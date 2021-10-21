Деревня с ласковым названием Матушкино исчезла в 1959 году, уступив место заводам «Микрон» и «Элион» и подарив своё имя одному из районов нашего города. А кто подарил его самой деревне? «Зеленоград.ру» исследовал этот вопрос и обнаружил три версии с разными героями.
Когда появилось Матушкино — никто не знает. Весьма вероятно, что оно существовало ещё в 16 веке, во времена Ивана Грозного, да запустело — так пустошью Матвеевой и вошло в писцовые книги.
Через полтора столетия, осенью 1765 года Екатерина II повелела провести генеральное межевание земель во всей империи, чтоб разграничить частные земли между собою и отделить их от казённых. Спустя три года землемеры добрались и до сельца Матушкина в Горетовом стане, принадлежащего помещицам Анне и Вере Вельяминовым — описали дровяной лес, сенные покосы, огороды, гумно и конопляное поле. Так в 1768 году Матушкино впервые попало в документы.
Деревня с тем же названием — Матушкино — появилась несколько позже, и по ревизии 1813 года в ней проживало уже 13 душ.
Сельцо Матушкино отличалось от деревни более высоким статусом, поскольку там стоял дом помещиц (но, в отличие от села, не было церкви). В деревне же господа не жили — только крестьяне, хотя жизненный уклад деревни и сельца был одинаков.
Выходит, Матушкино явилось в истории с уже готовым именем. Но ведь откуда-то это имя взялось? Согласно официальной версии, которую можно прочесть, например, на сайте управы района Матушкино (а также в Википедии, на городском портале Москвы и многих других ресурсах), эта деревня названа по фамилии дворянского рода Матюшкиных, которые владели ею. Когда же они завладели этой землей и по какому случаю?
Матюшкины, если верить преданию, произошли от татарина Олабыша (Алабуша), выехавшего в 13 веке из Орды в Новгород на службу к Александру Невскому. Татарин, как водится, крестился, женился, получил чин и поместья — одно из них до сих пор называется Алабушевым, и родил сына Матвея (Матюшку), от которого потомки получили прозвание Матюшкины.
Вроде всё логично: от Алабушева до Матушкина рукой подать, но… во-первых, это всего лишь предание, а во-вторых, у настоящих дворян Матюшкиных в то время земель в нашей округе не было — по крайней мере нам не удалось найти никаких исторических документов, подкрепляющих официальную версию.
Дворянский род Матюшкиных действительно существовал, однако похвастать родовитостью в эпоху Ивана Грозного, — к которой относится первый документальный след пустоши Матвеевой, — Матюшкины еще не могли, поскольку выше приказной бюрократии на царской службе в те времена они не поднимались. Да и богатые земельные владения на территории допетровского Горетова стана у Матюшкиных действительно были, но в другом месте — под Воскресенском, нынешней Истрой, да и в другое время — с середины 18 века, на которую пришёлся расцвет рода.
Выходит, не могли дворяне Матюшкины дать нашему Матушкину своего имени — законного права не имели.
Старожилы рассказывали, что была Матушка — добрая барыня, жена Батюшки. Она, дескать, и основала деревню, названную крестьянами её именем — такая вот народная этимология.
В очерке уроженца Матушкино Бориса Ларина говорится: «По легенде, рассказанной мне моим отцом, Лариным Василием Сергеевичем, родившимся в 1900 году, лет 200 с лишним лет тому назад из Смоленской губернии на нашу землю были переселены девять семей: Чудаковы, Пахомовы, Петровы, Разорёновы, Ефремовы, Устиновы, Куликовы, Королёвы, Ларины. Привезла их якобы помещица по имени Матушка, откуда и деревня получила название Матушкино».
«Версия местных жителей, конечно, является легендой, но красивой легендой» — считает краевед Александра Алфёрова. А другой зеленоградский краевед Игорь Быстров замечал: «Здесь, возможно, слышен отзвук-эхо реального переселения крестьян из деревни Крюково в Смоленскую губернию в 1859 году. Скорее всего, это — закрепившаяся выдумка второй половины 19 века одного из матушкинских крестьян».
Разве не могло переселение крестьян по воле помещицы случиться на рубеже 17-18 века, ещё до того как Екатерина II затеяла генеральное межевание земель, и Матушкино попало в официальные документы? Теоретически, ничто этому не мешало. А велико ли было тогдашнее сельцо? Действительно ли там могли поместиться девять крестьянских семей да сами господа?
