Как и что продавали в магазине

Жизнь крюковчан была плотно связана с сельпо. Прежде всего, это место работы для многих жителей поселка. Кроме того, сельпо подчинялись все маленькие продуктовые магазины в поселке и округе. В его структуру входила также крюковская хлебная пекарня.

Поскольку в 60-е годы автомобилей было мало, то доставка в эти магазины хлеба с пекарни, молочных продуктов с молокозавода и других товаров осуществлялась гужевым транспортом. Поэтому в Крюковском сельпо существовало целое транспортное предприятие конюшня со всей соответствующей инфраструктурой: лошади, возчики, конюхи, упряжь, сани и телеги, корма для лошадей. Конюшня находилась недалеко от железнодорожной станции на месте дореволюционной дорожной почтовой станции Еремеевского тракта.

В большой семье всем находится дело. Я, самый младший, отвечал за снабжение продуктами: хлеб, молоко, сахар, растительное масло.

Я приходил в небольшой сельповский магазин «Продукты» под народным названием «На горке», что находился на окраине Крюкова почти в самом конце улице Ленина.

— Хлеб еще не привезли, — отвечала покупателям продавщица тетя Люся.

Я, как и все, занимал очередь и выходил смотреть на дорогу: не появится ли хлебная повозка?

А пока, в ожидании хлеба, тетя Люся отпускала покупателям другие товары.

Растительное масло продавалось в разлив из большой молочной фляги. Каждый приходил в магазин со своей бутылкой, специально предназначенной для масла. У нас это была трофейная немецкая фляжка, которую отец привез с войны. Она закрывалась крышкой с хитрым проволочным замком, поэтому я передавал ее тете Люсе уже открытой.

Тетя Люся на весах взвешивала пустую фляжку и отмечала вес на счетах. Потом специальным черпаком через воронку наливала в нее масло и опять взвешивала уже полную фляжку. Затем она снова быстро-быстро щелкала костяшками счетов и называла стоимость покупки.

Фляжка вмещала чуть менее килограмма масла. Дома мама дотошно спрашивала меня:

— Сколько Люська взяла с тебя денег за масло?

Тетя Люся вполне могла немного обсчитать мальчишку, но мама хорошо знала вместимость нашей фляжки.

— Целый килограмм?! — возмущалась она. — Ох, эта Люська… Вот лахудра! Так и норовит ужучить!

Мама была непримирима к проявлениям нечестности.

— Ну, ничего! В следующий раз за маслом я пойду сама, — грозила она пальцем. — Пусть-ка она попробует мне налить в нашу фляжку полный килограмм! Уж я ее отчихвостю! Будет знать, как обманывать!

Остальные товары — сахарный песок, крупы, макароны, конфеты, сливочное масло — поступали в магазин в мешках, реже в картонных коробках и продавались вразвес.

Толстая кипа больших серых листов упаковочной бумаги лежала на большой деревянной колоде для рубки мяса. Тетя Люся огромным ножом резала листы напополам и на четвертушки, из которых ловко крутила кульки различного размера и совком насыпала в них товары из мешков и коробок.

Селедка поступала в магазин в бочках или даже в деревянных ящиках, выложенных изнутри пергаментной бумагой. Селедка — это было уже изысканное угощение, и ее покупали по одной-две штуки, не больше. При продаже тетя Люся заворачивала ее в двойной слой бумаги. Покупатель держал на отлете от себя промокающий маслом сверточек двумя пальцами, большим и указательным, и гордо нес эту недешевую покупку отдельно от сумки с остальными покупками.

Сливочное масло также брали нечасто и понемногу, с оглядкой. Холодильников в шестидесятых годах на селе не было, и дома масло хранили в холодном месте в стеклянной банке с водой.

