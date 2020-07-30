Деревня Ондреевская 435 лет назад…

Возраст Андреевки отсчитывают со дня первого упоминания в письменных источниках — с 1585 года. В то время деревня Ондреевская Московского уезда Горетова стана стояла в окружении деревенек и пустошей, названных по фамилиям владельцев: Овсянниково, Марково, Дарвино, Ступино, Савина, Бетина…

В годы правления Ивана Грозного деревней Ондреевской владел помещик Фёдор Марков. Когда на царствование заступил сын Грозного — Фёдор Блаженный, Марков продал своё имение стрелецкому сотнику Хрипунову. От этого события, зафиксированного в писцовой книге 1585 года, и ведётся отсчёт: «…за Фёдором Юдиным, сыном Хрипуновым, за сотником стрелецким в вотчине деревни Ондреевская, Марково тож… и пустошь, что была деревня Овсяниково».

Новый хозяин не был чужаком, Федору Хрипунову и его брату Игнатию принадлежали и другие окрестные земли. В купчей крепости 1582-1587 годов говорится, что Хрипуновы владели деревней Дарвино и пустошью Ступино в Горетовом стане.

Фёдор Хрипунов был хозяином над этими землями 36 лет, а в царствование царя Михаила Фёдоровича продал свою вотчину деревню Ондреевскую с пустошами Никифору Романову Вельяминову. О чём в писцовой книге за 1623-1624 годы записано: «За Микифором Вельяминовым вотчина по купчей 7120 года, что он купил у Фёдора Хрипунова деревня Ондреевская на суходоле, пустошь Овсяниково на суходоле пашни паханые и перелеском и лесом поросло…»