В экономических примечаниях к межевым планам говорится, что в сельце Матушкино, кроме земли помещиц Вельяминовых, была ещё земля, назначенная на довольствие священнослужителей церкви Николая Чудотворца в соседнем селе Чашникове.
А всего земли, занятой лесом, покосами, пашнями, огородами — 218 десятин, что в пересчёте на современные единицы составляет примерно 238 гектаров. Это примерно половина современного зеленоградского района Матушкино, в котором 482 га — 1, 2 и 4 микрорайоны и Северная промзона.
Сельцо Матушкино лежало на суходоле (то есть реки рядом не было) при большой дороге из Санкт-Петербурга в Москву. Стоял в нём господский деревянный дом и жилища крестьян, которые были «на пашне» — то есть на барщине, обрабатывали помещичьи земли.
Как видно, места для прокормления гипотетических переселенцев вполне достаточно, даже с учётом того, что около 30 гектаров занимал дровяной лес и примерно 15 гектаров — сенные покосы. «Под поселением, огородами, гуменниками и конопляниками в десятинах 1008 сажень», говорится в документах — это чуть менее половины гектара. Церковная земля занимала и того меньше, всего 0,2 гектара.
Выходит, опровергнуть народную версию с фактической стороны не так-то просто. Не будь писцовой книги 16 века с упомянутой там пустошью Матвеевой, возразить красивой легенде было бы, в сущности, нечем. Так Матвей или Матушка — прародитель названия?
В очерке краеведа Александры Алфёровой «Из истории селений земли зеленоградской» высказана ещё одна версия происхождения названия Матушкино: «Так, наиболее вероятно, что находившаяся неподалеку от Алабушево (Олабышево) в 16 веке пустошь, входившая вместе с сельцом в состав вотчины Троице-Сергиева монастыря, получила название от своего владельца боярина Ивана Матвеева (уменьшительное — Матюшкина), который был приближенным царя Ивана Грозного. Вероятно, бояре Матюшкины во второй половине 16 века получили здесь земли, центру которых было дано название Матюшкино (Матушкино). Деревня Матушкино возникла несколько позднее».
Действительно, в писцовой книге находим запись о том, что сельцо Олабышево на речке Всходне — Троицкая вотчина, которой прежде владел князь Андрей Телятевской. И ниже перечень — «того же сельца Олабышева пустоши», среди которых есть и пустошь Ивана Матвеева.
Если такая версия имеет под собой почву, то боярин Иван Матвеев должен был оставить какой-то след в документах, даже не совершив в своей жизни ничего особенного — просто потому, что боярин в 16 веке высший чин среди «служилых людей по отечеству». Звание боярина давало право участвовать в заседаниях Боярской думы — совещательного органа при государе. Таких сановников во времена Ивана Грозного насчитывалось не более 48 человек, и все они известны поимённо, перечислены в трудах исследователя боярских родов академика Степана Веселовского. Боярина Ивана Матвеева среди них нет, как нет и бояр Матюшкиных.
Если боярина Матвеева никогда не было, то просто землевладелец Матвеев или Матвей (в русской традиции это имя со временем легко трансформируется в уменьшительное «Матюшка») вполне мог быть. Как пояснила «Зеленоград.ру» краевед Александра Алфёрова: «Есть версия, что Матюшкины производное от Матвеевых, так как определенные фамилии могли звучать по-разному в разных источниках, ну и как прозвище».
Заглянем ещё раз в Писцовую книгу 1584/1586 годов, составленную дьяком Тимофеем Хлоповым.
«Я заметил, — пишет краевед Игорь Быстров, — что порядок описания дьяком владений в целом соответствует маршруту его движения. Вот он перемещается от села Дедевшино к сельцу Назарьево, и как раз посредине этого пути встречается запись: «За Михайлом да за Лукою за Ивановыми детми Милославского старая отца их (т.е. Ивана Милославского — И.Б.) вотчина: селцо Курган, а Горки тож, на речке на Байке тож; селцо Марьина гора на речке на Байке ж, пустошь Селинская, пустошь Матвеево (а Пискуляево тож), пустошь Крутое, пустошь Овчинникова».