Но вот наконец на дороге появлялась конная повозка, везущая, в зависимости от времени года, на санях или на телеге хлебную будку. Лошадью правил возчик старый дед Терех. Он был высоким, сухим, с большим кадыком на худой длинной шее. Одну сторону его лица закрывала черная повязка, скрывая пустую глазницу. В детстве ему глаз выбила копытом лошадь.

Повозка заворачивала к окошку, находящемуся в стене сзади магазина. В очереди начиналась толкотня и споры.

— Ой, за кем я занимала?

— Мальчик, ты здесь разве стоял? Что-то я тебя не помню!

Наконец в зале наступал порядок, очередь восстанавливалась, и тетя Люся вызывала охотника поработать, помочь ей принять лотки с хлебом.

Дед Терех подавал лотки с улицы в окошко, помощник принимал их и приносил в торговый зал, а тетя Люся раскладывала хлеб с лотков на полки. После разгрузки дед Терех уезжал, а тетя Люся начинала продажу хлеба. Добровольного работника она обслуживала в первую очередь.

Все набирали хлеба побольше. С расчетом на соседей и с запасом на следующий день. На нашу большую семью я тоже набирал целую сумку: две буханки черного хлеба по восемнадцать копеек и четыре батона белого по тринадцать копеек. За все про все выходило меньше одного рубля.

Для моей мамы, пережившей многие годы голода в войну и недоедания в послевоенное время, такая возможность почти неограниченной покупки основных продуктов питания — хлеба, сахара, молока, растительного масла — означала долгожданную счастливую жизнь.

Молоко в больших сорокалитровых флягах и сметану в отдельной маленькой десятилитровой фляге дед Терех привозил с молокозавода позже, отдельным рейсом. Молоко тетя Люся наливала покупателям мерным литровым черпаком в трехлитровые эмалированные бидончики.

Жители Подмосковья — известные чаехлебы, поэтому чай покупали все. В магазинах продавалось всего три вида чая. Самым лучшим считался знаменитый индийский чай с нарисованным на пачке слоником и надписью «Первый сорт». Чай цейлонский в маленькой пачке пользовался меньшей популярностью. Хотя у него на пачке и было написано «Высший сорт», он был менее крепким. Да и стоил он подороже. А грузинский чай, несмотря на дешевизну, не брал никто, он совсем бледно заваривался и отдавал запахом травы.

Для нас любимыми гостинцами из магазина были кулек с пастилой или с самыми дешевыми карамельками без обертки «подушечками». Однажды в магазине тетя Люся пожаловалась моей маме на головную боль, и она по возвращении домой послала меня к ней с таблеткой цитрамона. Тетя Люся в благодарность подарила мне настоящую шоколадную конфету «Мокко»! Кофейный вкус той конфеты я помню до сих пор, стоит только

закрыть глаза…

Еще помнятся дешевые арбузы по восемь-десять копеек за килограмм. Отец давал нам с братом один рубль, сэкономленный от обедов, и мы бежали в магазин на станцию Крюково. На эти деньги мы покупали один огромный или два средних арбуза и потом почти бегом безостановочно, на ходу поочередно меняясь руками, несли домой тяжелую сетку-авоську. По пути загадывали, чтобы арбуз был спелым и красным, а не белым. Так случалось нередко, так как удобрений, ускоряющих созревание арбуза, в те времена не применяли.

На крюковской площади был еще один небольшой магазин «Кулинария». Он был не сельповский, товары сюда привозили на грузовом автомобиле с Останкинского мясо-молочного комбината. И они, бесспорно, были совершенно другого вида и качества. Более цивилизованные, что ли.

Здесь продавались панированные в сухарях котлеты по семь копеек за штуку. Они поступали в магазин уложенными в несколько слоев в металлических ящиках. И их покупали сразу десяток или два. Еще там продавались молоко и кефир в стеклянных бутылках. Стоили они около тридцати копеек. На бутылке с молоком была крышка из фольги серебристого цвета, а на кефире — зеленого. Тара была возвратной, за две пустые посудины можно было купить одну полную бутылку молока или кефира.