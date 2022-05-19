В ближних лесах водились зайцы, кабаны и лисы. А лоси порой выходили к окраинам поселка прямо на поле перед Михайловским прудом, я это неоднократно наблюдал.

Дома поселка утопали в садах.

А на многих приусадебных участках росли даже большие лесные деревья: сосны, ели, березы. И мы, мальчишки, пройдясь вдоль заборов соседей, набирали грибов «на жаренку».

На лугах был дикий щавель, а по оврагам в изобилии росли кусты ирги, черемухи, боярышника. Все это мы, ребятня с удовольствием поглощали в большом количестве.

На лужайках было пахучее разнотравье. Однажды, когда мне понадобился букет цветов для школьного праздника по случаю окончания первого класса, а на покупку настоящих садовых цветов в нашей большой семье не нашлось достаточно денег, я прямо на канаве около дома набрал шикарный букет полевых цветов, в котором только колокольчиков было более десяти разновидностей: большие и маленькие, синие и красные, розовые и голубые.