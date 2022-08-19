«Ненадёжный человек»

У меня с Леонидом Архиповичем сложились непростые отношения. Сначала они были уважительными с его стороны, доверительными. В подтверждение можно рассказать такую историю.

В старших классах, а в нашей восьмилетней школе это были седьмые и восьмые, мы, говоря по нашему, по-горетовски, заребятились. Стали попивать популярное тогда красное крепленое вино и дружить с девчонками. Однажды вечером мы с товарищем Юриком ходили в гости к одноклассницам навеселе, и на следующий день родители девчонок пожаловались директору.

На перемене Леонид Архипович встретил нас в коридоре и поманил пальцем:

— Ну-ка, зайдите!

Мы с Юриком ожидали серьезной взбучки от директора школы. Но в своем кабинете он разговаривал вполне дружелюбно, с улыбкой.

Леонид Архипович лишь пожурил нас.

— Ну, ребята, рассказывайте. Что вы там вчера набедокурили? Скинулись по полтинничку, выпили бутылочку портвешка и пошли к девчонкам? Да? — Он одобрительно потрепал нас по плечу.

В то время в свои четырнадцать-пятнадцать лет мы, старшеклассники в восьмилетней школе, считались взрослыми людьми. Мы не стали юлить и изворачиваться, а просто во всем признались. И Леонид Архипович в этой нашей проказе не увидел ничего противоречащего его основным принципам.

— Ну, вы больше так не делайте! — шутливо погрозил он нам пальцем и отпустил.

Так он и дальше вполне доверял мне и не донимал чрезмерными нравоучениями.

Однако после истории с моим отказом вступить в комсомол Леонид Архипович сильно невзлюбил меня.

— Я думал, что ты хороший парень, а ты вон каким, м-м… ненадежным человеком оказался… — он смотрел на меня чуть прищурившись.

Я не оправдывался и, самое главное, в ответ не обиделся на него. Пытаться переубедить его в том, что на самом деле ненадежны подавляющая часть «хороших мальчиков»? Тех, кому он посвящал всего себя, на кого он, настоящий коммунист, так надеялся? Нет, образумить его невозможно.

Время рассудило нас. И, к сожалению, в мою пользу.

Да, я не злорадствую, мне искренне жаль Леонида Архиповича. Он был ЧЕСТНЫМ человеком. Хорошо, что он, как и другие такие же фронтовые коммунисты, не дожили до разрушительного времени перестройки, не увидели полного развала коммунистической партии и краха всех своих убеждений.