Вообще Зеленоград строился не на пустом месте. В своей «старой» части (микрорайоны 1-12 восточнее ж/д, построенные в 1960—1970х) он накрыл несколько старых деревень и дачных посёлков: Матушкино, Савёлки, Красный Октябрь, «Трамвай», посёлок Жёлтый, Дунькину деревню. Старые названия улиц остались только в сохранившемся кусочке «Трамвая», да через 10-й микрорайон от станции вьётся улица Колхозная, отмеченная на некоторых картах.

«Новый» город начали строить западнее железной дороги в конце 1980-х. Здесь уже был пристанционный посёлок Крюково с пятиэтажками, возведенными в 1950—1970-е — сносить их никто, разумеется, тогда не собирался. По периферии посёлок еще с 19 века обильно оброс частной застройкой, практически сливаясь с примыкающими деревнями Михайловка, Александровка, Каменка. И, конечно, вся его деревенская часть была оплетена сетью улиц, просуществовавших до конца 1990-х.