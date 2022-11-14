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Где эта улица, где этот дом? Зеленоград на старой карте посёлка Крюково 14.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Мы привыкли, что весь Зеленоград состоит из микрорайонов и корпусов с загадочными (для гостей) цифровыми адресами. Улицы, если и есть — не для нумерации домов, а для красоты. Названия им при строительстве города давали новые, по именам героев 1941 года и 41-го километра… Хотя на их месте уже были улицы со старыми и не менее знаковыми именами. Представьте, что вы можете посмотреть «сквозь время» — и увидеть, на какой из старых улиц стоит ваш дом и каким был бы ваш старый адрес.

Как вам Нахимова, 5, Чкалова, 19 или Некрасова, 9? А на улице Горького жить не желаете? Была в посёлке Крюково и такая, без ложной скромности. Или, скажем, Ленина, 52, улица 1 Мая, 90? Это сегодня на улице Ленина остался один единственный дом — №1, а на улице 1 Мая их всего пять — а когда-то обе они были длиннющие, по два километра, и дотягивались почти до Андреевки.

Вообще Зеленоград строился не на пустом месте. В своей «старой» части (микрорайоны 1-12 восточнее ж/д, построенные в 1960—1970х) он накрыл несколько старых деревень и дачных посёлков: Матушкино, Савёлки, Красный Октябрь, «Трамвай», посёлок Жёлтый, Дунькину деревню. Старые названия улиц остались только в сохранившемся кусочке «Трамвая», да через 10-й микрорайон от станции вьётся улица Колхозная, отмеченная на некоторых картах.

«Новый» город начали строить западнее железной дороги в конце 1980-х. Здесь уже был пристанционный посёлок Крюково с пятиэтажками, возведенными в 1950—1970-е — сносить их никто, разумеется, тогда не собирался. По периферии посёлок еще с 19 века обильно оброс частной застройкой, практически сливаясь с примыкающими деревнями Михайловка, Александровка, Каменка. И, конечно, вся его деревенская часть была оплетена сетью улиц, просуществовавших до конца 1990-х.

Приблизьте и рассмотрите эту карту подробнее — названия старых улиц можно увидеть, щелкнув на их цветные изображения.
Источник данных — та же схема 1996 года «Карта Москвы с номерами домов» (на retromap.ru она наложена на слой современной карты с погрешностью — на нашей карте погрешность ликвидирована).

Живёте в 14-м микрорайоне? Значит, ваши улицы — Ленина (дальний конец, корпуса 1448-1450), Нахимова (1451, 1462, 1466), Маяковского (1454 и 1455), Папанина (1457-1461), кусочек улицы Чкалова.

18-й микрорайон тоже пересекала улица Ленина — и до сих пор там стоят старые пятиэтажки, которые носили адреса Ленина, 25, 27, 29 и 31.

В сторону железнодорожных путей (нынешнего корпуса 1824) с улицы Ленина сворачивали улицы Серова, Знаменка, Горького и Железнодорожный переулок. На месте проезда вокруг школы 1912 была улица Карла Маркса. Её пересекала, закругляясь влево, длинная улица 2-й Пятилетки — хвост её заканчивался аж в 15-м микрорайоне.

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Современного Панфиловского проспекта в посёлке Крюково не было — параллельно ему шла улица Ворошилова.

Большая часть нынешней улицы Каменка называлась Октябрьской — она тоже была одной из центральных улиц. Каменкой тогда называли дальнюю ветку от Октябрьской в сторону деревни Каменка. В постсоветское время революционное название «Октябрьская» не пригодилось — улица Каменка заменила её целиком.

Через весь 15-й микрорайон проходила улица Репина. За ней домов уже не было — были поля и Михайловский пруд, а дальше деревня Михайловка. Если вы живёте в дальней части микрорайона, между прудом и Андреевкой — вы исторически уже не крюковчане, а михайловцы.

