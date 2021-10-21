Пустошь, сельцо, деревня — и это все о нём…

Когда появилось Матушкино — никто не знает. Весьма вероятно, что оно существовало ещё в 16 веке, во времена Ивана Грозного, да запустело — так пустошью Матвеевой и вошло в писцовые книги.

Через полтора столетия, осенью 1765 года Екатерина II повелела провести генеральное межевание земель во всей империи, чтоб разграничить частные земли между собою и отделить их от казённых. Спустя три года землемеры добрались и до сельца Матушкина в Горетовом стане, принадлежащего помещицам Анне и Вере Вельяминовым — описали дровяной лес, сенные покосы, огороды, гумно и конопляное поле. Так в 1768 году Матушкино впервые попало в документы.

Деревня с тем же названием — Матушкино — появилась несколько позже, и по ревизии 1813 года в ней проживало уже 13 душ.

Сельцо Матушкино отличалось от деревни более высоким статусом, поскольку там стоял дом помещиц (но, в отличие от села, не было церкви). В деревне же господа не жили — только крестьяне, хотя жизненный уклад деревни и сельца был одинаков.