Вот и всё владение Милославских: два сельца на речке Байке да четыре пустоши.
Если разделить расстояние от Дедешино (Дедевшина) до Назарьева пополам, то получится как раз район деревни Матушкино. Пустошь Матвеево, по-видимому, и есть то место, где позже возникнет деревня, сохранившая имя безвестного Матвея-Матюшки. Заодно узнаём её прежнее название — Пискуляево. И то, что эта земля, в отличие от соседнего Алабушева (Олабышева) не принадлежала Троице-Сергиеву монастырю. Ею владели дворяне Михаил и Лука Милославские, выходцы из Тверского княжества.
Кто же был этот Матвей? Возможно, он происходил из рода Милославских и оставил землю Ивану Милославскому, отцу Михаила и Луки. Проверить это предположение нет никакой возможности, но в синодике опальных людей Ивана Грозного упомянуты Василий и Матвей Милославские, казнённые царём в Новгороде в феврале 1570 года, за 15 лет до составления писцовой книги. (Синодик опальных — список для церковного поминовения, составленный по указанию царя Ивана Грозного, чтоб молиться за тех, кто пострадал в годы его правления).
Итак, если рассуждения Игоря Быстрова верны, то согласно одной и той же писцовой книге получается, что в близком соседстве было две пустоши с похожими названиями. Одна — пустошь некоего Ивана Матвеева при сельце Олабышеве, входившая в вотчину Троице-Сергиева монастыря. Другая — пустошь Матвеево, бывшая Пискуляево, во владении Милославских.
Но точно ли место Матвеевой пустоши Милославских — то самое? Вопрос не праздный. Как оказалось, на ту же местность, и в частности, на упомянутое там сельцо Марьино Гора претендует село Марьино Красногорского района, что лежит между Ангеловым и Аристовым. Село это стояло на возвышенности над речкой Банькой (ныне река Синичка, впадающая в современную Баньку, протекающую по территории Красногорска). Некоторые краеведы считают, что описанное писцом имение Милославских находилось именно там, а вовсе не в районе нашего Матушкина.
Единственная серьёзная зацепка — речка Байка (а не Банька), протекавшая по имению Милославских. Сейчас такая речка зеленоградцам неизвестна, но, оказывается, она действительно существовала.
Как сообщает Быстров, «В Зеленоградском историко-краеведческом музее имеется копия старинной гидрографической карты: на ней речка Байка обозначена под номером 345». Карта-схема Главного геолого-гидро-геодезического управления, о которой речь, оказалась не такой уж старой — 1934 года, и речка Байка на ней впадает в реку Сходню справа по течению, между Школьным озером и Панфиловским проспектом.
Как сообщает сайт Мосгид, когда началось строительство Зеленограда, в речку стали сбрасывать стоки крахмального цеха плодоовощного предприятия. Остатки крахмала и органика распространяли вонь, и речку стали называть расхожим эпитетом — Вонючка. К счастью, вмешательство тогдашнего врача СЭС О. Соколовой помогло остановить загрязнение — стоки удалось переключить в канализацию.
Когда стали строить 11-й микрорайон, большая часть территории водосбора реки Байки оказалась канализована и сегодня протекает по обгонному коллектору, где проходит ливневая канализация близлежащих жилых районов и промышленные сбросы.
По естественному же руслу небольшой ручей бежит в овраге 11 микрорайона, а затем между Северной промзоной (бывшей деревней Матушкино) и окраиной Чашникова. Сохранилась и естественная долина этого водоёма.
В 1990-х годах бывшая речка Байка была переименована в Болдов ручей, в честь одного из первых наших архитекторов Александра Борисовича Болдова.
Как видно из писцовой книги, на речке Байке были расположены два сельца: Курган (Горки) и Марьина Гора. По современным ориентирам эти селения находились где-то между Филаретовским храмом и Чудиновым прудом. А пустошь Матвеева, где позже появилась деревня Матушкино, находилась неподалеку от речки Байки.
И пустошь Ивана Матвеева, и пустошь Матвеево, записанные в документах 16 века, и неизвестный Матвей-Матюшка — то ли из рода Милославских, то ли сын Олабыша, и в придачу к ним народная Матушка — все они могли дать имя будущей деревне Матушкино.
«Зеленоград.ру» благодарит краеведа Александру Алфёрову за помощь в подготовке этой статьи.