Через весь 16-й микрорайон до дальних корпусов 1601—1602 добиралась длинной дугой улица 1 Мая — от самой станции. Она пересекала по мосту речку Каменка, которая сегодня стала затхлым ручейком, и Верхний Каменский пруд — он и вовсе превратился в сухопутный благоустроенный бульвар.

На месте 1640-х корпусов были литературные улицы — Лермонтова и Некрасова.

Вдоль Панфиловского проспекта шла улица Лесная, дальним концом упираясь в Дом отдыха «Крюково» Всероссийского общества глухих — от него осталось довольно много фотографий (ныне там гостиница «Рекорд», ФОК и торговый центр, а когда-то Дом отдыха сам занял бывшую помещичью усадьбу сестёр Фульде).

20-й микрорайон тоже исчерчен старыми улицами. Длинная Лесная шла через весь нынешний зелёный бульвар, причем посередине его был тогда пруд — сегодня по линии этой улицы идёт одна из вымощенных плиткой дорожек бульвара.

За корпусами 2022-2027 пролегала Пролетарская улица, а дальше — улица Чернышевского (улицы Лётчицы Тарасовой между ними не было совсем). От корпуса 2001 до корпуса 2010 изгибался Кутузовский переулок.

Поперёк 20-го микрорайона, от корпуса 2027 до корпуса 2013 тянулась всё та же длинная улица 1 Мая.

На углу корпуса 2013 была крупная развязка, перекрёсток «пяти углов»: здесь сходились улицы 1 Мая, Октябрьская, Каменка и Школьная. Поблизости стоял красивый дом с башенкой и резными наличниками, магазин и библиотека деревни Каменка — отсюда, можно считать, и начиналась эта деревня.

По краю 20-го микрорайона, от пятиэтажек на улице Крупской до нынешней поликлиники (корпус 2045), выгибалась окраинная Полевая улица.

Конечно, по большей части старые улицы не совпадали с нынешними. Но кое-где они точно ложатся на существующие проезды или пешеходные дорожки.

В 1987 году посёлок Крюково до самой границы с Андреевкой вошёл в состав Зеленограда. Застройка «нового» города стартовала скромно, с самой отдалённой окраины — там начали строить 14-й микрорайон.

В 1990-е маршрут 19 начал доставлять «новых» зеленоградцев в 14-й микрорайон. Выглядело это так: автобус переваливал через старый ж/д-мост, проползал по длинной Заводской мимо пятиэтажек, сворачивал — тут город кончался и начиналась самая настоящая деревня… Только спустя еще несколько поворотов за деревенскими улочками и домиками вновь показывалась городская цивилизация среди окраинных полей: распаханный и перекопанный 14-й микрорайон, утыканный новенькими многоэтажками, лишённый всякой зелени.

Как жаль, что в те времена мало кому приходило в голову взять фотоаппарат и отправиться поснимать эту уходящую поселково-деревенскую натуру прежнего Крюкова. Кто же знал, что к концу 1990-х её всю, исключая лишь пристанционные пятиэтажки, как цунами накроет снос и масштабная стройка, стирая дачные кварталы с лица земли.

Прогуляться по этим улицам сегодня можно только виртуально, если вооружиться нашей картой да изрядным запасом воображения. И двигаться в лабиринте современных многоэтажек, представляя себе призрачные деревенские улицы с маленькими домиками, заборами из штакетника, яблонями, покосившимися сараями и колодцами…

Авторство публикации: канал «Зеленоград inside»

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Метки:
история зеленограда, история зеленоградских улиц
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Обсуждение
Александр Самсонов
11 часов назад
Интересная, познавательная статья! Увидел на цветной карте, что только один наш дом стоит в окружении четырёх бывших улиц. Хорошо бы ещё приложить довоенную карту, если есть такая.
Светлана Кузнецова
7 часов назад
какой красивый дом с башенкой! помню его уже сгоревшим, очень жалко, действительно настоящее искусство
A T
5 часов назад
Да, смутно помню деревенские пейзажи по пути в 14 микрорайон. Жаль, что взрослые не отфотографировали. И голый двор 1420, самый край Зеленограда, только пёстрые домики из окна.
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