жизнью.

Придешь на улицу Ворошилова, а там сидят на лавочке бывшие соседи по деревне тетя Саня, тетя Маруся Терехова, баба Варя и дед Осип, их невестка Надя, тетя Зина. С неохотой оторвутся они от наблюдения за улицей и разойдутся. Но скоро сделают свои домашние дела — и опять на лавочку!

Идет обсуждение злободневной новости о начислении небольшой пенсии старикам, не имеющим трудового стажа: домохозяйкам, бывшим колхозникам.

— Мне начислили восемь рублей, — рассказывает одна из соседок. — Но я еще их не получала.

— А мне двенадцать! Почтальён принес домой, — хвалится другая товарка. — Это было, чтобы не соврать, м-м… третёвость [третьего дня — прим.автора] ! Вот уж обрадовал!

— Ну, ты теперь будешь богатая! — немного завидует ей первая.

— Да-а! Теперь заживем! — ворчит третья. — Разевай рот шире!

— А что?! Всё деньги… Свои! На хлеб, если что, хватит!

— Только что на хлеб…

— Я тоже документы собираю. Сегодня что? Середа? Вот завтра в четверик я тоже пойду в собес. Буду и я строчно хлопотать, выправлять себе пенсию. Хоть сколько-нибудь — все в карман!

— Ты давай пошароваристее! Слышала новость… Вчерась по радио говорили. Собираются пенсионный возраст повысить.

— Да-а, слышала. Эта… прости Господи… хрущевская подстилка Фурцева сказала, что хотя ей и под шестьдесят, она еще может активно трудиться.

— Тоже мне, труженица! Уработалась она… — возмущается собеседница. — А что она, министр, делает-то?! Руководит!.. Только руками водит, прости меня, грешную.

— Да уж, и не говори! Языком чесать — не мешки ворочать! Поставить бы ее к моей корове, ха-ха, — заливалась смехом хозяйка, — небось не так заговорила!

Перейдешь на соседнюю улицу имени Второй пятилетки, и сразу увидишь новосергиевца. На лавочке, как на посту, скрестив руки на груди, сидит тетя Настя с товарками. Она зорко надзирает за текущей ситуацией. Кто куда пошел? Во сколько вернулся?

Здесь идет свой разговор.

— У Хл-вых Наташка-то… Молодая еще девчонка, а совсем истаскалась.

— Вчерась она, лахудра эдакая, притащилась домой пьянюшшая-а-а!

— Страм! Хуже мужика!

— Есть в кого! Все они Хл-вы — известные баламуты да преступники!

— Знамо дело! Еще их дед Хл-в двадцать пять лет получил за политику. Кроликов назвал сталинскими быками.

— Ой! За политику? Слушай ты их больше! А помнишь, как он воровал-то все, что под руку попадется? У своих же соседей?!

— Да, это так, — согласно кивает головой соседка. — Дед у Наташки был тот еще… А уж про отца ее, прости Господи, лучше и не вспоминать! Так и сгинул неизвестно где.

— Вот и от Наташки-то чего ждать? Яблочко от яблоньки…

— А мать ее… Тормоха [непоседа, торопыга — прим.автора] пустопорожняя! Опять, гляди, подхватилась и понеслась в магазин на станцию. Дома ей не сидится…

Давно уже нет Крюково. И последние крюковчане растворились в городской среде Зеленограда.